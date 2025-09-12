वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या चर्चांवर रोहित शर्माचं मोठं वक्तव्य, 'हा' Video बघून चाहत्यांना मिळाला दिलासा

Rohit Sharma On ODI Retirement: भारतीय संघाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार, अशी चर्चा बराच काळ रंगत होती. टेस्ट क्रिकेटमधून माघार घेतल्यानंतर त्यांचा वनडे करिअरवरही पडदा पडणार का?, असा प्रश्न फॅन्सना पडला होता. पण अखेर हिटमॅनने स्वतःच या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. तो व्हिडीओ बघून त्याच्या चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे.
रोहितने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात तो नेट्समध्ये सराव करताना दिसतो आणि म्हणतो की “मी पुन्हा इथे आलोय आणि खूप छान वाटतंय.” या विधानावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, रोहित वनडे क्रिकेट सोडत नाहीये आणि अजून टीम इंडियासाठी खेळणार आहे.
रोहित शर्माने या व्हिडीओच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 10 सप्टेंबरला बॅटिंग गिअरमध्ये सरावासाठी सज्ज झालेला फोटो शेअर केला होता. टी20 वर्ल्डकप 2024 जिंकल्यानंतर त्याने टी20 क्रिकेटला अलविदा केला होता. 7 मे रोजी टेस्ट क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली होती. मात्र आता वनडे फॉरमॅटमध्ये रोहित पूर्ण ताकदीने खेळणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आगामी वनडे व टी20 मालिकेला 19 ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. अजून मालिकेला वेळ असला तरी रोहितने सराव लवकरच सुरू करून आपली तयारी चाहत्यांना दाखवली आहे.
रोहितच्या या घोषणेमुळे भारतीय क्रिकेटप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वनडे विश्वचषक आणि पुढील मालिकांसाठी तो मैदानावर उतरल्याचं पाहायला फॅन्स उत्सुक आहेत.
