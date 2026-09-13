/17 वर्षांच्या रोहित शर्माला ट्रेनमधून कोणी दिला धक्का? हिटमॅनच्या शोवर मित्राने केला खुलासा

Rohit Sharma : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा सध्या त्याच्या नव्या शोमुळे चर्चेत आहे. त्याच्या या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी, क्रिकेटर येणार असून या शोचे प्रोमो व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहेत. यात रोहित शर्माचा सहकारी आणि मित्र क्रिकेटर अभिषेक नायर याने रोहित शर्माच्या आयुष्यातील एक मजेदार किस्सा सांगितला. रोहित शर्मा हा लहान असताना बोरिवलीहून सीएसटीपर्यंत ट्रेनने प्रवास करायचा. या दरम्यान एकदा रोहित शर्माला एका व्यक्तीने धक्का दिला.
रोहित शर्माच्या 'फॅमिली फुल हाऊस' या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात त्याचे काही जवळचे मित्र सहभागी झाले होते. मुंबईकडून त्याच्यासोबत खेळलेल्या अभिषेक नायरने 'हिटमॅन'बद्दलचा एक मजेशीर किस्सा सांगितला. रोहित शर्माला गोष्टी विसरण्याची सवय आहे. एकदा तर टॉसच्या वेळी नाणे शोधताना त्याला असे आढळले की ते नाणे त्याच्या खिशातच होते. अभिषेक नायरने याच सवयीशी संबंधित एक जुना किस्सा सांगितला.
सोनी टीव्हीने प्रोमो रिलीज केला. या प्रोमोमध्ये टीम इंडियाचा माजी बॅटिंग कोच अभिषेक नायरने सांगितलं की रोहित शर्मा जेव्हा 17 वर्षांचा होता तेव्हा पासून तो खूप हुशार आहे. अभिषेक नायर म्हणाला की, 'रोहित गोष्टी विसरतो आणि तो विसरभोळा आहे, असे सगळेच म्हणतात. क्रिकेटच्या कारकिर्दीत हे कधी सुरू झाले, ते मी तुम्हाला सांगतो. तेव्हा तू एक तरुण खेळाडू होतास आणि मुंबईच्या रणजी ट्रॉफी संघात तुझी पहिल्यांदाच निवड झाली होती. तो एक महत्त्वाचा सामना होता आणि संघात अनेक दिग्गज खेळाडूंचा समावेश होता. त्या दिवशी अवघ्या 17 वर्षांच्या आपल्या त्या मित्राची खेळण्यासाठी पहिल्यांदाच निवड झाली होती. पण सामन्याच्या दिवशी तो आपली किट बॅग सोबत न घेताच सकाळी लवकर स्टेडियमवर पोहोचला.
अभिषेक नायरने पुढे सांगितलं की गोष्ट इथेच संपत नाही. तो तेव्हापासूनच खूप चलाख होता. जरी तो ती गोष्ट विसरला होता, तरीही जेव्हा त्याला त्याची 'किट बॅग' कुठे आहे असे विचारले गेले, तेव्हा तो म्हणाला, 'सर, मी ट्रेनने प्रवास करत होतो, तेव्हा कोणीतरी मला धक्का दिला आणि ती किट बॅग तिथेच खाली पडली'. म्हणजेच, त्याचे डोके नेहमीच अशा प्रकारे चालत आलं आहे. अभिषेक नायरने हा किस्सा सांगितल्यावर रोहित हसला आणि म्हणाला, 'भावा हे खरं आहे... माझ्यासोबत खरंच तसं घडलं होतं'.
रोहित शर्माच्या शो चा पहिला एपिसोड 19 सप्टेंबर ला टीव्हीवर प्रसारित होईल. दरम्यान सोनी लिव्हवर याचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. 19 सप्टेंबर ही तारीख आपल्यासाठी लकी असल्याचे हिटमॅनने नमूद केले कारण याच दिवशी त्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते.