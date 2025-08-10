हिटमॅन रोहित शर्माने खरेदी केली ड्रीम कार, किंमत ऐकून घाम फुटेल, पाहा फर्स्ट लूक

Rohit Sharma Lamborghini Urus Se : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि वनडे कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हा आलिशान गाड्यांचा चाहता आहे. रोहितच्या पार्किंगमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या आलिशान गाड्या आहेत. आता या कार कलेक्शनमध्ये अजून एका आलिशान गाडीची एंट्री होणार आहे. रोहित शर्माने दुसऱ्यांदा लॅंबॉर्गिनी कार खरेदी केली असून ही कार अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. रोहितची नवी कार लॅंबॉर्गिनी उरुस ही असून ती एका आलिशान एसयूवी प्रमाणे परफॉर्म करते. यात हाइब्रिड पाॅवरट्रेन असून रोहित शर्माची ही दुसरी लॅंबॉर्गिनी कर आहे. रोहितकडे असलेली पहिली लॅंबॉर्गिनी त्याने मागच्यावर्षी मे मध्ये ड्रीम ११ फँटसी विजेत्याला भेट दिली होती. ज्याचा रंग हा निळा होता.
सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ समोर येत असून यात Urus SE एका डिलरशिपच्या बाहेर पाहण्यात आलं आहे. व्हिडीओमध्ये क्रिकेटर रोहित शर्माच्या नव्या कारचा रंग नारंगी (Arancio Argos) असल्याचं दिसतं. डीलरशिपने SUV ला धूम धडाक्यात सर्वांसमोर आणले. पण रोहितने गाडीची डिलिव्हरी स्वतः घेतल्याचे कोणतेही अधिकृत फोटो नाहीत. या नव्या कारची किंमत जवळपास 4.57 कोटी असल्याची माहिती आहे.
"Rohit Sharma bought a new orange colour Lamborghini Urus Se which has been delivered in Mumbai and bRO will be seen driving it soon." pic.twitter.com/vY0aWTzGZZ
rushiii12) August 9, 2025
कर्णधार रोहित शर्माकडे आलिशान गाड्यांचं कलेक्शन असून यात Mercedes-Benz S-Class (1.50 कोटी रुपये), Mercedes GLS 400 D, BMW M5 (1.79 कोटी रुपये) आणि Range Rover HSE LWB (2.80 कोटी रुपये) सारख्या कारचा समावेश आहे.
रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा याने आयपीएल फ्रेंचायझी कॉन्ट्रॅक्ट्समधून जवळपास 200 कोटींची कमाई केली आहे. रोहित शर्मा हा ब्रांड एंडोर्समेंट्ससाठी जवळपास 3.5 ते 7 कोटी रुपये चार्ज करतो. रोहित शर्माची नेटवर्थ ही जवळपास 214 कोटी रुपये आहे.
रोहित शर्माची ही कितवी लॅंबॉर्गिनी कार आहे?
ही रोहित शर्माची दुसरी लॅंबॉर्गिनी कार आहे. त्याने यापूर्वी एक निळ्या रंगाची लॅंबॉर्गिनी खरेदी केली होती, जी त्याने मे 2024 मध्ये ड्रीम 11 फँटसी विजेत्याला भेट दिली होती.
रोहित शर्माच्या नव्या लॅंबॉर्गिनी उरुस SE ची किंमत किती आहे?
लॅंबॉर्गिनी उरुस SE ची किंमत सुमारे 4.57 कोटी रुपये आहे.
लॅंबॉर्गिनी उरुस SE ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
लॅंबॉर्गिनी उरुस SE ही एक आलिशान SUV आहे, जी हायब्रिड पॉवरट्रेन आणि अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज आहे, ज्यामुळे ती उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते.