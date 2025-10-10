हिटमॅनची शिवाजी पार्कात प्रॅक्टिस, रोहित शर्माची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी, Video Viral

Rohit Sharma At Shivaji Park : काही दिवसांपूर्वीच भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) वनडे आणि टी 20 सीरिजसाठी बीसीसीआयने संघाची घोषणा केली. यात टीम इंडियाच्या (Team India) वनडे कर्णधारपदावरून रोहित शर्माला शुभमन गिलने रिप्लेस केलं. 19 ऑक्टोबर पासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार असून यातून रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दिग्गज खेळाडू अनेक महिन्यानंतर मैदानात पुनरागमन करणार आहेत. मात्र याआधी हिटमॅन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या शिवाजी पार्क मैदानात सराव करताना दिसला.
बीसीसीआयने खेळाडूंना सक्त ताकीद दिलीये की जेव्हा खेळाडू फ्री असतील तेव्हा त्यांनी देशांतर्गत सामन्यात खेळावे. टीम इंडियातुन पुढील सामने खेळायचे असतील तर प्रत्येक खेळाडूंना देशांतर्गत सामने सुद्धा खेळावे लागतील असे आदेश बीसीसीआयने दिल्याचे बोलले जाते. अशातच रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे आगामी विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्याची शक्यता आहे.
15 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे टेस्ट सीरिजसाठी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. त्यापूर्वी शुक्रवारी 10 ऑक्टोबर रोजी रोहित शर्मा हा अभिषेक नायर, अंगकृष रघुवंशी आणि दोन तीन खेळाडूंसह दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये सराव करत होता. यावेळी नेट सरावादरम्यान त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली. सध्या त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत.
More fans have gathered at Shivaji Park to watch Rohit Sharma practice than at the Test match taking place in the capital city.
Talk about the levels pic.twitter.com/Tl7Mnl7Jeq
Rohit Sharma's batting practice session in Shivaji park, Mumbai today. Abhishek Nayar was also there. pic.twitter.com/9zYvEcYlm7
Rohit Sharma Fan (hitmanfanfollow) October 10, 2025
Rohit Sharma gets more crowd support in a park than the India vs West Indies test match.
& without informing anyone pic.twitter.com/y2o23rCbnG
Rohit Sharma Fan (hitmanfanfollow) October 10, 2025
Just look behind so many fans have gathered just to watch Rohit Sharma’s practice.
The unreal craze for ImRo45 pic.twitter.com/kuWK3qdCpa
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाहीर केलेला भारतीय संघ –
शुभमन गिल (कर्णधार)
रोहित शर्मा
विराट कोहली
श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार)
अक्षर पटेल
केएल राहुल (विकेटकिपर)
नीतीश कुमार रेड्डी
वाशिंगटन सुंदर
कुलदीप यादव
हर्षित राणा
मोहम्मद सिराज
अर्शदीप सिंह
प्रसिद्ध कृष्णा
ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर)
यशस्वी जायसवाल
भारताच्या वनडे संघाची कर्णधारपदी कोण आहे?
उत्तर: शुभमन गिल हा भारताच्या वनडे संघाचा नवीन कर्णधार आहे. रोहित शर्मा यांना या पदावरून हटवण्यात आले आहे.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार आहेत का?
उत्तर: होय, दोघेही आगामी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे, कारण बीसीसीआयच्या सूचनांनुसार ते फ्री असल्यास देशांतर्गत क्रिकेट खेळतील.
रोहित शर्मा शिवाजी पार्क मैदानावर सराव का करत होते?
उत्तर: रोहित शर्मा १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी (शुक्रवार) मुंबईच्या दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर अभिषेक नायर, अंगकृष रघुवंशी आणि इतर खेळाडूंसोबत नेट सराव करत होते. हा सराव देशांतर्गत सामन्यांसाठी आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या तयारीसाठी असल्यासारखे दिसते.