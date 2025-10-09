रोहित शर्माची नवी Tesla Model Y! ऑटोमॅटिक ब्रेकिंगपासून ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंगपर्यंत फीचर्स, Lamborghini Urus पेक्षा महाग की स्वस्त?

Rohit Sharma bought a new Tesla Model Y electric car: टीम इंडियाचा स्टार कॅप्टन रोहित शर्मा हा फक्त क्रिकेटमध्येच नव्हे तर लक्झरी कार्सच्या प्रेमासाठीही ओळखला जातो. आतापर्यंत त्याच्या ब्लू Lamborghini Urus ची झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असायचे. जिथे रोहित त्या कारमध्ये दिसायचा, तिथेच तो चर्चेचा विषय ठरायचा. पण आता रोहितच्या गॅरेजमध्ये आणखी एक नवीन आणि भन्नाट मेंबरची एन्ट्री झाली आहे म्हणजेच त्याची नवी Tesla Model Y! अलीकडेच मुंबईत रोहित आपल्या या नव्या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये दिसला, आणि पाहताच पाहता चाहत्यांनी त्याला आणि त्याच्या कारला सेल्फीसाठी वेढा घातला. रोहितची ही Tesla साधी कार नाही तिच्या हाय-टेक फीचर्समुळे ती अक्षरशः ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ वाटते. या गाडीत ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग, आणि 15-इंच टचस्क्रीनसारखे जबरदस्त फीचर्स आहेत. चला कारबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात.
सोशल मीडियावर शेअर झालेल्या व्हिडीओमध्ये रोहित शर्मा नव्या Tesla Model Y मध्ये दिसत आहेत. ‘Rushiii_12’ या युजरने शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये रोहित आपल्या या नव्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये एंट्री घेताना दिसतात. ही कार त्यांनी नुकतीच विकत घेतल्याचं समजतंय.
हे ही वाचा: Rohit Sharma: ‘रोहित शर्मा युग संपलं’, ‘हिटमॅन’च्या एका पोस्टमुळे विश्व क्रिकेटमध्ये खळबळ!
रोहितच्या Tesla चं आणखी एक आकर्षण म्हणजे तिचा नंबर 3015, जो त्याच्या मुलांच्या जन्मतारखेशी संबंधित आहे. यापूर्वीच्या कारलाही त्याने आपल्या मुलांच्या जन्मतारीखेनुसार नंबर घेतला होता.
रोहित शर्माने Tesla Model Y Rear-Wheel Drive Standard Range Variant घेतला आहे. ही इलेक्ट्रिक SUV परफॉर्मन्स, रेंज आणि टेक्नॉलॉजी या सगळ्यांचं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानली जाते.
हे ही वाचा: 'चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यामागे...' रोहित शर्माकडून गौतम गंभीरवर अप्रत्यक्ष टोला? वनडे कर्णधारपद हिसकावल्याची चर्चा रंगली!
Tesla Model Y मध्ये असंख्य हाय-टेक फीचर्स दिले आहेत —
15.4-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले
हीटेड आणि वेंटिलेटेड सीट्स
एंबिएंट लाइटिंग
रिअर व्हील ड्राइव्ह सिस्टम
नऊ-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम
ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग (AEB)
ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग सिस्टम
टिंटेड ग्लास रूफ
या फीचर्समुळे Tesla Model Y ला ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ म्हटलं जातं.
हे ही वाचा: Virat Kohli आणि Rohit Sharma ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा? जाणून घ्या धक्कदायक खुलासा
Tesla Model Y दोन प्रकारच्या बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे एक स्टँडर्ड आणि लाँग रेंज. एका फुल चार्जमध्ये ही कार अनुक्रमे 500 किमी ते 622 किमी इतका प्रवास करू शकते.
टेस्लाने जुलै 2025 मध्ये Model Y भारतीय बाजारात लाँच केली.
स्टँडर्ड रेंज व्हेरिएंटची किंमत: ₹59.89 लाख (एक्स-शोरूम)
लाँग रेंज व्हेरिएंटची किंमत: ₹67.89 लाख (एक्स-शोरूम)
ही किंमत पाहता, रोहितची Tesla Model Y अनेक लक्झरी SUV पेक्षा स्वस्त असली तरी फीचर्सच्या बाबतीत Lamborghini Urusलाही टक्कर देणारी आहे.
Rohit Sharma has bought a new Tesla electric car, and just like his previous car, he has chosen its number based on his children’s birth dates.
3015 pic.twitter.com/TqBAIA4RKq
— (@rushiii_12) October 7, 2025
रोहित शर्मा हे फक्त ‘हिटमॅन’ म्हणूनच नव्हे, तर लक्झरी कार्सचे शौकीन म्हणूनही ओळखला जातो. त्याच्या गॅरेजमध्ये आधीच BMW, Range Rover आणि Mercedes सारख्या कार्स आहेत आणि आता Tesla Model Y ने त्यात एक नवा अध्याय जोडला आहे.