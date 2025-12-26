English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहित शर्माचा डबल रोल... खरा कोण ड्युप्लिकेट कोण कळेना; मैदानातला 'दुसरा रोहित' कोण? Photo पाहून व्हाल क्लिन बोल्ड

Rohit Sharma Doppelganger Hardik Tamore: मैदानात एका क्षणाला रोहित शर्मा सारखा एक खेळाडू दिसला आणि चाहते गोंधळे. चर्चा सुरु झाली की रोहित शर्माचा ड्युप्लिकेट कोण आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 26, 2025, 12:13 PM IST
Who is Rohit Sharma lookalike: रोहित शर्मा काही काळानंतर पुन्हा एकदा मैदानावर दिसत आहे. त्याला बघण्यासाठी त्याची चाहते आसुसलेले होते. सध्या सुरु असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीत रोहित शर्मा खेळताना दिसत आहे. शर्माने जोरदार पुनरागमन करत सिक्कीमविरुद्ध शानदार शतक झळकावले या सामन्यात त्याने 155 धावांची भव्य खेळी केली. मात्र या सामन्यादरम्यान एक वेगळाच क्षण चाहत्यांचे लक्ष वेधून गेला आणि तो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. या सामन्यात चाहत्यांना रोहित शर्मासोबत त्याचा हमशकल अर्थात त्याच्यासारखाच दिसणारा खेळाडू दिसला. 

कधी बघायला मिळाला हमशकल?

मुंबई आणि सिक्कीम यांच्यातील सामन्यात हे बघायला मिळाले. एका वेळी रोहित शर्मा आणि मुंबईचा विकेटकीपर फलंदाज हार्दिक तमोरे एकाच फ्रेममध्ये उभे दिसले. ही झलक पाहताच अनेक चाहत्यांना क्षणभर गोंधळ उडाला, कारण दोघांमधील साम्य लगेच जाणवलं. याच कारणामुळे हार्दिक तमोरेला सोशल मीडियावर 'रोहित शर्माचा हमशकल' असा टॅग मिळू लागला.

 

नेटिझन्सची प्रतिक्रिया 

हा फोटो व्हायरल होताच चाहत्यांमध्ये मजेशीर चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी एकाच फोटोमध्ये “दोन रोहित शर्मा” पाहिल्याची गंमत केली. काहींना तर पहिल्यांदा हा फोटो पाहताना तो एडिट केलेला असावा असंही वाटलं. मात्र प्रत्यक्षात हा कोणताही तांत्रिक गोंधळ नव्हता, तर निव्वळ योगायोग होता.

तरीही काही सोशल मीडिया युजर्सनी हा फोटो मॉर्फ केलेला असल्याचा दावा केला, कारण त्यांच्या मते रोहित आणि तमोरे फारसे एकसारखे दिसत नाहीत. पण मैदानावरील तो क्षण चाहत्यांसाठी मनोरंजक ठरला, यात शंका नाही.

कोण आहे हार्दिक तमोरे?

हार्दिक जितेंद्र तमोरे हा मुंबईचा विकेटकीपर फलंदाज आहे. त्याचा जन्म 20 ऑक्टोबर 1997 रोजी महाराष्ट्रातील ठाणे येथे झाला. मागील काही हंगामांपासून तो मुंबईच्या सीनियर संघाचा नियमित भाग राहिला आहे.

2019-20 रणजी ट्रॉफी हंगामात हार्दिक तमोरेने मुंबईकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये त्याने स्वतःची जागा पक्की करत तांत्रिकदृष्ट्या भक्कम फलंदाज अशी ओळख निर्माण केली. त्याची विकेटकीपिंगही विश्वासार्ह मानली जाते.

दबावातही चमकदार कामगिरी

2021-22 रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईने अंतिम फेरी गाठली होती. त्या हंगामात उत्तर प्रदेशविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत तमोरेने नाबाद शतक झळकावत संघाला महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं. दबावाच्या क्षणी कामगिरी करण्याची त्याची क्षमता त्यातून स्पष्ट झाली.

तमोरे स्वतःला मिडल ऑर्डरमध्ये अधिक सहज मानतो. स्ट्राइक रोटेशन, फटकेबाजीतील सातत्य आणि परिस्थितीनुसार गती वाढवण्याची कला ही त्याची मोठी ताकद आहे.

हार्दिक तमोरेने विजय हजारे ट्रॉफीत लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत आपली जागा मजबूत केली आहे. तसेच तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही मुंबई संघाचा भाग राहिला आहे. मुंबई संघाकडून त्याला सातत्याने संधी मिळत असून पुढील काळात त्याच्याकडून आणखी चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा चाहत्यांना आहे.

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

