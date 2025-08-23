मुंबईच्या रस्त्यांवर नवी लॅम्बोर्गिनी कार चालवताना दिसला रोहित शर्मा, आलिशान कारची किंमत ऐकून धक्का बसेल

Rohit Sharma New Lamborghini Car : भारतीय क्रिकेटचा स्टार फलंदाज आणि वनडे कर्णधार असलेल्या रोहित शर्माने (Rohit Sharma) काही दिवसांपूर्वीच नवीन लॅम्बोर्गिनी कर खरेदी केली. केशरी रंगाची ही लॅम्बोर्गिनी Lamborghini Urus SE असून कार खरेदी केल्यावर पहिल्यांदाच तो मुंबईच्या रस्त्यांवर गाडी चालवताना दिसला. रोहित शर्माने दुसऱ्यांदा लॅंबॉर्गिनी कार खरेदी केली असून ही कार अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. रोहितची नवी कार लॅंबॉर्गिनी उरुस ही असून ती एका आलिशान एसयूवी प्रमाणे परफॉर्म करते. यात हाइब्रिड पाॅवरट्रेन असून रोहित शर्माची ही दुसरी लॅंबॉर्गिनी कर आहे. रोहितकडे असलेली पहिली लॅंबॉर्गिनी त्याने मागच्यावर्षी मे मध्ये ड्रीम 11 फँटसी विजेत्याला भेट दिली होती. ज्याचा रंग हा निळा होता.
केशरी रंगाच्या या लॅम्बोर्गिनी Lamborghini Urus SE ची एक्स-शोरूम किंमत ही तब्बल 4.57 कोटी रुपये आहे. कर्णधार रोहित शर्माकडे आलिशान गाड्यांचं कलेक्शन असून यात Mercedes-Benz S-Class (1.50 कोटी रुपये), Mercedes GLS 400 D, BMW M5 (1.79 कोटी रुपये) आणि Range Rover HSE LWB (2.80 कोटी रुपये) सारख्या कारचा समावेश आहे. रोहित शर्मा केशरी रंगाची लॅम्बोर्गिनी कार मुंबईच्या रस्त्यांवर चालवत असताना एका फॅनने व्हिडीओ आपल्या फोनच्या कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
रोहित शर्माच्या पहिल्या लॅबॉर्गिनी कारचा नंबर 264 आहे. तर रोहितने घेतलेल्या नव्या कारचा नंबर हा 3015 आहे. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय अशा प्रश्न अनेक चाहत्यांना पडला असेल. रोहितची मोठी मुलगी समायराचा वाढदिवस 30 डिसेंबर 2018 रोजी झाला. तर रोहितच्या धाकट्या मुलाचा जन्म हा 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी झाला. असा अंदाज लावला जातोय की, जर दोन्ही मुलांची जन्म तारीख जोडली तर ती 3015 अशी होते. तसेच (30+15) म्हणजे 45 होतात को रोहितचा जर्सी नंबर सुद्धा आहे.
रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा याने आयपीएल फ्रेंचायझी कॉन्ट्रॅक्ट्समधून जवळपास 200 कोटींची कमाई केली आहे. रोहित शर्मा हा ब्रांड एंडोर्समेंट्ससाठी जवळपास 3.5 ते 7 कोटी रुपये चार्ज करतो. रोहित शर्माची नेटवर्थ ही जवळपास 214 कोटी रुपये आहे.
