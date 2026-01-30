English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहित शर्माच्या इंस्टाग्राम स्टोरीने चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला! आज मोठ्या घोषणेचे संकेत

Rohit Sharma big suspense in Instagram story: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा सध्या ब्रेकवर आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या अलिकडच्या एकदिवसीय मालिकेत त्याच्या कामगिरीच्या अभावामुळे तो चर्चेत आहे. आता, त्याने पोस्ट केलेल्या इंस्टाग्राम स्टोरीने उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 30, 2026, 07:56 AM IST
Rohit Sharma big suspense in Instagram story: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा सध्या क्रिकेटपासून थोड्या विश्रांतीवर आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत अपेक्षित कामगिरी न झाल्याने तो चर्चेत होता. मात्र आता सुरू असलेल्या टी-20 मालिकेदरम्यान त्याने सोशल मीडियावर एक अशी पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रोहित शर्माने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक रहस्यमय संदेश टाकला असून तो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. ‘नवा रोल येतोय… उद्या दुपारी मोठा खुलासा’ असा मजकूर त्याने स्टोरीमध्ये लिहिला आहे. या एका ओळीमुळे चाहत्यांमध्ये विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत.

एका स्टोरीने वाढते टेन्शन

याआधी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारेच त्यांच्या निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही स्टोरी टाकली, की चाहते लगेचच अस्वस्थ होतात. सध्या रोहित आणि विराट दोघेही वनडे फॉरमॅटमध्ये सक्रिय आहेत. अनेक चाहत्यांना वाटते की हे दोघे २०२७ च्या विश्वचषकापर्यंत खेळताना दिसू शकतात आणि त्यानंतरच निवृत्तीचा विचार करतील.

Rohit Sharma Instagram Story

मागील वर्षी घेतली होती कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती

रोहित शर्माने गेल्या वर्षी मे महिन्यात कसोटी क्रिकेटला अलविदा केला होता. काही दिवसांतच विराट कोहलीनेही कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. या दोन्ही निर्णयांनी क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चा रंगली होती. आता रोहित शर्माच्या नव्या स्टोरीमुळे 30 जानेवारीला नेमकं काय जाहीर होणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.

दरम्यान, टी-20 विश्वचषक 2026 पूर्वी रोहित शर्मा सहभागी असलेला एक प्रोमो सध्या व्हायरल होत आहे. या प्रोमोमध्ये त्याने 2023 च्या विश्वचषकाबाबत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली आहे.

विश्वचषकावर रोहितची थेट भूमिका

प्रोमोमध्ये रोहित म्हणतो, “19 नोव्हेंबरचा दिवस आमच्यासाठी खराब गेला, पण त्यांना त्याचं उत्तर देणं गरजेचं होतं. स्टार्क, कमिन्स, हेजलवूड, मॅक्सवेल, स्टॉइनिस, झाम्पा सगळ्यांवर आक्रमण करण्याचा माझा विचार होता. हवा खूप वेगात होती, बॅट लागली की चेंडू जात होता. जेव्हा गोलंदाज वाइड जातो, तेव्हा तो विकेटपेक्षा टिकून राहण्याचा विचार करतो. माझ्यासाठी तीच अर्धी लढाई जिंकण्यासारखी असते.”

