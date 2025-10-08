ODI कर्णधारपद गेल्यानंतर रोहित शर्माची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला “ऑस्ट्रेलियात मला..."

Rohit Sharma first reaction after ODI captaincy snub: भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा बदल झाल्यानंतर अखेर टीम इंडियाचा माजी वनडे कर्णधार रोहित शर्मा बोलला आहे. बीसीसीआयने अलीकडेच वनडे संघाची घोषणा करताना शुभमन गिलला नवीन कर्णधार आणि श्रेयस अय्यरला उपकर्णधार बनवलं. त्याचवेळी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना संघात ठेवण्यात आलं असलं तरी, त्यांच्याकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेतली आहे.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी रोहित शर्माने पहिल्यांदाच आपली भूमिका मांडली. सीएट अवॉर्ड्स सोहळ्यात बोलताना तो म्हणाला, “मला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायला आणि तिथे जाऊन क्रिकेट खेळायला नेहमीच आवडतं. तिथले लोक क्रिकेटसाठी वेडे आहेत आणि तिथे खेळण्याचा अनुभव नेहमीच खास असतो.” त्याच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा 'रोहित विरुद्ध बीसीसीआय' चर्चेला उधाण आलं आहे.
हे ही वाचा: MS Dhoni सीएसके नाही तर आता मुंबई इंडियन्ससाठी खेळणार? Viral Photo मुळे उडाला गोंधळ
मार्च 2025 मध्ये रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. त्यामुळे अचानक त्याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेण्याचा निर्णय अनेक चाहत्यांसाठी आणि माजी खेळाडूंसाठी धक्कादायक ठरला.
हे ही वाचा: कॉलर पकडली, बॅट उचलली, मारण्यासाठी धावला अन्... विकेट पडताच पृथ्वी शॉचा मैदानातच राडा Video Viral
मुख्य निवड समितीचे अध्यक्ष अजीत अगरकर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, या निर्णयाची माहिती रोहितला दिली गेली आहे. त्यांनी सांगितलं, “सध्या रोहित आणि विराट या फॉर्मेटमध्ये खेळत आहेत, म्हणूनच त्यांची निवड झाली आहे. 2027 वर्ल्ड कपसाठी काय होईल, हे आत्ता सांगणं योग्य नाही.”
अगरकर यांनी हेही स्पष्ट केलं की, सध्याच्या काळात फारच कमी वनडे सामने खेळले जातात. त्यामुळे तीन वेगवेगळे कर्णधार ठेवणं टीमच्या योजना आणि स्थैर्यावर परिणाम करू शकतं.
हे ही वाचा: Rohit Sharma: ‘रोहित शर्मा युग संपलं’, ‘हिटमॅन’च्या एका पोस्टमुळे विश्व क्रिकेटमध्ये खळबळ!
रोहितने या निर्णयावर कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया न देता, आपल्या स्टाइलमध्ये शांत राहणं पसंत केलं. त्याचं लक्ष आता ऑस्ट्रेलिया मालिकेकडे आहे, जिथे तो पुन्हा एकदा बॅटने उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहे.