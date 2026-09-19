/रोहित शर्माचा KKR ला स्पष्ट नकार; एका शब्दात सांगितलं स्पष्ट! व्हिडिओ व्हायरल

टीम इंडियाचा हिटमॅन रोहित शर्मा आज टेलिव्हिजनवर पदार्पण करणार आहे, सोनीवर त्याचा नवा शो येणार आहे. रोहित शर्माचा नवा शो 'फॅमिली फुल हाऊस विथ रोहित शर्मा' मागील काही दिवसांपासून या शोची प्रचंड चर्चा पाहायला मिळत आहे. रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा संघ सोडणार अशी मागील दोन वर्षापासून चर्चा पाहायला मिळत आहे. सोशल मिडियावर यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत, पण यावर स्वत: रोहित शर्माने उत्तर दिले. पहिल्याच भागाचे काही प्रोमो सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत यामध्ये रोहित शर्माचे अनेक क्रिकेट विश्वातील मित्र या शोमध्ये सहभागी होणार आहेत.
शोच्या संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला आहे यामध्ये अभिषेक नायर म्हणजेच टीम इंडियाचे माजी कोच आणि रोहित शर्माचा चांगला मित्र. अभिषेक नायर हा केकेआरचा मुख्य कोच आहे, मागील काही सिझनमध्ये केकेआरच्या संघाने निराशाजनक कामगिरी केली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये केकेआरचा कोच अभिषेक नायर हा रोहित शर्माला केकेआरमध्ये सामील होण्याची ऑफर देतो. यावर रोहित शर्माने स्वत: त्याला आयपीएलमध्ये कोणत्या संघाकडून खेळायचे आहे हे स्पष्ट सांगितले आहे.
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अभिषेक नायर, श्रेयस अय्यर आणि शार्दुल ठाकूर रोहित शर्माच्या शोमध्ये पाहुणे म्हणून आले होते. रोहितने पिवळ्या रंगाचे कपडे घातले होते. दरम्यान, केकेआरचे मुख्य प्रशिक्षक आणि भारताचे माजी सहाय्यक प्रशिक्षक अभिषेक नायर हा ओरडताना दिसतो की, "सीएसके, सीएसके" असा जयघोष करून रोहितची थट्टा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर नायर यांनी 'हिटमॅन'ला सुचवले की तो जांभळ्या आणि सोनेरी रंगाच्या कपड्यांमध्ये चांगला दिसेल, कारण हा केकेआरचा रंग आहे. एकप्रकारे त्यांनी रोहित शर्माला नाईट रायडर्समध्ये सामील होण्याची ऑफर त्याने शोमध्ये दिली.
रोहित शर्मा यावर हसला आणि म्हणाला की, माझ्याकडे ऑरेंज रंगाची गाडी आहे मग मी काय सनराइझर्स हैदराबाद म्हणून थोडी ना ओरडणार आहे. आणि हा पिवळा कलर नाही आहे मस्टर्ड रंग आहे. अभिषेक नायरच्या प्रस्तावामुळे चाहते नाराज झाले आणि त्यांनी "मुंबई, मुंबई!" असा जयघोष सुरू केला. त्यावर रोहितने एका शब्दात उत्तर देऊन सर्वांची मने जिंकली. "कायम" हा शब्द वापरून रोहितने हे स्पष्ट केले की तो मुंबई इंडियन्सशी एकनिष्ठ आहे आणि त्यांच्यासाठी खेळत राहील. सध्या संघ बदलण्याचा त्याचा कोणताही इरादा नाही.