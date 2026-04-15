Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी! आयपीएल 2026 च्या एवढ्या सामन्यांमधून रोहित शर्मा बाहेर

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु असतानाच आता मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा याला 12 एप्रिल रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्या दरम्यान दुखापत झाली होती. हॅमस्ट्रिंग इंजरीमुळे रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर तो पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात आला नव्हता. त्यानंतर आता एनडीटीव्हीने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सच्या पुढील दोन सामन्यात खेळताना दिसणार नाही.
एनडीटीव्हच्या एका रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं आहे की रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्सच्या दोन सामन्यांमधून बाहेर पडू शकतो. हा रिपोर्ट मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्सना नाराज करणारा आहे. रोहित शर्माला दुखापतीच्या कारणामुळे पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्या विरुद्ध होणारा आगामी सामना मुकावा लागू शकतो. पंजाब किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना हा 16 एप्रिल रोजी, तर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स हा सामना 20 एप्रिल रोजी होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 20 एप्रिल चा सामना होईल. तर 16 एप्रिलचा सामना हा वानखेडे स्टेडियमवर होईल. मुंबई इंडियन्सकडून रोहित शर्माच्या दुखापतीबाबत कोणतीही अपडेट समोर आलेली नाही, तेव्हा पंजाब किंग्स विरुद्ध सामन्यात रोहित मैदानात उतरतो का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हिटमॅन रोहित शर्माने चार सामन्यात फलंदाजी करताना 45.67 च्या सरासरीने आणि 165.06 च्या स्ट्राईक रेटने 137 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान त्याच्या बॅटमधून फक्त एक अर्धशतक निघालं आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये ९ व्या स्थानावर आहे. त्यांनी आतापर्यंत ५ सामने खेळले असून यापैकी केवळ एका सामन्यात त्यांचा विजय झाला. मुंबई इंडियन्सच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आहेत.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 16 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - 20 एप्रिल (ठिकाण - अहमदाबाद)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - 29 एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - २३ एप्रिल (ठिकाण - मुंबई)
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 2 मे (ठिकाण - चेन्नई)