रोहित अन् विराट ICC ODI रँकिंगमधून बाहेर, टॉप -1 वर आता 'हा' भारतीय, पाहा संपूर्ण लिस्ट

ICC ODI Ranking : आयसीसीने नुकतीच त्यांची वनडे रँकिंग (ICC ODI Ranking) जाहीर केली आहे. या रँकिंगमधून रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहलीला (Virat Kohli) अचानकपणे हटवण्यात आले असून दोघांची नावं फलंदाजांच्या रँकिंगमधून काढून टाकण्यात आल्यामुळे भारतीय क्रिकेट फॅन्सना धक्का बसला आहे. हैराण करणारी गोष्ट ही की केवळ टॉप-10 चं नाही तर टॉप 100 मधून सुद्धा रोहित अन् विराटचं नाव नाहीये. गेल्या आठवड्यात, जेव्हा आयसीसीने वनडे रँकिंग जाहीर केली तेव्हा भारताचा एकदिवसीय कर्णधार रोहित शर्मा पाकिस्तानच्या बाबर आझमला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर आला. आता रोहित आणि विराटची नावे अचानक आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. यामुळे फॅन्सना चांगलाच धक्का बसलाय, याविषयी सोशल मीडियावर सुद्धा जोरदार चर्चा रंगलीये.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या भारताच्या दिग्गज खेळाडूंनी टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पण त्यांनी अद्याप वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. अनेक रिपोर्ट्समधून असं देखील समोर येतंय की टेक्निकल फॉल्टमुळे रँकिंगमधून विराट आणि रोहितचं नाव काढण्यात आलं असावं. सोशल मीडियावर लोक असा ही दावा करत आहेत की विराट आणि रोहित यांनी बऱ्याच काळापासून एकही वनडे सामना खेळलेला नाही, त्यामुळे दोघांचीही नावे आयसीसी रँकिंगमधून काढून टाकण्यात आली असावीत.
आयसीसी फलंदाजांच्या वनडे रँकिंगमध्ये टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल हा नंबर 1 वर आला आहे. गिलचे 784 रेटिंग पॉईंट्स आहेत. पाकिस्तानचा बाबर आझम दुसऱ्या क्रमांकावर, न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल तिसऱ्या क्रमांकावर, श्रीलंकेचा चारिथ अस्लंका चौथ्या क्रमांकावर आणि आयर्लंडचा हॅरी ट्रॅक्टर पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताचा श्रेयस अय्यर 704 पॉईंट्स सह सहाव्या क्रमांकावर आहे.
हेही वाचा : बापरे... एवढं महाग! सूर्यकुमार यादवच्या घड्याळाची किंमत ऐकून थक्क व्हाल, यात असं काय खास?
दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार गोलंदाज केशव महाराज वनडे रँकिंगमध्ये नंबर १ स्थानावर पोहोचले आहेत. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात केशव महाराजने 5 विकेट्स घेतल्या. केशव महाराजने दोन स्थानांनी प्रगती करत 687 गुणांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. श्रीलंकेचा महेश टिक्षणा आणि भारताचा कुलदीप यादव यांना प्रत्येकी एक स्थान घसरले आहे.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कोणत्या क्रिकेट प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे?
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी-20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, परंतु त्यांनी अद्याप वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेली नाही.
आयसीसी वनडे फलंदाज रँकिंगमध्ये सध्या कोण नंबर 1 आहे?
टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल 784 रेटिंग पॉईंट्ससह आयसीसी वनडे फलंदाज रँकिंगमध्ये नंबर 1 वर आहे.
आयसीसी वनडे गोलंदाज रँकिंगमध्ये नंबर 1 कोण आहे?
दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार गोलंदाज केशव महाराज 687 गुणांसह आयसीसी वनडे गोलंदाज रँकिंगमध्ये नंबर 1 स्थानावर आहे