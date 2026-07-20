'लॉर्ड'च्या बॅटने रोहित शर्माने लॉर्ड्सवर ठोकलं दमदार शतक; बॅटमागचं रहस्य अखेर आलं समोर, Video viral

rohit sharma using sardul thakur bat : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा एकदिवसीय सामना लॅार्ड्स मैदानावर पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाला 27 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार अनुभवी खेळाडू रोहित शर्माने शतक झळकावले. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी लॅार्ड्सवर शतक झळकावणारा तो पहिला टीम इंडियाचा फलंदाज ठरला आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने त्याच्या निवृतीच्या चर्चा सुरु होत्या आता त्याचा शतक झळकावल्यानंतर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये त्याने भारताचा वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकुर याची बॅटने बॅटींग केल्याचे समोर आले. यावेळी योगायोग असा की रोहित शर्मा टीम इंडियासाठी बॅटिंग करताना शार्दुल ठाकुर कॅामेंट्री करत होता.
सोनी स्पोर्ट्च्या चॅनेलवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला यामध्ये दाखवण्यात आले आहे ज्या बॅटने रोहित शर्मा बॅटिंग करत होता त्यावर नाव शार्दुल ठाकुरचे होते. यावेळी शार्दुल ठाकुर हा कॅामेंट्री बॅाक्समध्ये कॅामेंट्री करत होता आणि यावेळी त्याला विचारण्यात आले की ही तुमची बॅट आहे का? यावर शार्दुल ठाकुर म्हणाला की, हो ही माझीच बॅट आहे. मी एसएस बॅट्ससोबत करार केला आहे आणि जतीन सरिन (क्वीनचे मालक) यांनी मला काही उत्कृष्ट बॅट्स पाठवल्या आहेत. रोहितने एकदा मला काही बॅट्स देण्यास सांगितले होते कारण त्याला त्या खूप आवडल्या होत्या.
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आज मला खूप आनंद होत आहे की त्याने लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर माझ्या बॅटपैकी एक वापरून त्याचे ऐतिहासिक शतक झळकावले." शार्दुल ठाकूरच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झाले की रोहित शर्माने त्याचे शतक शार्दुलच्या बॅटनेच केले होते. पुढे त्याने गंमत म्हणून म्हणाला की, तुम्ही मला संघाबाहेर ठेवू शकत नाही त्यानंतर सर्वांचे हसू आवरले नव्हते. ते दोघेही एकाच शाळेत शिकले. त्या दोघांनीही देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईचे प्रतिनिधित्व केले. सध्या, हे दोन्ही खेळाडू आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
रोहित शर्माने लॉर्ड्सवर 110 चेंडूंत 138 धावा करून आपल्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले. त्याच्या या खेळीमुळे भारताला 388 धावांचा पाठलाग करताना 360 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. रोहित शर्माने एक वेळ अशी होती भारताचा संघ विजय मिळवेल पण रोहित शर्माने विकेट गमावल्यानंतर भारताचा फलंदाज काही वेळानंतर विराट कोहली देखील बाद झाला आणि त्यामुळे संघ विजय मिळवण्यात अपयशी ठरला.