"मी रिटायरमेंट घ्यावी का?" रोहित शर्माचा अनसीन Video Viral; ऋषभ पंतच्या पोस्टनं निर्माण केली चर्चा

Rohit Sharma on Retirement: 15 ऑगस्टला देशभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. क्रीडा जगतातही अनेक खेळाडूंनी फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत देशप्रेम व्यक्त केलं. पण टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू ऋषभ पंतनं अशी एक पोस्ट टाकली, ज्यात रोहित शर्मा रिटायरमेंटबद्दल मोठं वक्तव्य करताना दिसला. हा व्हिडीओ चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५च्या विजयानंतरचा असून, कोणत्याही कॅमेरामॅनने नव्हे तर स्वतः पंतने शूट केला आहे.
रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं सलग दोन मोठे किताब जिंकले. 2024 टी20 वर्ल्ड कप आणि 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफी. 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने पंतनं चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला आणि त्यानं चांगलीच चर्चा रंगवली. व्हिडीओत रोहितसह सर्व खेळाडू जल्लोषात दिसत होते. पंत जेव्हा कॅमेरा घेऊन रोहितकडे गेला, तेव्हा हिटमॅननं एक भन्नाट प्रतिक्रिया दिली.
व्हिडीओत पंतनं विचारलं, "भैया, स्टंप घेऊन कुठे चाललात?" रोहित हसत कॅमेराकडे आले आणि म्हणाले "रिटायरमेंट घ्यावं का? प्रत्येक वेळा जिंकतोय म्हणून मीच रिटायरमेंट घेत बसू का?" हे लक्षात घेण्यासारखं, २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहितनं त्या फॉर्मेटमधून रिटायरमेंटची घोषणा केली होती.
Happy Independence Day, India.
Some moments stay with you forever and winning for India is at the top of the list. Proud to be Indian.#RP17 pic.twitter.com/pfgr1tg7da
— Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 15, 2025
चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025नंतर, आयपीएल 2025च्या मध्यात रोहितनं टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. काही दिवसांनी विराट कोहलीनंही टेस्टला अलविदा केलं. मात्र, हिटमॅननं स्पष्ट केलं होतं की तो वनडे सोडणार नाही. तरी प्रश्न कायम आहे रोहित आणि विराट 2027 वर्ल्ड कप खेळणार का? कारण सध्या त्यांच्याकडे खेळण्यासाठी फक्त एकच फॉरमॅट शिल्लक आहे.
रोहित शर्माचं पूर्ण नाव रोहित गुरुनाथ शर्मा आहे.
रोहित शर्मा यांचा जन्म ३० एप्रिल १९८७ रोजी नागपूर, महाराष्ट्र येथे झाला.
त्याला अर्जुन पुरस्कार (२०१५) आणि मेजर ध्यानचंद खेळ रत्न पुरस्कार (२०२०) मिळाले आहेत.