/वर्तुळ पूर्ण झालं! 23 जून तारीख पुन्हा रोहित शर्मासाठी ठरली खास, राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान

Rohit Sharma Padma Shri : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याला मंगळवारी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. रोहित शर्माला मिळालेल्या पुरस्कारांच्या यादीत हा सर्वात मोठा सन्मान आहे. अशातच एक अनोखा योगायोग जुळून आला, 19 वर्षांपूर्वी रोहित शर्माने 23 जून 2007 रोजीच भारतीय संघातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं, त्यानंतर मंगळवारी 23 जून 2026 रोजी रोहितला राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यामुळे आता 23 जून ही तारीख रोहितच्या क्रिकेट करिअर आणि जीवनातील खूप खास ठरली आहे. राष्ट्रपती भवनमध्ये पार पडलेल्या समारोहात 39 वर्षांच्या रोहित शर्माला हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यानंतर फोटो शेअर करून रोहितने खास पोस्ट केली.
टीम इंडियाचा माजी कर्णधार असलेल्या रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिंकली. रोहित शर्माने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारल्यावर सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट केली. यात त्याने पुरस्कारासोबत एक फोटो पोस्ट करून 23 जून या तारखेशी संबंधित खास आठवण त्याने सांगितली. रोहितने पोस्टमध्ये लिहिले की, '23 जून सर्व प्रकारची जादू घेऊन येत. 19 वर्षांपूर्वी, याची सुरुवात एका भारतीय कॅपने झाली होती. आज, या कहाणीत आणखी एका अभिमानास्पद अध्यायाची भर पडली आहे'.
23 जून ही तारीख रोहित शर्मासाठी खूप खास असून 2007 मध्ये त्याने याच दिवशी आयर्लंड विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. बेलफास्टमध्ये त्याने आयर्लंड विरुद्ध सामना खेळवला होता. गेल्या 19 वर्षांत रोहितने भारतासाठी 67 टेस्ट , 285 वनडे आणि 159 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या सामन्यांमध्ये त्याने टेस्ट 4301 एकदिवसीय सामन्यांत 11720 आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 4231 धावा केल्या आहेत. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा तो भारताचा फलंदाज आहे, तर वनडे सामन्यांत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत तो तिसऱ्या स्थानावर आहे.
23rd June bringing all kinds of magicRohit Sharma (ImRo45) June 23, 2026
19 years ago, it began with an India cap.
Today, another proud chapter is added to the story. pic.twitter.com/WCiILcc7M3
रोहित शर्माने 20 जून रोजी चेन्नई विरुद्ध अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजमधील तिसरा सामना खेळला आणि वनडे सामन्यात 69 बॉलमध्ये 79 धावा केल्या. जुलै 2026 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत तो पुन्हा एकदा भारताचे प्रतिनिधित्व करेल अशी अपेक्षा आहे. रोहितने मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून आणि 29 जून 2024 रोजी टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. कर्णधार म्हणून या दोन आयसीसी (ICC) स्पर्धांमध्ये संघाला यशापर्यंत नेण्याव्यतिरिक्त, 2013 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2007 चा टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धांच्या वेळीही रोहित खेळाडू म्हणून संघाचा भाग होता.