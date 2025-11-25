English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026 : रोहित शर्माच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी! ICC अध्यक्ष जय शाह यांनी केली घोषणा

भारताचा माजी कॅप्टन रोहित शर्माबाबत ICC चा मोठा निर्णय. क्रिकेट क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची बातमी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 25, 2025, 08:41 PM IST
T20 World Cup 2026 : रोहित शर्माच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी! ICC अध्यक्ष जय शाह यांनी केली घोषणा

मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला मोठी जबाबदारी सोपवली. पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या T20 विश्वचषकासाठी त्याला ब्रँड अँबेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे.

दिग्गजांच्या उपस्थितीत वेळापत्रक जाहीर

पुढील वर्षी होणाऱ्या ICC T20 विश्वचषकाचे वेळापत्रक मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. भारत आणि श्रीलंका २० संघांमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या जागतिक स्पर्धेचे आयोजन करतील. ICC T20 विश्वचषक 2026 चे वेळापत्रक दिग्गजांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आले. या कार्यक्रमात ICC अध्यक्ष जय शाह, भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, 2024 मध्ये भारताला T20 विश्वचषकात नेणारा माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा, सध्याचा भारतीय T20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष मिथुन मनहास, सचिव देवजीत सैकिया आणि उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांचा समावेश होता.

आठ ठिकाणी होणार सामने

आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी सांगितले की, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचे सामने भारत आणि श्रीलंकेतील आठ ठिकाणी होतील. भारतात एकूण पाच ठिकाणी सामने होतील, तर श्रीलंकेतील तीन ठिकाणी या जागतिक स्पर्धेचे सामने होतील. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथे भारतात सामने होतील. कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा आणि एस. स्पोर्ट्स क्लब सामने आयोजित करतील, तर कॅंडी येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्येही सामने होतील.

