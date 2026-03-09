रोहित-ऋतिकाचं मैदानात जोरदार भांडणं! राड्याचा Video कॅमेरात कैद; चाहते टेन्शनमध्ये, घडलं काय पहाच

Rohit Sharma Fight With Wife Ritika Video: भारताने अहमदाबादच्या मैदानावर सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरण्याची ऐतिहासिक आणि यापूर्वी कोणत्याही संघाला न जमलेली कामगिरी करुन दाखवली. विशेष म्हणजे या विजयासहीत तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा विक्रमही भारतीय संघाने आपल्या नावावर करुन घेतला आहे. भारताच्या विजयानंतर संघातील सर्वच खेळाडू आपल्या नातेवाईक आणि जोडीदारांसोबत मैदानामध्ये आनंद साजरा करत असतानाच बॉण्ड्री लाइनजवळ भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माची पत्नी ऋतिकासोबत बाचाबाची झाल्याचं कॅमेरामध्ये कैद झालं आहे. रोहित आणि त्याच्या बायकोमधील वादाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसतोय. नेमकं काय आहे व्हिडीओमध्ये जाणून घेऊयात...
भारतीय संघ टी-20 फायलन खेळणार असल्याने महेंद्रसिंह धोनी, कपील देव यांच्यासोबतच रोहित शर्माही रविवारी अहमदाबादमध्ये आला होता. प्रत्यक्ष मैदानात उपस्थित राहून या माजी वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधारांनी सामना पाहिला. विजयानंतर भारतीय संघातील खेळाडू आपले आई-वडील, पत्नी, पोरांसहीत आनंद साजरा करत नाचत, गात होते, फोट काढत होते. मात्र दुसरीकडे काही कारणावरुन रोहित आणि ऋतिकामध्ये वाद झाल्याचं दिसून आलं. ऋतिका रोहितच्या मागील बाजूस उभी होती. तिने रोहितचा हात कोपराजवळ पकडून ठेवला होता. ती रोहितच्या कानात काहीतरी बोलली आणि त्यानंतर रोहित चिडून तिच्याकडे पाहून काहीतरी बोलला. मात्र त्यानंतरही ऋतिका त्याला समजावून सांगताना दिसली.
त्यानंतर रोहित आणि ऋतिकाने एकमेकांचा हात सोडला. रोहित खिशात हात घालून उभा राहिला. ऋतिकाने रोहितच्या पाठीला हात लावत त्याचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर ती पुन्हा त्याला हातवारे करत काहीतरी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत बोलली. नंतर ऋतिका एकटीच हसली. मात्र त्यावेळी रोहित रागात दुसऱ्या बाजूला बघत होता. या दोघांमध्ये नेमका काय संवाद झाला याचा अंदाज आता चाहत्यांकडून बांधला जात आहे. अनेकांनी या अशा छोट्यामोठ्या गोष्टी कोणत्याही नवरा बायकोमध्ये होत असतात असं म्हणत यावरुन उगाच अंदाज लावण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
काहींना नेमकी काय चर्चा झाली आणि रोहित का चिडला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
Rohit Sharma doesn’t seem to agree with something Ritika bhabhi is saying, but she is trying her best to explain it to him today at Narendra Modi Stadium.
एकाने तर ग्रोक या एआयलाही नेमकं काय घडलं रोहित आणि ऋतिकामध्ये असंही विचारलं. त्यावर व्हिडिओमध्ये, रितिका स्टेडियमच्या रेलिंगजवळ रोहितला काहीतरी समजावून सांगत आहे. मैदानाकडे बोट दाखवत, रोहितला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतेय. रोहित तिचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकतो पण त्याला ते पटत नाही. रोहित थोडासा मागे हटला आणि मान डोलावली, इतकं उत्तर ग्रोकने दिलं आहे.
रोहित आणि ऋतिकाचं 13 डिसेंबर 2015 रोजी लग्न झालं असून दोघांना दोन मुलं आहेत.