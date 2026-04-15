  • Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी! आयपीएल 2026 च्या एवढ्या सामन्यांमधून रोहित शर्मा बाहेर

Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी! आयपीएल 2026 च्या एवढ्या सामन्यांमधून रोहित शर्मा बाहेर

Rohit Sharma Injury Update : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या सामन्यात रोहित शर्मा हा रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला. त्यानंतर आता रोहित शर्माच्या दुखापतीविषयी महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 08:42 PM IST
Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी! आयपीएल 2026 च्या एवढ्या सामन्यांमधून रोहित शर्मा बाहेर
IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु असतानाच आता मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा याला 12 एप्रिल रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्या दरम्यान दुखापत झाली होती. हॅमस्ट्रिंग इंजरीमुळे रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर तो पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात आला नव्हता. त्यानंतर आता एनडीटीव्हीने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सच्या पुढील दोन सामन्यात खेळताना दिसणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 सामन्यातून हिटमॅन बाहेर : 

एनडीटीव्हच्या एका रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं आहे की रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्सच्या दोन सामन्यांमधून बाहेर पडू शकतो. हा रिपोर्ट मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्सना नाराज करणारा आहे. रोहित शर्माला दुखापतीच्या कारणामुळे पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्या विरुद्ध होणारा आगामी सामना मुकावा लागू शकतो. पंजाब किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना हा 16 एप्रिल रोजी, तर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स हा सामना 20 एप्रिल रोजी होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 20 एप्रिल चा सामना होईल. तर 16 एप्रिलचा सामना हा वानखेडे स्टेडियमवर होईल. मुंबई इंडियन्सकडून रोहित शर्माच्या दुखापतीबाबत कोणतीही अपडेट समोर आलेली नाही, तेव्हा पंजाब किंग्स विरुद्ध सामन्यात रोहित मैदानात उतरतो का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

हेही वाचा : लागोपाठ पराभवचं, KKR च्या अपयशाला कारणीभूत कोण? कर्णधार अजिंक्य रहाणेने स्पष्टच सांगितलं

 

रोहित शर्माचा आयपीएल 2026 मधील परफॉर्मन्स : 

हिटमॅन रोहित शर्माने चार सामन्यात फलंदाजी करताना 45.67 च्या सरासरीने आणि 165.06 च्या स्ट्राईक रेटने 137 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान त्याच्या बॅटमधून फक्त एक अर्धशतक निघालं आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये ९ व्या स्थानावर आहे. त्यांनी आतापर्यंत ५ सामने खेळले असून यापैकी केवळ एका सामन्यात त्यांचा विजय झाला. मुंबई इंडियन्सच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आहेत. 

मुंबई इंडियन्सच्या पुढील 5 सामन्यांचं वेळापत्रक : 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स  - 20 एप्रिल (ठिकाण - अहमदाबाद)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  -  29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स  - २३ एप्रिल  (ठिकाण - मुंबई)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स  - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

RCB vs LSG : आरसीबीच्या प्लेइंग 11 मधून विराट कोहली बाहेर!...

स्पोर्ट्स