Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /Explained : रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही? सैकियांनी स्पष्ट सांगितलं, आढावा बैठकीत नेमकं काय घडलं?

Explained : रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही? सैकियांनी स्पष्ट सांगितलं, आढावा बैठकीत नेमकं काय घडलं?

आज बीसीसीआयची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली यासंदर्भात बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी माध्यमांशी संवाद साधून माहिती दिली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 03, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:51 PM IST
Explained : रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही? सैकियांनी स्पष्ट सांगितलं, आढावा बैठकीत नेमकं काय घडलं?
Image Credit: काय घडलं बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्रेनच्या सहाय्याने घराच्या छतावर केली पार्क; मालकाचं कारण ऐकून डोक्याला हात लावाल, VIDEO व्हायरल
2
3
4
5