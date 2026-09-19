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रोहित शर्माचा KKR ला स्पष्ट नकार; एका शब्दात सांगितलं स्पष्ट! व्हिडिओ व्हायरल

रोहित शर्माच्या शोमधील पहिल्याच भागाचे काही प्रोमो सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत यामध्ये रोहित शर्माचे अनेक क्रिकेट विश्वातील मित्र या शोमध्ये सहभागी होणार आहेत. यामध्ये केकेआरमध्ये सामील होण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 19, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:28 PM IST
रोहित शर्माचा KKR ला स्पष्ट नकार; एका शब्दात सांगितलं स्पष्ट! व्हिडिओ व्हायरल
Image Credit: रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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