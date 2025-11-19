English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS SA ODI Series : दक्षिण आफ्रिकेचा संघ भारत दौऱ्यावर आला असून येथे ते टेस्ट सीरिजनंतर भारताविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळणार आहेत. यात रोहित शर्मा पुन्हा एकदा टीम इंडियाचं नेतृत्व करताना दिसू शकतो अशी शक्यता आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 19, 2025, 04:49 PM IST
रोहित शर्मा पुन्हा होणार टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सीरिजपूर्वी घेतला जाणार निर्णय
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA ODI Series : सध्या दक्षिण आफ्रिकेचा संघ भारत दौऱ्यावर आला असून येथे ते टीम इंडिया (Team India) विरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट आणि तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळणार आहेत. यातील टेस्ट सीरिजमधील पहिला टेस्ट सामना हा कोलकाता येथे पार पडला. या सामन्यात भारताचा 30 धावांनी पराभव झाला. आता गुवाहाटी येथे टेस्ट सीरिजचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होईल. मागील महिन्यात झालेल्या ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजपूर्वी बीसीसीआयने (BCCI) रोहित शर्माकडून (Rohit Sharma) कर्णधारपद काढून घेत टीम इंडियाचं वनडे कर्णधारपद शुभमन गिलकडे सोपवलं होतं. मात्र आता दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमध्ये रोहित शर्मा पूर्ण टीम इंडियाचं नेतृत्व करू शकतं. 

गिल आणि अय्यरला दुखापत : 

टीम इंडियाचा सध्याचा वनडे आणि टेस्ट कर्णधार शुभमन गिल याला कोलकाता टेस्ट दरम्यान मानेला दुखापत झाली. त्यानंतर तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्याच टेस्टमधून तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला. त्याला उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आलं होतं, मात्रनंतर डिस्चार्ज सुद्धा देण्यात आला. दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात गिल खेळेल की नाही याबाबत अद्याप शंका आहे. तसेच श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तिसऱ्या टी २० सामन्यादरम्यान गंभीर दुखापत झाली होती. आता तो त्यातून बरा होत असला तरी तो लगेच मैदानात पुनरागमन करण्याची शक्यता कमी आहे. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये श्रेयस अय्यर उपकर्णधार आणि शुभमन गिल कर्णधार होता. मात्र आता दोघंही फिट नाहीत. त्यामुळे बीसीसीआय दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजसाठी कर्णधार म्हणून रोहित शर्माच्या नावाचा विचार करू शकते. असं झाल्यास पुन्हा एकदा रोहित शर्मा हा टीम इंडियाचं नेतृत्व करताना दिसेल. 

मोहम्मद कैफने रोहितबाबत केलं वक्तव्य : 

मोहम्मद कैफ या संदर्भात म्हणाला की, शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सीरिजसाठी उपलब्ध नसल्यास केएल राहुल हा संघाचा कर्णधार म्हणून चांगला उमेदवार ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, श्रेयस अय्यर हा संघाचा उपकर्णधार आहे आणि जर गिल नसेल तर आदर्शपणे त्यानेच संघाची जबाबदारी स्वीकारावी. रोहित शर्माविषयी मोहम्मद कैफ म्हणाला की, 'संघ रोहित शर्माकडे परत जाणार नाही आणि जरी त्यांनी तसे केले तरी रोहित त्याला नकार देऊ शकतो. कैफच्या मते, गिल आणि अय्यरच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल हा एक चांगला पर्याय आहे.

FAQ : 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारताची सीरिज कधी सुरू होणार आहे? 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारताची सीरिज 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सीरिजमध्ये भारताचा स्क्वाड काय आहे? 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सीरिजमध्ये भारताचा स्क्वाड अद्याप जाहीर झालेला नाही.

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सीरिजमध्ये भारताचा पहिला सामना कधी आहे? 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सीरिजमध्ये भारताचा पहिला सामना 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.

