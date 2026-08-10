/रोहित आणि विराट 2027 ODI वर्ल्डकप खेळणार का? बीसीसीआयने स्पष्टच सांगितलं

Will Kohli and Rohit Sharma play 2027 World Cup : 2027 च्या विश्वचषकासाठी सध्या भारताच्या संघाचे लक्ष असणार आहे, टीम इंडियात कोणत्या खेळाडूंना संघात स्थान मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकानंतर भारताच्या संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेकजण अनेक वृतांमध्ये दावे करत आहेत की रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार नाही तर काही चाहत्यांनी हे दावे पूर्णपणे खोटे आहेत असे सांगितले आहे. आता विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आगामी 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही यावर बीसीसीआयनेच स्पष्ट सांगितले आहे.
2027 विश्वचषक रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे खेळणार की नाही यासंदर्भात प्रश्न केला. यावर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी सांगितले की, 2027 च्या विश्वचषकासाठीच्या आमच्या योजनांमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा अनुभव संघासाठी अमूल्य ठरेल. निवृत्तीच्या अफवांबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्या केवळ माध्यमांच्या अटकळी आहेत." असे बीसीसीआयने स्पष्ट सांगितले आहे. पुढे सचिवांनी असेही सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीनुसार, दोन्ही आमच्या विश्वचषक योजनांचा भाग आहेत.
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देवाजित सैकिया यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये असेही सांगितले की, बीसीसीआयला भारतीय संघामध्ये 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये अनुभवी आणि युवा अशा खेळाडूंचे मिश्रण हवे आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीचा अनुभव हा दोन्ही खेळाडूंचा अनुभव ही ड्रेसिंग रुममध्ये महत्त्वाचा आहे. सध्या तरी, हे दोन्ही खेळाडू एकदिवसीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होणार नाहीत. ही बातमी चाहत्यांसाठी दिलासादायक आहे. त्यामुळे आता या बातमीनंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला आगामी विश्वचषकामध्ये पाहण्यासाठी भारताचे क्रिकेट चाहते उत्सुक आहेत.
DEVAJIT SAIKIA ON ROHIT SHARMA & VIRAT KOHLI— Central Cricket (@arshdeep3444) August 9, 2026
Reporter : Are Rohit Sharma and Virat Kohli still in India’s plans for the 2027 World Cup, or could retirement be on the cards?
Devajit Saikia : Both Virat Kohli and Rohit Sharma are very much part of our plans for the 2027… pic.twitter.com/SNuSHaEgZU
विराट कोहलीच्या एकदिवसीय आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर विराट कोहलीने 314 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 302 डावांमध्ये 58.59 च्या सरासरीने 14941 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 54 शतके आणि 79 अर्धशतके झळकावली आहेत. रोहित शर्माच्या आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी त्याने त्याच्या कर्णधारपदात भारताने जिंकली. रोहित शर्माने 280 एकदिवसीय डावांमध्ये 48.95 च्या सरासरीने 11895 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 34 शतके झळकावली आहेत.