IND VS ENG 3rd ODI : 'हिटमॅन' निवृत्त होतोय! शेवटचा सामना पाहण्यासाठी आई वडील पोहोचले, कधी आणि कोणत्या मैदानावर होणार रोहित शर्माची फायनल मॅच?

Rohit Sharma Parents Reach London : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. या सीरिजमध्ये गुरुवार 16 जुलै रोजी सीरिजमधील दुसरा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात इंग्लंडचा 4 विकेटने विजय झाला. यापूर्वी भारताने सीरिजमधील पहिला सामना जिंकला होता. त्यामुळे सध्या ही सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. गुरुवारी रात्री मीडिया रिपोर्ट्सनुसार माहिती समोर आली की भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसरा वनडे सामना हा भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा याचा शेवटचा वनडे सामना ठरू शकतो. अशातच शुक्रवारी समोर आलेल्या माहितीनुसार रोहित शर्माचे आई वडील हे मुलाचा शेवटचा सामना पाहण्यासाठी लंडनला पोहोचले आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटीने मागच्या आठवड्यात रोहित शर्माला सांगितलं आहे की ते इंग्लंड वनडे सीरिजनंतर त्याच्यावरून मूव्ह ऑन करू इच्छितात. सिनियर सिलेक्शन कमिटी आणि हेड कोच गौतम गंभीर यांची रोहित शर्मा सोबत एक बैठक झाली यात त्यांनी सांगितलं की त्यांना रोहितच्या जागी यशस्वी जयस्वाल संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा खेळाडूंना टीम इंडियात संधी द्यायची आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी रोहित शर्मा करता त्यांना संघात कोणतीही भूमिका दिसत नाहीये.
रोहित शर्मा हा सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. यापूर्वी वर्ल्ड कप 2024 जिंकल्यावर त्याने टी20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती आणि मे 2025 मध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेली. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताला 2023 च्यावनडे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला होता, त्यानंतर भारताला 2027 चा वर्ल्ड कप जिंकवून देण्याचं त्याचं लक्ष होतं, मात्र टीम कॉम्बिनेशनमुळे रोहितला 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी संघात स्थान मिळणं अवघड आहे, त्यामुळे रोहित शर्मा हा इंग्लंड विरुद्ध 19 जुलै रोजी होणाऱ्या सामन्यानंतर निवृत्ती जाहीर करू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
crex.com च्या बातमीनुसार रोहित शर्माचे वडील गुरुनाथ शर्मा आणि आई पौर्णिमा शर्मा हे लंडनमध्ये दाखल झाले आहेत, ते 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर होणारा भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सीरिजचा तिसरा आणि शेवटचा सामना पाहण्यासाठी लॉर्ड्सवर दाखल होतील. हा सामना रोहित शर्माच्या करिअरमधील शेवटचा वनडे सामना ठरू शकतो. रोहित शर्माचा अफगाणिस्तान आणि इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिजमधील फारसा समाधानकारक नव्हता. त्यामुळे रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याच्या निर्णयावर येऊ शकतो.
भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सीरिजमधील तिसरा आणि शेवटचा सामना हा 19 जुलै रोजी रविवारी लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. सध्या ही सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. लॉर्ड्स मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार असून दुपारी 3: 30 वाजता सुरु होईल. या सामन्याची सोनी स्पोर्ट्सवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग होणार असून टीव्हीवर सोनी चॅनलवर हा सामना दाखवला जाईल.