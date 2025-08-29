रोहित शर्माच्या घरचा गणपती पाहिलात का? गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शेअर केले Photos

Rohit Sharma Ganpati : गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने अनेक सार्वजनिक मंडळांमध्ये तसेच घरोघरी गणपती बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे. अनेक सेलिब्रिटींच्या घरी सुद्धा बाप्पाचं आगमन होतं. यंदा काही भारतीय क्रिकेटर्सच्या घरी गणपतीचं आगमन झालं आहे. सूर्यकुमार यादव, झहीर खान, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, पृथ्वी शॉ इत्यादी क्रिकेटर्सनी भक्तिभावाने गणरायाची पूजा केली. याचे फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले. टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) भावाच्या घरी सुद्धा दिमाखदार पद्धतीने बाप्पाचं आगमन झालं. याचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले.
रोहित शर्माचा भाऊ विशाल शर्माच्या घरी गणरायाचं आगमन झालं. यावेळी रोहित शर्मा गणपतीच्या दर्शनासाठी तेथे गेला होता. यावेळचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले. विशालने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका फोटोमध्ये रोहित शर्मा हा त्याच्या कुटुंबासोबत दिसतोय. यात रोहितचे आईवडील, भाऊ आणि वाहिनी तसेच त्याच्या 2 लहान मुली दिसतायत. रोहित शर्मा दरवर्षी भावाकडे गणपती निमित्त भेट देतो. रोहित शर्मा हा प्रसिद्ध क्रिकेटर असला तरी त्याचा भाऊ हा लॅमलाईट पासून तसा दूर असतो. रोहित शर्माच्या क्रिकेट अकादमीचं सर्व कामकाज हा भाऊ विशाल बघतो.
रोहित शर्माने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर मे 2025 मध्ये त्याने आयपीएल सुरु असताना अचानकपणे टेस्ट क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्तीची घोषणा केली होती. टेस्ट आणि टी 20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो वनडे क्रिकेटमध्ये अजूनही खेळत आहे. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होणाऱ्या वनडे सीरिजमध्ये रोहित शर्मा भारतीय संघाचं नेतृत्व करणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात टीम इंडिया वनडे आणि टी 20 सीरिजसाठी ऑस्ट्रेलिया दौरा करेल.
रोहितच्या आई वडिलांप्रमाणेच त्याचा धाकटा भाऊ विशाल आणि त्याचं कुटुंब हे लॅमलाईट पासून दूर राहणं पसंत करतात. विशालने 2017 मध्ये त्याची मैत्रीण दीपाली शिंदे हिच्या सोबत लग्नगाठ बांधली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार विशाल शर्मा हा पूर्वी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये नोकरी करायचा. मात्र नंतर त्याने रोहितच्या सांगण्यावरून नोकरी सोडली आणि आता तो रोहित शर्माच्या 'क्रिकिंगडम' या क्रिकेट अकॅडमीचे काम सांभाळतो जी देशातच नाही तर विदेशात सुद्धा सक्रिय आहे. विशाल शर्मा हा बिझनेस डेव्हलपमेंटचं काम करतो. रोहित शर्माची 'क्रिकिंगडम' ही क्रिकेट अकादमी भारतात आणि सिंगापूरमध्ये सक्रिय आहे. रोहित शर्मा आणि विशाल हे दोघे भाऊ एकमेकांच्या पाठीशी नेहमी भक्कमपणे उभे असतात. रोहित जेव्हा मुंबईत असतो तेव्हा अनेकदा सणांच्या निमित्ताने तो भाऊ विशालच्या घरी जातो आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब एकत्र सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळतं.
रोहित शर्माने कोणत्या क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे?
रोहित शर्माने 2024 मध्ये टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आणि मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. सध्या तो फक्त वनडे क्रिकेट खेळत आहे.
गणेश चतुर्थी 2025 मध्ये इतर कोणत्या क्रिकेटर्सनी गणपतीचं स्वागत केलं?
गणेश चतुर्थी 2025 मध्ये सूर्यकुमार यादव, झहीर खान, तिलक वर्मा, आणि पृथ्वी शॉ यासारख्या भारतीय क्रिकेटर्सनी भक्तिभावाने गणरायाची पूजा केली आणि सोशल मीडियावर याचे फोटो शेअर केले.
रोहित शर्माच्या गणेश चतुर्थीच्या फोटोंचं वैशिष्ट्य काय होतं?
रोहित शर्माच्या भावाने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये रोहित त्याच्या कुटुंबासोबत गणपतीच्या पूजेत सहभागी झालेला दिसतो. यामध्ये त्याचे आई-वडील, भाऊ, वाहिनी आणि त्याच्या दोन लहान मुली दिसतात, ज्यामुळे हे फोटो खूप कौटुंबिक आणि भावनिक वातावरण दर्शवतात.