'रोहित-विराटला निवृत्ती घेण्यासाठी भाग पाडलं...' माजी क्रिकेटरने केला मोठा खुलासा

Cricket News : भारताचा माजी टेस्ट कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) इंग्लंड टेस्ट दौऱ्यापूर्वी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला होता. रोहित आणि विराटच्या फॅन्सना माहितीये की या दोघांना टेस्ट फॉरमॅट किती आवडायचा. दोघे इंग्लंड दौऱ्यासाठी तयारी सुद्धा करत होते. पण असं नेमकं काय झालं की दोघांनी इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी त्यांच्या टेस्ट करिअरला पूर्णविराम लावण्याचा निर्णय घेतला. माजी भारतीय क्रिकेटर कर्सन घावरीने (Karsan Ghavri) आता याबाबत मोठा खुलासा केलाय.
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सुरु असताना मे महिन्यात 3 तारखेला रोहित शर्माने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. दोन दिवसांनी बातमी आली की विराट कोहलीने सुद्धा बीसीसीआयला विनंती केली होती की तो निवृत्ती घेऊ इच्छितो, त्यानंतर 48 तासातच त्याने सोशल मीडियावरून पोस्ट शेअर करून निवृत्तीची घोषणा केली. यापूर्वी दोघांनी टी 20 वर्ल्ड कप 2024 जिंकल्यावर टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्ती घेतली होती.
विराट आणि रोहितच्या निवृत्तीनंतर 15-20 दिवस अनेक रिपोर्ट समोर येत होत्या की दोघे स्टार क्रिकेटर खरंच निवृत्ती घेऊ इच्छित होते की त्यांना तस करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलं? कोहलीने जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीकडून रणजी ट्रॉफी खेळण्यासाठी परतला होता आणि त्याने त्याच्या दिल्लीच्या प्रशिक्षकाला सांगितलं होतं की त्याला यावेळी इंग्लंडमध्ये किमान 4-5 शतके करायची आहेत.
हेही वाचा : 'आफ्रिदीने कुत्र्याचं मांस खाल्लंय...', इरफान पठान आणि पाक क्रिकेटरच्या भांडणावर मोठा खुलासा
भारताचे माजी क्रिकेटर कर्सन घावरीने विराट आणि रोहितच्या टेस्ट क्रिकेटबाबत मोठा खुलासा केला आहे. त्याने उघडपणे असा दावा केला की कोहली आणि रोहित टेस्ट क्रिकेट खेळत राहू इच्छित होते, परंतु बीसीसीआयच्या 'राजकारणामुळे' आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वामुळे त्यांना टेस्ट क्रिकेटमधून बाहेर पडावे लागले. 1970 च्या दशकात कपिल देव यांच्यासोबत कर्सन घावरी यांनी गोलंदाजीची सुरुवात केली होती.
कर्सन घावरीने विक्की लालवानीच्या शोमध्ये म्हटले की, 'कोहली निश्चितपणे भारतासाठी खेळणं सुरु ठेऊ शकत होता. कदाचित पुढील काही वर्षांसाठी\. पण काही लोकांनी त्यांना निवृत्ती घेण्यासाठी भाग पाडलं. दुर्दैवाने, जेव्हा तो निवृत्त झाला तेव्हा बीसीसीआयने त्याला निरोपही दिला नाही. अशा खेळाडूला, अशा महान खेळाडूला ज्याने बीसीसीआय, भारतीय क्रिकेट आणि भारतीय चाहत्यांसाठी इतकी मोठी कामगिरी केली आहे, त्याला भव्य आणि अद्भुत निरोप दिला पाहिजे'.
1. रोहित आणि विराट यांनी यापूर्वी कोणत्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली होती?
दोघांनी 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती.
2. रोहित आणि विराट यांच्या टेस्ट निवृत्तीच्या निर्णयामागे काय कारण होते?
माजी क्रिकेटर कर्सन घावरी यांच्या मते, रोहित आणि विराट टेस्ट क्रिकेट खेळत राहू इच्छित होते, परंतु बीसीसीआयच्या 'राजकारणामुळे' आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वामुळे त्यांना निवृत्ती घेण्यास भाग पाडण्यात आले.
3. कर्सन घावरी यांनी कोहलीच्या निवृत्तीबाबत काय म्हटले?
घावरी यांनी म्हटले की, कोहली भारतासाठी आणखी काही वर्षे खेळू शकत होता, परंतु काही लोकांनी त्याला निवृत्ती घेण्यासाठी भाग पाडले. त्यांनी कोहलीसारख्या महान खेळाडूला भव्य निरोप मिळायला हवा होता असे मत व्यक्त केले.