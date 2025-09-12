English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या चर्चांवर रोहित शर्माचं मोठं वक्तव्य, 'हा' Video बघून चाहत्यांना मिळाला दिलासा

Rohit Sharma Announcement On ODI Retirement: रोहित शर्माने एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. रोहितने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर करून ही माहिती दिली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 09:46 AM IST
वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या चर्चांवर रोहित शर्माचं मोठं वक्तव्य, 'हा' Video बघून चाहत्यांना मिळाला दिलासा

Rohit Sharma On ODI Retirement: भारतीय संघाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार, अशी चर्चा बराच काळ रंगत होती. टेस्ट क्रिकेटमधून माघार घेतल्यानंतर त्यांचा वनडे करिअरवरही पडदा पडणार का?, असा प्रश्न फॅन्सना पडला होता. पण अखेर हिटमॅनने स्वतःच या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. तो व्हिडीओ बघून त्याच्या चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला रोहित शर्मा? 

रोहितने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात तो नेट्समध्ये सराव करताना दिसतो आणि म्हणतो की “मी पुन्हा इथे आलोय आणि खूप छान वाटतंय.” या विधानावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, रोहित वनडे क्रिकेट सोडत नाहीये आणि अजून टीम इंडियासाठी खेळणार आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सज्ज

रोहित शर्माने या व्हिडीओच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 10 सप्टेंबरला बॅटिंग गिअरमध्ये सरावासाठी सज्ज झालेला फोटो शेअर केला होता. टी20 वर्ल्डकप 2024 जिंकल्यानंतर त्याने टी20 क्रिकेटला अलविदा केला होता. 7 मे रोजी टेस्ट क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली होती. मात्र आता वनडे फॉरमॅटमध्ये रोहित पूर्ण ताकदीने खेळणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आगामी वनडे व टी20 मालिकेला 19 ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. अजून मालिकेला वेळ असला तरी रोहितने सराव लवकरच सुरू करून आपली तयारी चाहत्यांना दाखवली आहे.

चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी

रोहितच्या या घोषणेमुळे भारतीय क्रिकेटप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वनडे विश्वचषक आणि पुढील मालिकांसाठी तो मैदानावर उतरल्याचं पाहायला फॅन्स उत्सुक आहेत.

 

FAQ

Q1: रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होणार का?

 नाही, रोहितने स्वतःच स्पष्ट केलं आहे की तो अजून वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळणार आहे.

Q2: रोहित शर्माने निवृत्तीबाबत काय सांगितलं?

 इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करून तो म्हणाला की “मी पुन्हा इथे आलोय आणि खूप छान वाटतंय.”

Q3: रोहितने आतापर्यंत कोणत्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे?

 टी20 वर्ल्डकप 2024 जिंकल्यानंतर टी20 फॉरमॅट सोडला आणि 7 मे रोजी टेस्ट क्रिकेटमधूनही माघार घेतली.

Q4: पुढे रोहित शर्मा कोणत्या मालिकेत खेळणार आहे?

 भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे आणि टी20 मालिका, जी 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rohit sharmaODI Retirementteam indiaViral VideoIndian Crickter

इतर बातम्या

ज्येष्ठ नेते सोबत असूनही नाही लपला प्रणिती शिंदेंचा खोडकरपण...

महाराष्ट्र बातम्या