2027 चा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेळणार? स्वतः केलं स्पष्ट, म्हणाला "मी कुठेही..."

Hitman Big Statement Before IND vs AUS Series: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज सुरू होण्याच्या अगोदरच रोहित शर्माने एक मोठं वक्तव्य दिलं आहे. त्याने सांगितलं आहे की 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही. सध्या रोहित ऑस्ट्रेलियात आहे, जिथे 19 ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भविष्यासंदर्भात अनेक चर्चा सुरू असताना, ‘हिटमॅन’ने स्वतःच या शंकेला पूर्णविराम दिला आहे.
रोहित शर्मा अलीकडेच ‘Make A Wish Child’ या संस्थेशी जोडला गेला होता. या उपक्रमादरम्यान त्याने एका लहान चाहत्याशी संवाद साधला, ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्या व्हिडीओमध्ये दिसतं की, त्या मुलाने रोहितला विचारलं, “पुढचा वर्ल्ड कप कधी आहे?”
यावर रोहितने हसत उत्तर दिलं, “2027.” यानंतर त्या मुलाने दुसरा प्रश्न विचारला की, “तुम्ही 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार आहात का?”
रोहित शर्मा यावर म्हणाला, “होय, मी वर्ल्ड कपमध्ये खेळू इच्छितो.”
या उत्तरानंतर रोहितचे फॅन्स आनंदाने फुलले आहे. रोहितने पुढे सांगितलं की, ODI वर्ल्ड कप जिंकणं हे त्याचंही मोठं स्वप्न आहे, जे तो पूर्ण करू इच्छितो.
रोहित शर्मा आजवर 2015, 2019 आणि 2023 हे तीन ODI वर्ल्ड कप खेळला आहे. त्याने आतापर्यंत वर्ल्ड कपमधील 28 सामन्यांत 60.57 च्या सरासरीने 1575 धावा केल्या आहेत, ज्यात 7 शतकं आणि 6 अर्धशतकं आहेत. 2023 वर्ल्ड कपमध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया अखेरपर्यंत अपराजित राहिली होती, पण अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून 6 विकेटने पराभव स्वीकारावा लागला.
रोहितने स्पष्ट केलं आहे की त्याचं अजून एकच ध्येय आहे. भारतीय संघाच्या हाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाहणं आणि त्यासाठी तो 2027 पर्यंत खेळत राहणार आहे.