English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • रोहित-ऋतिकाचं मैदानात जोरदार भांडणं! राड्याचा Video कॅमेरात कैद; चाहते टेन्शनमध्ये, घडलं काय पहाच

रोहित-ऋतिकाचं मैदानात जोरदार भांडणं! राड्याचा Video कॅमेरात कैद; चाहते टेन्शनमध्ये, घडलं काय पहाच

Rohit Sharma Fight With Wife Ritika Video: रोहित आणि त्याच्या पत्नीमधील वादाचा हा व्हिडीओ मैदानामध्ये स्टॅण्डमधील एका प्रेक्षकाने काढल्याचं स्पष्ट होत आहे. मात्र एकीकडे सामना जिंकल्यावर खेळाडूंकडून सेलिब्रेशन सुरु असताना रोहित आणि ऋतिकामध्ये काय बिनसलं होतं?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 9, 2026, 11:32 AM IST
रोहित-ऋतिकाचं मैदानात जोरदार भांडणं! राड्याचा Video कॅमेरात कैद; चाहते टेन्शनमध्ये, घडलं काय पहाच
मैदानातील व्हिडीओ होतोय व्हायरल

Rohit Sharma Fight With Wife Ritika Video: भारताने अहमदाबादच्या मैदानावर सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरण्याची ऐतिहासिक आणि यापूर्वी कोणत्याही संघाला न जमलेली कामगिरी करुन दाखवली. विशेष म्हणजे या विजयासहीत तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा विक्रमही भारतीय संघाने आपल्या नावावर करुन घेतला आहे. भारताच्या विजयानंतर संघातील सर्वच खेळाडू आपल्या नातेवाईक आणि जोडीदारांसोबत मैदानामध्ये आनंद साजरा करत असतानाच बॉण्ड्री लाइनजवळ भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माची पत्नी ऋतिकासोबत बाचाबाची झाल्याचं कॅमेरामध्ये कैद झालं आहे. रोहित आणि त्याच्या बायकोमधील वादाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसतोय. नेमकं काय आहे व्हिडीओमध्ये जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानातच रोहित आणि ऋतिकामध्ये वाद

भारतीय संघ टी-20 फायलन खेळणार असल्याने महेंद्रसिंह धोनी, कपील देव यांच्यासोबतच रोहित शर्माही रविवारी अहमदाबादमध्ये आला होता. प्रत्यक्ष मैदानात उपस्थित राहून या माजी वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधारांनी सामना पाहिला. विजयानंतर भारतीय संघातील खेळाडू आपले आई-वडील, पत्नी, पोरांसहीत आनंद साजरा करत नाचत, गात होते, फोट काढत होते. मात्र दुसरीकडे काही कारणावरुन रोहित आणि ऋतिकामध्ये वाद झाल्याचं दिसून आलं. ऋतिका रोहितच्या मागील बाजूस उभी होती. तिने रोहितचा हात कोपराजवळ पकडून ठेवला होता. ती रोहितच्या कानात काहीतरी बोलली आणि त्यानंतर रोहित चिडून तिच्याकडे पाहून काहीतरी बोलला. मात्र त्यानंतरही ऋतिका त्याला समजावून सांगताना दिसली.

नक्की पाहा हा Video >> World Cup विजयाचं सेलिब्रेशन अर्ध्यात सोडून जय शाह सूर्या अन् गंभीरला कुठे घेऊन गेले? Video

हात सोडून दूर उभा राहिला

त्यानंतर रोहित आणि ऋतिकाने एकमेकांचा हात सोडला. रोहित खिशात हात घालून उभा राहिला. ऋतिकाने रोहितच्या पाठीला हात लावत त्याचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर ती पुन्हा त्याला हातवारे करत काहीतरी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत बोलली. नंतर ऋतिका एकटीच हसली. मात्र त्यावेळी रोहित रागात दुसऱ्या बाजूला बघत होता. या दोघांमध्ये नेमका काय संवाद झाला याचा अंदाज आता चाहत्यांकडून बांधला जात आहे. अनेकांनी या अशा छोट्यामोठ्या गोष्टी कोणत्याही नवरा बायकोमध्ये होत असतात असं म्हणत यावरुन उगाच अंदाज लावण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.

नक्की पाहा हे फोटो >> World Cup जिंकल्यानंतर मैदानात ईशान किशनच्या मिठीत दिसलेली तरुणी आहे तरी कोण?

काहींना नेमकी काय चर्चा झाली आणि रोहित का चिडला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे.

एकाने तर एआयची घेतली मदत; काय उत्तर आलं?

एकाने तर ग्रोक या एआयलाही नेमकं काय घडलं रोहित आणि ऋतिकामध्ये असंही विचारलं. त्यावर व्हिडिओमध्ये, रितिका स्टेडियमच्या रेलिंगजवळ रोहितला काहीतरी समजावून सांगत आहे. मैदानाकडे बोट दाखवत, रोहितला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतेय. रोहित तिचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकतो पण त्याला ते पटत नाही. रोहित थोडासा मागे हटला आणि मान डोलावली, इतकं उत्तर ग्रोकने दिलं आहे.

रोहित आणि ऋतिकाचं 13 डिसेंबर 2015 रोजी लग्न झालं असून दोघांना दोन मुलं आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
rohit sharmarohit sharma wifeRohit Sharma Videoritikaindia

इतर बातम्या

तुम्ही देखील चार्जर दिवसभर स्वीच सॉकेटमध्येच ठेवाता? ही एकच...

टेक