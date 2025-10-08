English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ODI कर्णधारपद गेल्यानंतर रोहित शर्माची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला “ऑस्ट्रेलियात मला..."

Rohit Sharma Reaction: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी रोहित शर्माने आपले मत मांडले आहे. बीसीसीआयने शुभमन गिलची एकदिवसीय कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे, ज्यामुळे रोहित आणि विराट कोहली यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नाही.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 8, 2025, 11:30 AM IST
Rohit Sharma first reaction after ODI captaincy snub: भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा बदल झाल्यानंतर अखेर टीम इंडियाचा माजी वनडे कर्णधार रोहित शर्मा बोलला आहे. बीसीसीआयने अलीकडेच वनडे संघाची घोषणा करताना शुभमन गिलला नवीन कर्णधार आणि श्रेयस अय्यरला उपकर्णधार बनवलं. त्याचवेळी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना संघात ठेवण्यात आलं असलं तरी, त्यांच्याकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेतली आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी रोहितची पहिला रिअ‍ॅक्शन

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी रोहित शर्माने पहिल्यांदाच आपली भूमिका मांडली. सीएट अवॉर्ड्स सोहळ्यात बोलताना तो म्हणाला, “मला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायला आणि तिथे जाऊन क्रिकेट खेळायला नेहमीच आवडतं. तिथले लोक क्रिकेटसाठी वेडे आहेत आणि तिथे खेळण्याचा अनुभव नेहमीच खास असतो.” त्याच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा 'रोहित विरुद्ध बीसीसीआय' चर्चेला उधाण आलं आहे.

बीसीसीआयचा मोठा निर्णय

मार्च 2025 मध्ये रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. त्यामुळे अचानक त्याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेण्याचा निर्णय अनेक चाहत्यांसाठी आणि माजी खेळाडूंसाठी धक्कादायक ठरला.

मुख्य निवड समितीचे अध्यक्ष अजीत अगरकर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, या निर्णयाची माहिती रोहितला दिली गेली आहे. त्यांनी सांगितलं, “सध्या रोहित आणि विराट या फॉर्मेटमध्ये खेळत आहेत, म्हणूनच त्यांची निवड झाली आहे. 2027 वर्ल्ड कपसाठी काय होईल, हे आत्ता सांगणं योग्य नाही.”

तीन कर्णधारांची गरज नाही

अगरकर यांनी हेही स्पष्ट केलं की, सध्याच्या काळात फारच कमी वनडे सामने खेळले जातात. त्यामुळे तीन वेगवेगळे कर्णधार ठेवणं टीमच्या योजना आणि स्थैर्यावर परिणाम करू शकतं.

चाहत्यांची नाराजी, पण रोहित शांत

रोहितने या निर्णयावर कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया न देता, आपल्या स्टाइलमध्ये शांत राहणं पसंत केलं. त्याचं लक्ष आता ऑस्ट्रेलिया मालिकेकडे आहे, जिथे तो पुन्हा एकदा बॅटने उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहे.

