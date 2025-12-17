'तू काय विचारतोय, अंपायरला आपलं काम करू दे...', रोहित शर्माने सांगितला स्मिथ सोबत झालेल्या राड्याचा किस्सा

IND VS AUS Test : भारतीय संघ 2014-15 मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि स्टीव स्मिथ (Steve Smith) यांच्यात मैदानावर झालेला ड्रामा अनेकांच्या लक्षात असेल. यावेळी रोहित शर्मा हा पार्टटाईम फलंदाजी करत होता आणि त्याने स्टीव्ह स्मिथ विरुद्ध LBW ची अपील केली होती. मात्र त्याची ही अपील अंपायरने अमान्य केली, त्यानंतर स्मिथ रोहित शर्मावर भडकला आणि मैदानात ड्रामा पाहायला मिळाला. यादरम्यान विराट कोहली आणि डेव्हिड वॉर्नर सारख्या खेळाडूंनीही हस्तक्षेप केला, ज्यामुळे प्रकरण आणखी तापलं.
भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माने 2014-15 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान स्टीव्ह स्मिथसोबत झालेल्या जोरदार वादाची आठवण करून दिली आहे. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या चौथ्या दिवशी ही घटना घडली होती. रोहित शर्मा त्यावेळी पार्ट टाईम गोलंदाज होता आणि त्याने स्टीव्ह स्मिथला LBW आउट करण्याची अपील केली. अंपायरने त्याची ही अपील नाकारली तेव्हा स्टीव्ह स्मिथने यावर प्रतिक्रिया दिली. ज्यामुळे रोहित शर्मा रागावला आणि त्याने स्मिथला म्हंटले, 'काय, काय?'
या घटनेविषयी रोहित शर्माला विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्याने हा संपूर्ण किस्सा सांगितला. रोहित शर्मा म्हणाला की, स्टीव्ह स्मिथ सरळ आला आणि मी टाकलेल्या बॉलला त्याने पॅडने थांबवले. त्यामुळे मी अंपायरशी अपील केली आणि स्मिथ सुद्धा अंपायरला विचारायला लागला'. तर मी त्याला म्हटले, 'भाऊ, तू अंपायरला काय विचारतोय? तू फक्त बॅटिंग कर. अंपायरला त्याचं काम करू देत आणि आम्हाला पण आमचं काम करू देत'. रोहित पुढे म्हणाला की, यानंतर काही प्रमाणात जोरदार वाद झाला आणि सर्व खेळाडूंनी मध्यस्थी केली.
हेही वाचा : T20 Series : पावसामुळे नाही तर 'या' कारणामुळे IND vs SA सामन्याच्या टॉसला होतोय उशीर
Rohit Sharma talking about the fight that happened with Steve Smith in Australia while he was bowling to him.
bRO is such a funny character
रोहित शर्माने सांगितले की या भांडणात डेव्हिड वॉर्नर, विराट कोहली आणि चेतेश्वर पुजारा सुद्धा सामील झाले. रोहित म्हणाला, 'माहोल गरमागरमीचा झाला होता. डेव्हिड वॉर्नर जवळ आले आणि विराट त्याच्या मागे होता. चेतेश्वर पुजारा सुद्धा यात सामील झाला. स्मिथ मग काहीच बोलला नाही आणि फक्त असाच आला आणि असाच निघून गेला. तर ती गोष्ट होती'. ही घटना दोन्ही संघ मैदानावर एकमेकांना चुरशीची लढत देत असतानाच्या तणावाचे प्रतिबिंब आहे.
2014-15 बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीमध्ये रोहित शर्माचं प्रदर्शन काही खास नव्हतं. त्याने सहा इनिंगमध्ये 173 धावा केल्या. ज्यात एका अर्धशतकाचा समावेश होता, तो दौऱ्यात मोठी खेळी करण्यात संघर्ष करत होता. तर स्टीव्ह स्मिथने या सीरिजमध्ये फलंदाजीने चांगली कामगिरी केली होती. त्याने आठ इनिंगमध्ये 769 धावा केल्या होत्या. यात चार शतक तर दोन अर्धशतकाचा समावेश होता. यात स्टीव्ह स्मिथचा सर्वोच्च स्कोअर 192 एवढा होता.