Rohit Sharma : भारतीय क्रिकेटमधील आघाडीचा फलंदाज रोहित शर्मा याने फिटनेस आणि वेलनेस क्षेत्रातील लोकप्रिय स्टार्टअप FITTR मध्ये गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, रोहित यापूर्वी या कंपनीचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता. आता त्याने कंपनीत थेट भागीदारी घेत इक्विटी पार्टनर म्हणून प्रवेश केला आहे. यामुळे FITTR च्या वाढीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. रोहित शर्माचा ब्रँड अॅम्बेसेडरपासून थेट गुंतवणूकदार हा प्रवास कसा सुरुय? FITTR नेमके काय करते? सविस्तर जाणून घेऊया.
रोहित शर्मा आणि FITTR यांचे संबंध नवीन नाहीत. कंपनीच्या फिटनेस मोहिमांशी तो आधीपासून जोडलेला होता. मात्र आता त्याने केवळ प्रचारकाची भूमिका न निभावता कंपनीत आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तो कंपनीचा इक्विटी पार्टनर बनला आहे. गुंतवणुकीची नेमकी रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही.
पुणे मुख्यालय असलेले FITTR हे डिजिटल फिटनेस आणि वेलनेस प्लॅटफॉर्म आहे. या माध्यमातून वापरकर्त्यांना ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग, वैयक्तिक प्रशिक्षण, आहारविषयक मार्गदर्शन, आरोग्य सल्ला आणि फिटनेस कम्युनिटीचा लाभ मिळतो. भारतासह परदेशातील अनेक ग्राहक या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात.
रोहित शर्माने कंपनीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी तिच्या व्यवसाय मॉडेलचा, भविष्यातील वाढीच्या संधींचा आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनाचा सखोल अभ्यास केला. कंपनीचे उद्दिष्ट, कार्यपद्धती आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याचा दृष्टिकोन त्याला पटल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले गेले आहे.
FITTR चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र चौकसे यांनी रोहित शर्मा गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, रोहितचा फिटनेसबाबतचा दृष्टिकोन आणि कंपनीचे ध्येय यामध्ये साम्य असल्याने ही भागीदारी अधिक मजबूत ठरणार आहे.
अलीकडच्या काळात अनेक खेळाडू आणि सेलिब्रिटी स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. रोहित शर्माची FITTR मधील भागीदारी ही त्याच प्रवाहातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. यामुळे फिटनेस टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल हेल्थ क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच FITTR ला अधिक व्यापक ओळख मिळू शकते.