रोहित - विराटला द्यावी लागणार Yo-Yo Test, BCCI 'या' दिवशी घेणार दिग्गजांची परीक्षा

Rohit Sharma and Virat Kohli YoYo Test : भारताचा वनडे कर्णधार रोहित शर्माला (Rohit Sharma) टीम इंडियात खेळण्यापूर्वी फिटनेस टेस्ट आणि यो यो टेस्ट (Yo-Yo Test) द्यावी लागणार आहे. रोहित सोबतच विकेटकिपर फलंदाज केएल राहुलला सुद्धा ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात यो-यो टेस्ट द्यावी लागेल. रेवस्पोर्ट्सच्या रिपोर्टनुसार ही टेस्ट 30-31 ऑगस्ट रोजी बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीची (Virat Kohli) फिटनेस टेस्ट किती तारखेला होणार याची घोषणा अजून बाकी आहे. ही टेस्ट या वर्षाच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या आगामी वनडे सीरिजच्या तयारीचा एक भाग आहे.
विराट कोहलीची फिटनेस आणि यो- यो टेस्ट होणार असली तरी त्याच्या तारखेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतू मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर महिन्यात फिटनेस आणि यो-यो टेस्ट देण्यासाठी विराट भारतात येऊ शकतो. रोहित शर्मा हा आयपीएल २०२५ नंतर मैदानापासून पासून दूर आहे. तो पुनरागमन करण्यासाठी स्वतःच्या फिटनेसवर काम करतोय. रोहित शर्मा 30 सप्टेंबर, 3 ऑक्टोबर आणि 5 ऑक्टोबर रोजी कानपूर येथे ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध भारत अ संघात होणाऱ्या वनडे टेस्ट सीरिजमध्ये खेळू शकतो.
ऑक्टोबरमध्ये टीम इंडिया वनडे आणि टी 20 सीरिजसाठी भारत दौऱ्यावर जाणार आहे. यात रोहित शर्मा हा टीम इंडियाचं वनडे सीरिजमध्ये नेतृत्व करेल. १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलिया ए विरुद्ध होणारी तीन सामन्यांची वनडे सराव सीरिजमध्ये रोहित शर्मा खेळणार अशी शक्यता आहे. तर विराट कोहलीचा यात सहभाग असणार की नाही याबाबत कोणतीही माहिती नाही.
यो- यो टेस्ट ही एक फिटनेस मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया असून यातून खेळाडूंची क्षमता, सहनशक्ति आणि रिकवरी इत्यादी मापता येते. यात 20 मीटरच्या अंतरावर ठेवलेल्या दोन मार्करमध्ये (B आणि C) धावणे हे सामील आहे. एक बीपचा आवाज खेळाडूंना धावण्याचे संकेत देतो. खेळाडूंना पहिल्या बीपसह दुसऱ्या मार्कर (C) कडे धावावे लागते, तर दुसऱ्या बीपपूर्वी त्यांना (B) मार्करकडे परतावे लागते. मार्कर A रिकवरीसाठी निर्धारित केला आहे. भारतीय संघासाठी बेंचमार्क यो-यो चाचणी स्कोअर 16.1 (वेग) वर निर्धारित करण्यात आला आहे.
विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट कधी होणार आहे?
विराट कोहलीच्या फिटनेस आणि यो-यो टेस्टची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तो सप्टेंबर 2025 मध्ये ही टेस्ट देण्यासाठी भारतात येऊ शकतो.
रोहित शर्मा कोणत्या सामन्यांमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे?
रोहित शर्मा 30 सप्टेंबर, 3 ऑक्टोबर आणि 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी कानपूर येथे ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध भारत अ संघात होणाऱ्या वनडे सराव मालिकेत खेळू शकतो. तसेच, तो 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे सराव मालिकेतही खेळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय संघासाठी यो-यो टेस्टचा बेंचमार्क स्कोअर किती आहे?
भारतीय संघासाठी यो-यो टेस्टचा बेंचमार्क स्कोअर 16.1 (वेग) आहे.