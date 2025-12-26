रोहित शर्मा रडला! मुलगी समायराच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं? Video Viral

Rohit Sharma Emotional : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सध्या देशांतर्गत सुरु असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसतोय. 24 डिसेंबर रोजी झालेल्या पहिल्याच सामन्यात त्याने शतक सुद्धा ठोकलं होतं. दरम्यान सध्या रोहित शर्माचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात तो भावूक झालेला दिसतोय. रोहित शर्माची मुलगी समायरा ही अंबानींच्या शाळेत शिकतेय, तिच्या स्नेह संमेलनाच्या कार्यक्रमाचा हा व्हिडीओ असल्याचं समोर येत आहे.
भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो अद्याप वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. त्याच्या नेतृत्वात भारताचा परफॉर्मन्स टॉपवर राहिला आणि वर्ल्ड कप 2024 आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी अशा दोन आयसीसी ट्रॉफी त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने जिंकल्या. रोहित शर्माची मुलगी समायरा ही अंबानींच्या शाळेत शिकतेय तेव्हा तिच्या शाळेत दरवर्षी आवर्जून रोहित शर्मा उपस्थित राहतो. अंबानी यांच्या शाळेतील कार्यक्रमात काही विद्यार्थिनींनी देशभक्तीपर गाणी सादर केली. भारतीय सैन्य दलाच्या वेशात विद्यार्थिनीने 'ए मेरे वतन के लोगो' हे गाणं गायलं. विद्यार्थिनीने हे गाणं इतकं सुरात आणि मनापासून गायलं की उपस्थित सर्वांच्या अंगावर काटा आला. तिच्या या मंत्रमुग्ध करणाऱ्या गाण्याने प्रेक्षकांमध्ये बसलेला रोहित शर्मा भावूक झाला आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. भावुक झालेला रोहित शर्मा त्याचे डोळे पुसत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
टीम इंडियाचा माजी कर्णधार राहिलेले विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे यंदा विजय हजारे ट्रॉफीत खेळताना दिसतील. रोहित शर्मा हा मुंबई संघाकडून मैदानात उतरेल तर विराट कोहली हा दिल्ली संघाकडून मैदानात उतरेल. रोहित शर्मा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 चा सीजन खेळला होता, त्यानंतर आता 7 वर्षांनी तो या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे. तर विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यामुळे आता जवळपास 15 वर्षांनी या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे.
रोहित शर्माने मुंबईकडून खेळताना सिक्कीम विरुद्ध शतक ठोकलं. जयपूरमध्ये बुधवारी सामना खेळताना 94 बॉलवर 155 धावांची खेळी केली. दरम्यान रोहितने 164.89 च्या स्ट्राईक रेटने 18 चौकार आणि 9 षटकार ठोकले. सामन्यात सिक्कीमने 236 धावांची खेळी केली होती. मुंबईला विजयासाठी 237 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट रोहित शर्माच्या शतकीय कामगिरीच्या जोरावर मुंबईने पूर्ण केलं. मुंबईने 8 विकेट्सने सामना जिंकून विजय हजारे ट्रॉफीची दमदार सुरुवात केली. मात्र २६ डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात मात्र रोहित शर्मा पाहिल्याचं ओव्हरमध्ये शून्य धावांवर बाद झाला. देवेंद्र बोरा या गोलंदाजाने त्याला बाद केले.