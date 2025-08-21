English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहित शर्माच्या मैदानावरील पुनरागमनाची तारीख ठरली, 'या' सीरिजमध्ये खेळणार

Rohit Sharma : रोहित शर्माने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर आता तो फक्त वनडे क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये खेळणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर असलेला रोहित शर्मा सप्टेंबर महिन्यात मैदानावर परतणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 21, 2025, 06:46 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Rohit Sharma : रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हा टेस्ट आणि टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यावर त्याच्यावर वनडे क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्त होण्यासाठी दबाव आणला जात आहे असे रिपोर्ट्स काही दिवसांपासून समोर येत होते. मात्र आता रोहित शर्माच्या फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. यामध्ये एका मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा हा भारत ए आणि ऑस्ट्रेलिया ए यांच्यात सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या तीन वनडे सामन्यांमध्ये खेळण्याच्या तयारीत आहेत. ही सीरिज त्याच्याकरता फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी एक चांगली संधी आहे. 

कधी असणार सामना? 

टीम इंडिया ऑक्टोबर महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. तेथे ते 19 ऑक्टोबर पासून वनडे सीरिज खेळतील. त्यानंतर दोन्ही संघात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज  सुद्धा होणार आहे. वनडे सीरीजसाठी टीम इंडियामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला सुद्धा सामील करण्यात येणार आहे. RevSportz च्या माहितीनुसार १९ ऑक्टोबर पूर्वी सुरु होणाऱ्या या सीरिजपूर्वी भारत ए विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ए यांच्यात 30 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान अनऑफिशियल वनडे सीरीज होणार आहे. ही सीरिज खेळण्यासाठी रोहित शर्माने इच्छा दर्शवली आहे. 

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सुद्धा खेळण्याची शक्यता : 

रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया ए विरुद्ध तीन सामने खेळू इच्छितो. ज्यासाठी त्याने सराव सुद्धा सुरु केलाय. या दरम्यान अशी बातमी समोर आलीये की ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर होणारी वनडे सीरिज ही रोहित शर्माची शेवटची वनडे सीरिज ठरू शकते. रिपोर्ट्सनुसार रोहितला वनडे संघात स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीत ठेवण्यासाठी, बीसीसीआय त्याला डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यास सांगू शकते.

FAQ : 

भारत ए आणि ऑस्ट्रेलिया ए यांच्यातील वनडे सीरिज कधी होणार आहे?

ही, अनऑफिशियल वनडे सीरिज 30 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान होणार आहे.

भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा कधी आहे?

टीम इंडिया ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात 19 ऑक्टोबरपासून वनडे सीरिज सुरू होईल, त्यानंतर 5 सामन्यांची टी-20 सीरिज खेळली जाईल.

रोहित शर्मा या सीरिजमध्ये का खेळत आहे?

रोहित शर्मा या सीरिजमध्ये खेळून आपली फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही सीरिज त्याच्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी सरावाची चांगली संधी आहे.

