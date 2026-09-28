/रोहित शर्मा बसमधून पडला अन् मोठा अपघात... विराट कोहलीची प्रतिक्रिया व्हायरल, पहा Video

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये काल मालिकेचा पहिला एकदिवसीय सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने वेस्ट इंडिजला 8 विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यामध्ये शुभमन गिल, विराट कोहली या दोघांनीही शतके झळकावली, तर रोहित शर्माने संघासाठी 32 धावांची खेळी खेळली. टीम इंडियाचा मालिकेचा दुसरा एकदिवसीय सामना हा 30 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. आता या सामन्यानंतरचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माचा एक मोठा अपघात टळला, नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सामना झाल्यानंतर भारताचा संघ बसमधून हॅाटेलमध्ये परत परतल्यानंतर सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, बसमधून उतरत असताना 'हिटमॅन' जिन्यावर घसरतो आणि जमिनीवर पडतो. एक पोलीस अधिकारी आणि इतर काही कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत रोहित शर्माला उठण्यास मदत केली. सुदैवाने, रोहितला कोणतीही दुखापत झाली नाही. काही खेळाडू आधीच बसमधून उतरले होते आणि हॉटेलचे कर्मचारी भारतीय संघाचा विजय साजरा करण्यासाठी बाहेर उभे होते. सर्वजण टाळ्या वाजवत होते, पण विराट कोहलीचे लक्ष रोहित शर्माकडे गेले. तो मागे वळला आणि त्याने त्याच्याकडे पाहिले.
ROHIT SHARMA SLIP DOWN FROM TEAM BUS AFTER MATC— Sam (@cricsam02) September 28, 2026
- See Virat Kohli & Team India reactio pic.twitter.com/Ti5q9B8ijO
रोहित शर्माचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर देखील व्हायरल झाला आहे, आता त्यानंतर विराट कोहलीची देखील प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्द भारताची एकदिवसीय मालिका झाली होती त्यानंतर पुन्हा एकदा भारताच्या संघामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीचे पुनरागमन झाले आहे. आता आणखी दोन सामने खेळताना दोन्ही दिग्गज दिसणार आहेत. भारताचा संघ एकदिवसीय विश्वचषकासाठी तयारी करत आहे, एकदिवसीय विश्वचषकाला आता काही महिनेच शिल्लक राहिले आहेत.