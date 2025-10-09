English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rohit Sharma New Car Tesla Model Y: भारतीय क्रिकेटपटूंनाही गाड्यांबद्दल खूप आवड आहे. त्यामुळे, जगातील अनेक उत्तमोत्तम गाड्या त्यांच्या गॅरेजमध्ये समाविष्ट आहेत. सोशल मीडियानुसार, रोहित शर्माने अलीकडेच एक नवीन टेस्ला मॉडेल वाय खरेदी केली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 9, 2025, 08:16 AM IST
रोहित शर्माची नवी Tesla Model Y! ऑटोमॅटिक ब्रेकिंगपासून ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंगपर्यंत फीचर्स, Lamborghini Urus पेक्षा महाग की स्वस्त?

Rohit Sharma bought a new Tesla Model Y electric car: टीम इंडियाचा स्टार कॅप्टन रोहित शर्मा हा फक्त क्रिकेटमध्येच नव्हे तर लक्झरी कार्सच्या प्रेमासाठीही ओळखला जातो. आतापर्यंत त्याच्या ब्लू Lamborghini Urus ची झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असायचे.  जिथे रोहित त्या कारमध्ये दिसायचा, तिथेच तो चर्चेचा विषय ठरायचा. पण आता रोहितच्या गॅरेजमध्ये आणखी एक नवीन आणि भन्नाट मेंबरची एन्ट्री झाली आहे  म्हणजेच त्याची नवी Tesla Model Y! अलीकडेच मुंबईत रोहित आपल्या या नव्या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये दिसला, आणि पाहताच पाहता चाहत्यांनी त्याला आणि त्याच्या कारला सेल्फीसाठी वेढा घातला. रोहितची ही Tesla साधी कार नाही  तिच्या हाय-टेक फीचर्समुळे ती अक्षरशः ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ वाटते. या गाडीत ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग, आणि 15-इंच टचस्क्रीनसारखे जबरदस्त फीचर्स आहेत. चला कारबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात. 

रोहितची नवी कार

सोशल मीडियावर शेअर झालेल्या व्हिडीओमध्ये रोहित शर्मा नव्या Tesla Model Y मध्ये दिसत आहेत. ‘Rushiii_12’ या युजरने शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये रोहित आपल्या या नव्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये एंट्री घेताना दिसतात. ही कार त्यांनी नुकतीच विकत घेतल्याचं समजतंय.

कारचा नंबरही खास

रोहितच्या Tesla चं आणखी एक आकर्षण म्हणजे तिचा नंबर 3015, जो त्याच्या मुलांच्या जन्मतारखेशी संबंधित आहे. यापूर्वीच्या कारलाही त्याने आपल्या मुलांच्या जन्मतारीखेनुसार नंबर घेतला होता.

कोणता मॉडेल घेतला आहे?

रोहित शर्माने Tesla Model Y Rear-Wheel Drive Standard Range Variant घेतला आहे. ही इलेक्ट्रिक SUV परफॉर्मन्स, रेंज आणि टेक्नॉलॉजी या सगळ्यांचं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानली जाते.

फीचर्स जे रोहितच्या कारला ‘रोबोटिक’ बनवतात

Tesla Model Y मध्ये असंख्य हाय-टेक फीचर्स दिले आहेत —

15.4-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले

हीटेड आणि वेंटिलेटेड सीट्स

एंबिएंट लाइटिंग

रिअर व्हील ड्राइव्ह सिस्टम

नऊ-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम

ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग (AEB)

ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग सिस्टम

टिंटेड ग्लास रूफ

या फीचर्समुळे Tesla Model Y ला ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ म्हटलं जातं.

रेंज आणि बॅटरी ऑप्शन्स

Tesla Model Y दोन प्रकारच्या बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे एक स्टँडर्ड आणि लाँग रेंज. एका फुल चार्जमध्ये ही कार अनुक्रमे 500 किमी ते 622 किमी इतका प्रवास करू शकते.

किंमत किती आहे?

टेस्लाने जुलै 2025 मध्ये Model Y भारतीय बाजारात लाँच केली.

स्टँडर्ड रेंज व्हेरिएंटची किंमत: ₹59.89 लाख (एक्स-शोरूम)

लाँग रेंज व्हेरिएंटची किंमत: ₹67.89 लाख (एक्स-शोरूम)

ही किंमत पाहता, रोहितची Tesla Model Y अनेक लक्झरी SUV पेक्षा स्वस्त असली तरी फीचर्सच्या बाबतीत Lamborghini Urusलाही टक्कर देणारी आहे.

 

क्रिकेटपासून कार्सपर्यंतचा शौक

रोहित शर्मा हे फक्त ‘हिटमॅन’ म्हणूनच नव्हे, तर लक्झरी कार्सचे शौकीन म्हणूनही ओळखला जातो. त्याच्या गॅरेजमध्ये आधीच BMW, Range Rover आणि Mercedes सारख्या कार्स आहेत आणि आता Tesla Model Y ने त्यात एक नवा अध्याय जोडला आहे.

तेजश्री गायकवाड

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

