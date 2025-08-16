English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rohit Sharma, Rishabh Pant: 15 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू ऋषभ पंतने एक न पाहिलेला व्हिडीओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये रोहित शर्माने निवृत्तीबद्दल मोठी गोष्ट सांगितली आहे.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 16, 2025, 09:48 AM IST
"मी रिटायरमेंट घ्यावी का?" रोहित शर्माचा अनसीन Video Viral; ऋषभ पंतच्या पोस्टनं निर्माण केली चर्चा

Rohit Sharma on Retirement: 15 ऑगस्टला देशभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. क्रीडा जगतातही अनेक खेळाडूंनी फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत देशप्रेम व्यक्त केलं. पण टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू ऋषभ पंतनं अशी एक पोस्ट टाकली, ज्यात रोहित शर्मा रिटायरमेंटबद्दल मोठं वक्तव्य करताना दिसला. हा व्हिडीओ चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५च्या विजयानंतरचा असून, कोणत्याही कॅमेरामॅनने नव्हे तर स्वतः पंतने शूट केला आहे.

हिटमॅनची भन्नाट प्रतिक्रिया

रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं सलग दोन मोठे किताब जिंकले. 2024 टी20 वर्ल्ड कप आणि 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफी. 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने पंतनं चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला आणि त्यानं चांगलीच चर्चा रंगवली. व्हिडीओत रोहितसह सर्व खेळाडू जल्लोषात दिसत होते. पंत जेव्हा कॅमेरा घेऊन रोहितकडे गेला, तेव्हा हिटमॅननं एक भन्नाट प्रतिक्रिया दिली.

हिटमॅन रिटायरमेंटवर काय म्हणाला?

व्हिडीओत पंतनं विचारलं, "भैया, स्टंप घेऊन कुठे चाललात?" रोहित हसत कॅमेराकडे आले आणि म्हणाले  "रिटायरमेंट घ्यावं का? प्रत्येक वेळा जिंकतोय म्हणून मीच रिटायरमेंट घेत बसू का?" हे लक्षात घेण्यासारखं, २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहितनं त्या फॉर्मेटमधून रिटायरमेंटची घोषणा केली होती.

 

वनडे रिटायरमेंटच्या रंगल्या चर्चा 

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025नंतर, आयपीएल 2025च्या मध्यात रोहितनं टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. काही दिवसांनी विराट कोहलीनंही टेस्टला अलविदा केलं. मात्र, हिटमॅननं स्पष्ट केलं होतं की तो वनडे सोडणार नाही. तरी प्रश्न कायम आहे  रोहित आणि विराट 2027 वर्ल्ड कप खेळणार का? कारण सध्या त्यांच्याकडे खेळण्यासाठी फक्त एकच फॉरमॅट शिल्लक आहे.

FAQ

1. रोहित शर्माचं पूर्ण नाव काय आहे?

रोहित शर्माचं पूर्ण नाव रोहित गुरुनाथ शर्मा आहे.

2. रोहित शर्मा कधी आणि कुठे जन्मला?

रोहित शर्मा यांचा जन्म ३० एप्रिल १९८७ रोजी नागपूर, महाराष्ट्र येथे झाला.

3. रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कधी केले?

  • वनडे पदार्पण: २३ जून २००७, आयर्लंड विरुद्ध
  • टेस्ट पदार्पण: ६ नोव्हेंबर २०१३, वेस्ट इंडिज विरुद्ध
  • टी२० पदार्पण: १९ सप्टेंबर २००७, इंग्लंड विरुद्ध

4. रोहित शर्माला कोणते पुरस्कार मिळाले आहेत?

त्याला अर्जुन पुरस्कार (२०१५) आणि मेजर ध्यानचंद खेळ रत्न पुरस्कार (२०२०) मिळाले आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

