Rohit Sharma No. 1: रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवला, शुभमन गिलला मागे सारत रचला इतिहास

Rohit Sharma's ODI Ranking:  क्रिकेटर रोहित शर्मा सात महिन्यांनी परतला, दणदणीत शतकं ठोकली आणि मोठ्ठा विक्रम रचला. सविस्तर  जाणून घ्या.

Updated: Oct 29, 2025, 02:24 PM IST
Rohit Sharma's ODI Ranking: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीजमधील दमदार कामगिरीनंतर, रोहित शर्माने आयसीसी वनडे सामन्यातही अव्वल स्थान मिळवले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे रोहित शर्माने वनडे सामन्यातील कर्णधार शुभमन गिललादेखील मागे धाडलं असून हा नवा विक्रम स्वतःतच्या नावावर केला आहे. तर रोहित जगातील नंबर वन वन वनडे फलंदाज बनणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनला आहे. अलीकडील वनडे सामन्यतील क्रमवारीत, रोहित शर्माने गिल आणि इब्राहिम झदरानला मागे टाकत तब्बल 781 रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थान मिळवले आहे. दुसरीकडे, कॅप्टन शुभमन गिल पहिल्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे.

रोहित शर्माची वनडे सामन्यांतील कारकीर्द खरंच उल्लेखनीय राहिली आहे. त्याने आतापर्यंत 276 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 11,370 धावा केल्या असून त्याची सरासरी सुमारे 49.20 टक्के आहे. एवढेच नाही तर भारताच्या लाडक्या हिटमॅनने आजवर 33 शतके आणि 59 अर्धशतके केली आहेत.

कोणा कोणाला सारलं मागे?

ऑस्ट्रेलिया सिरीजनंतर आयसीसी वनडे क्रमवारीत रोहित शर्माचे रेटिंग पॉइंट्स 781 झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर अफगाणिस्तानचा इब्राहिम जादरान आहे, ज्याच्या खात्यात 764 रेटिंग पॉइंट्स आहेत. शुभमन गिलसाठी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची सिरीज चांगली राहिली नव्हती. गिलच्या खात्यात आता 745 रेटिंग पॉइंट्स आहेत. तर चौथ्या स्थानी पाकिस्तानचा बाबर आझम (739 रेटिंग पॉइंट्स) आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, विराट कोहली टॉप-5 मधून बाहेर गेला असून, तो आता 725 पॉइंट्ससह सहाव्या स्थानी पोहोचला आहे.

1. रोहित शर्मा 

2. इब्राहिम जादरान 

3. शुभमन गिल 

4. बाबर आझम

5. विराट कोहली

