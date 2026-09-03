/Explained : रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही? सैकियांनी स्पष्ट सांगितलं, आढावा बैठकीत नेमकं काय घडलं?

Explained BCCI Review Meeting : भारताचा संघ सध्या आशिया गेम्सची तयारी करत आहे टीम इंडियाची त्याआधी अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची असणार आहे, भारताच्या संघाचा टी20 मध्ये सुरुवातीच्या दोन मालिकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर आज बीसीसीआयची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकील टीम इंडियाचा कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, टी20 संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर, संघाचा कोच गौतम गंभीर, सीओई प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे सर्व मुख्य सदस्य उपस्थित होते. पण टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ते अजित आगारकर या बैठकीला अनुपस्थित होते.
त्याचबरोबर या बैठकीत बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मनहास, सचिव देवजित सैकिया, खजिनदार प्रभतेज सिंग भाटिया आणि हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हेमांग अमीन हे देखील उपस्थित होते. आजच्या या बैठकीमध्ये कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. भारताच्या संघाची आगामी मालिकांबद्दल चर्चा करण्यात आली, न्यूझीलंडविरुद्ध सर्व फॉरमॅटचा दौरा करणार आहे आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी करत आहे यावर टीम इंडियाच्या प्लॅनची चर्चा करण्यात आली.
मागील अनेक महिन्यांपासून 2027 मध्ये होणाऱ्या टीम इंडियाच्या एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये रोहित शर्मा खेळणार की नाही यावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. यावर आता बीसीसीआयचे सचिव सैकीया यांनी बीसीसीआयची आढावा बैढक झाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला आणि ते म्हणाले की, रोहित शर्मा हा एक महान क्रिकेटपटू आहे तो खुप चांगली फलंदाजी करत आहे. सैकीया यांनी रोहित शर्माच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे की, गेल्या काही काळापासून 'हिटमॅन'च्या भविष्याबद्दल अटकळ बांधली जात होती. सैकिया यांनी असेही सांगितले की, क्रिकेट संचालक पद असणार नाही. अजित आगारकर यांच्या अनुपस्थितीबद्दल सांगताना देवजित सैकीया म्हणाले की, अजित आगारकर यांच्या कार्यकाळाबद्दल कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही, आगरकर बाहेरगावी असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
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मागील काही काळामध्ये देवजित सैकीया यांनी सांगितले की, सातत्याने खेळाडूंच्या दुखापतीच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत. दोन महिने चाललेल्या आयपीएलनंतर लगेचच, इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या 15 सदस्यीय संघातील तीन ते चार खेळाडूंना सामन्यांदरम्यान दुखापती झाल्या. सध्याच्या एफटीपी (FTP) अंतर्गत या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, बीसीसीआय कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षकाकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे एक रणनीती विकसित करत आहे. दुखापतीतून यशस्वी पुनरागमनासाठी एक प्रोटोकॉल देखील तयार आहे. पुढील एफटीपीमुळे सेना (SENA) देशांच्या महत्त्वाच्या दौऱ्यांपूर्वी खेळाडूंना पुरेशी विश्रांती, वातावरणाशी जुळवून घेणे आणि सराव सामने मिळतील याची खात्री केली जाईल.
डिसेंबर 2020 मध्ये राजीव शुक्ला यांची बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली . या पदावर त्यांची सहा वर्षे पूर्ण होणार आहेत. मात्र, आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतून त्यांचे नाव वगळल्यामुळे याबद्दलच्या चर्चांना अधिकच वाव मिळत आहे.