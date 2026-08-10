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रोहित आणि विराट 2027 ODI वर्ल्डकप खेळणार का? बीसीसीआयने स्पष्टच सांगितलं

 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकानंतर भारताच्या संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही यावर बीसीसीआयनेच स्पष्ट सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:58 PM IST
रोहित आणि विराट 2027 ODI वर्ल्डकप खेळणार का? बीसीसीआयने स्पष्टच सांगितलं
Image Credit: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली एकदिवसीय विश्वचषक 2027 खेळणार की नाही? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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