फिटनेस टेस्टमध्ये रोहित शर्मा पास झाला की फेल? समोर आला फिटनेस टेस्टचा निकाल

Rohit Sharma Fitness Test : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) वर्षाच्या अंती ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे दौऱ्यावर येणार आहे. मोठ्या कालावधीनंतर रोहित शर्मा मैदानावर उतरणार असून त्यापूर्वी बीसीसीआयने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये त्याला प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट देण्यासाठी बोलावलं होतं. या फिटनेस टेस्टच्या तयारीसाठी रोहित शर्माने सराव सुद्धा सुरु केला होता. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी रोहितने फिटनेस टेस्ट दिली.
आयपीएल दरम्यान मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना रोहित शर्माने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. यापूर्वी टी 20 क्रिकेट फॉरमॅटमधून सुद्धा रोहित शर्माने निवृत्ती घेतलेली आहे. आता रोहित फक्त वनडे क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसेल. या वर्षा अखेरीस टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे आणि टी 20 सीरिज खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे वनडे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेऊ शकतात अशी चर्चा आहे. त्यामुळे कदाचित ही वनडे सीरिज रोहित आणि विराटसाठी शेवटची ठरू शकते.
रोहित शर्माच्या फिटनेस टेस्टबाबत पीटीआयने दिलेल्या एका रिपोर्टनुसार रोहितने फिटनेस टेस्ट पास केली आहे. टेस्ट आणि टी-20 मधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, रोहितकडे सध्या कोणतेही काम नाही पण तो ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करू शकतो. याच्या तयारीसाठी तो 30 सप्टेंबर, 3 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी कानपूरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध भारत अ संघाकडून तीन एकदिवसीय सराव सामने खेळू शकतो. रिपोर्टमध्ये असं सुद्धा सांगण्यात आलं आहे की रोहित शर्मा काही दिवस बंगळुरूमध्ये राहून ट्रेनिंग घेऊ शकतो.
भारत ऑस्ट्रेलिया तीन सामन्यांची वनडे सीरिज :
पहिला वनडे, पर्थ, 19 ऑक्टोबर
दूसरा वनडे, एडिलेड, 23 ऑक्टोबर
तीसरा वनडे, सिडनी, 25 ऑक्टोबर
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांनी वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर मे 2025 मध्ये पुन्हा एकदा दोघांनी इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याचे जाहीर केले. रोहित आणि विराटने आगामी आयसीसी वर्ल्ड कप 2027 खेळावा अशी त्यांच्या चाहत्यांची इच्छा आहे. परंतु 2025 चार अखेरीस होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर दोघे वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करू शकतात. विराटने आतापर्यंत 2011, 2015, 2019 आणि 2023 या वनडे वर्ल्ड कपचा भाग होता. तर रोहित शर्मा 2015, 2019 आणि 2023 वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार आहेत का?
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊ शकतात अशी चर्चा आहे. जर असे झाले, तर ही वनडे मालिका त्यांच्यासाठी शेवटची ठरू शकते.
रोहित शर्माच्या फिटनेस टेस्टचे महत्त्व काय आहे?
बीसीसीआयने रोहित शर्माला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये प्री-सीजन फिटनेस टेस्टसाठी बोलावले होते. या टेस्टमधून त्याची शारीरिक तंदुरुस्ती तपासली गेली, जी आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी आवश्यक आहे. रोहितने ही टेस्ट यशस्वीपणे पास केली.
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची तयारी कशी करत आहे?
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी बंगळुरूमध्ये काही दिवस ट्रेनिंग घेऊ शकतो. तसेच, तो कानपूरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध तीन एकदिवसीय सराव सामने खेळण्याची शक्यता आहे.