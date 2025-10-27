English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली पुन्हा मैदानात कधी दिसणार? पाहा आगामी सामन्यांचं शेड्युल

Team India ODI Schedule :  विराट आणि रोहित हे दोघे टेस्ट आणि टी 20 फॉर्मॅटमधून निवृत्त झालेत. मात्र अद्याप त्यांनी वनडे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. तेव्हा ऑस्ट्रेलियानंतर ते कोणत्या आगामी सामन्यात खेळताना दिसतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Oct 27, 2025, 10:06 AM IST

(Photo Credit : Social Media)

Team India ODI Schedule : भारताचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर वनडे सामन्यात फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली. शेवटच्या सामन्यात रोहितने त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 50 वं शतक ठोकलं. तर विराट कोहलीने सुद्धा 74 धावांची कामगिरी केली. रोहित आणि विराट कोहलीने त्यांचा हा ऑस्ट्रेलिया दौरा शेवटचा असेल असं सांगत ऑस्ट्रेलियातील क्रिकेट प्रेमींचे धन्यवाद मानले. विराट आणि रोहित हे दोघे टेस्ट आणि टी 20 फॉर्मॅटमधून निवृत्त झालेत. मात्र अद्याप त्यांनी वनडे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. दोघांनाही आयसीसी वर्ल्ड कप 2027  खेळण्याची इच्छा आहे. तेव्हा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर आता आगामी काळात हे दोन दिग्गज क्रिकेटर कोणत्या सामन्यांमध्ये खेळताना दिसतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

8 महिन्यांनी परतले मैदानात : 

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हा दोघे यावर्षी पार पडलेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलनंतर तब्बल 8 महिन्यांनी टीम इंडिया सोबत आंतरराष्ट्रीय सामना खेळले. यापूर्वी दोघांनी टी 20 वर्ल्ड कप 2024 जिंकल्यावर नंतर टी 20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली होती, तर मे 2025 मध्ये दोघांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आयपीएलनंतर दोघांचे फॅन्स आपल्या आवडत्या क्रिकेटर्सला मैदानात पाहण्यासाठी आसुसले होते. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील पहिल्या सामन्यात रोहित आणि विराटची बॅट चालली नाही. मात्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात दोघांनी ही कसर भरून काढली आणि आपण टीम इंडियाला विजय मिळवून देण्यात आणि धावांचा पाऊस पाडण्यात अजूनही सक्षम आहोत हे सिद्ध केलं. 

आयसीसी वर्ल्ड कप 2027 पर्यंत टीम इंडियाच्या वनडे सामन्यांचं वेळापत्रक : 

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात टीम इंडियाचे स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांच्या बॅटमधून चांगल्या धावा निघाल्या. त्यामुळे आगामी वनडे सीरिजमधील त्यांच टीम इंडियातील स्थान जवळपास निश्चित आहे. 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला सामना : 30 नोव्हेंबर 2025 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा सामना : 3 डिसेंबर 2025

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसरा सामना : 6 डिसेंबर 2025

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड पहिला सामना : 11 जानेवारी 2026

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड दुसरा सामना : 14 जानेवारी 2026

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा सामना : 18 जानेवारी 2026

भारत विरुद्ध इंग्लंड पहिला सामना : 14 जुलै 2026

भारत विरुद्ध इंग्लंड दुसरा सामना : 16 जुलै 2026

भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसरा सामना : 19 जुलै 2026

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सप्टेंबर - ऑक्टोबर 2026  मध्ये तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाईल. 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात ऑक्टोबर - नोव्हेंबर  2026  मध्ये तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाईल. 

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात डिसेंबर 2026  मध्ये तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाईल. 

FAQ : 

ऑस्ट्रेलिया ODI दौऱ्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची कामगिरी काय होती?
उत्तर: शेवटच्या ODI सामन्यात रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ५० वे शतक ठोकले, तर विराट कोहलीने ७४ धावांची जबरदस्त खेळी केली. पहिल्या सामन्यात त्यांची बॅट चालली नाही, पण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात कसर भरून काढली आणि टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला.

विराट आणि रोहित यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर काय संकेत दिले?
उत्तर: दोघांनीही हा ऑस्ट्रेलियातील त्यांचा शेवटचा दौरा असू शकतो असे संकेत दिले आणि ऑस्ट्रेलियातील क्रिकेटप्रेमींचे धन्यवाद मानले. मात्र, त्यांनी वनडे फॉरमॅटमधून अद्याप निवृत्ती घेतलेली नाही.

 विराट आणि रोहित हे मैदानावर कधी परतले?
उत्तर: चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ च्या फायनलनंतर तब्बल ८ महिन्यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात परतले. आयपीएलनंतर फॅन्स त्यांना पाहण्याची वाट बघत होते. 

rohit sharmaVirat Kohlimarathi newsInd vs SAteam india

