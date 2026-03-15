Rohit Sharma And Virat Kohli 2027 World Cup: 2023 मध्ये अगदी थोडक्यात भारताला एकदिवसी क्रिकेटमधील वर्ल्डकपने हुलकावणी दिल्यापासूनच चाहत्यांना 2027 च्या वर्ल्डकपची प्रतिक्षा असून हा रोहित आणि विराटचा हा शेवटचा वर्ल्डकप असणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 15, 2026, 08:53 AM IST
World Cup 2027: विराट-रोहित ओपनर, तर चौथ्या क्रमांकावर..; कॅप्टनलाच Playing XI मधून वगळणार?
2027 च्या वर्ल्डकपसाठी आतापासूनच तयारी सुरु झाली आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

Rohit Sharma And Virat Kohli 2027 World Cup: भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर आता भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना वेध लागलेत ते 2027 च्या एकदिवसीय क्रिकेटच्या वर्ल्डकपचे! या मागील मुख्य कारण म्हणजे केवळ एकदिवसीय क्रिकेट आणि फ्रेंचायजी क्रिकेटमध्ये सक्रीय असलेल्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना ब्लू जर्सीमध्ये खेळताना पाहायला मिळणार आहे. भारताची टी-20 आणि एकदिवसीय क्रिकेटची टीम पूर्णपणे वेगळी असून साधारण दीड वर्षानंतर होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी आतापासून तयारी सुरु झाली आहे. यासंदर्भातील संकेत भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही टी-20 वर्ल्डकपवर भारताने तिसऱ्यांदा नाव कोरल्यानंतर दिले. 

2027 च्या वर्ल्डकपची तयारी

प्रशिक्षक गौतम गंभीरने आयपीएलचं पर्व संपवल्यानंतर 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी संघाची बांधणी सुरु होईल असं सांगितलं आहे. यासंदर्भात भारतीय संघ अधिक अधिक एकदिवसीय सामन्यांवर भर देणार आहे. याशिवाय या वर्ल्डकपसाठी वेगळ्या पद्धतीचं नियोजन असेल असे संकेत अगदी टीम निवडीपासून ते पुढील दीड वर्षाच्या नियोजनापर्यंत सर्वच गोष्टींमधून दिसून येत आहे. अशातच एका दिग्गज खेळाडूने या वर्ल्डकपमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांनी भारतासाठी सलामीला यावं असं सूचवलं आहे. मात्र हे सुचवताना या माजी क्रिकेपटूने चक्क भारतीय कर्णधारालाच प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळ्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. 

तिसऱ्या, चौथ्या नंबरला कोणी फलंदाजी करावी?

ज्या खेळाडूने 2027 च्या वर्ल्डकपमध्ये भारताच्या बॅटींग लाईनअपबद्दल भाष्य केलं आहे त्या खेळाडूचं नाव आहे, रविचंद्रन अश्वीन! एका ऑनलाइन मुलाखतीमध्ये बोलताना अश्वीनने, 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी भारतीय संघातील पहिले चार फलंदाज कोण असू शकतील याबद्दल भाष्य केलं. "2027 ला तुम्ही वर्ल्डकप खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला जात आहात. जर श्रेयस अय्यर पुन्हा संघात आला तर तो चौथ्या क्रमांकावरील रुळलेला खेळाडू आहे. तुम्ही तिसऱ्या क्रमांकावर ऋतुराजलाही वापरु शकता. रोहित आणि विराट ओपनिंग करणार असतील तर ऋतुराजचा तिसऱ्या क्रमांकावर विचार करता येईल," असं मत अश्वीनने मांडलं.

विराट रोहित ओपनिंगला?

एवढ्यावरच न थांबता मला ठाऊक नाही कोणाला संधी मिळेल आणि कोणाला नाही. मला तर विराट आणि रोहितला ओपनिंग करताना पाहायला आवडेल. विराटचा ओपनर म्हणून का विचार केला जाऊ नये? त्याने टी-20 क्रिकेटमध्ये ओपनर म्हणून फलंदाजी केली आहे. मग पुन्हा ओपनर म्हणून त्याचा विचार का केला जाऊ नये? तो ओपनिंग करत असेल तर ऋतुराज आणि श्रेयस तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकावर खेळू शकतात," असंही अश्वीनने म्हटलं आहे.

कॅप्टनला वगळल्याबद्दल आश्चर्य

मात्र हे मत नोंदवताना अश्वीनने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलला वगळं ही गोष्ट अनेकांना खटकली आहे. शुभमन गिलला नुकत्याच झालेल्या टी-20 वर्ल्डकपच्या संघातूनही वगळण्यात आलं होतं. त्यामुळे अश्वीनने किती सहज भारतीय एकदिवसीय संघाच्या कर्णधाराला वगळलं हे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 

अश्वीनने व्यक्त केलेलं मत हे त्याचं वैयक्तिक मत असून अजून संघासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे शुभमनच्या चाहत्यांना टेन्शन घेण्याची गरज नाही. मात्र या वर्ल्डकपसाठी प्राथमिक स्तरावर नियोजन सुरु झालं असून याचाच एक भाग म्हणून जसप्रीत बुमराहसारख्या हुकूमी एक्क्याला या कालावधीमध्ये जास्ती जास्त एकदिवसीय सामन्यांमध्ये संधी दिली जाणार असून टी-20 मधून वगळण्यात येईल असे संकेत देण्यात आले आहेत.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

