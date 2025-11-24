English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहितचं BCCI ला जशास तसं उत्तर? कर्णधारपदाच्या ऑफरकडे पाहिलंही नाही, काय आहे सत्य?

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येणार असून यासाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 24, 2025, 06:12 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : येत्या 30 नोव्हेंबर पासून भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येणार असून यासाठी बीसीसीआयने (BCCI) टीम इंडियाची (Team India) घोषणा केली आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरु असलेल्या टेस्ट सीरिजमध्ये भारत 0-1 ने पिछाडीवर आहे. त्यामुळे वनडे सीरिजमध्ये तरी टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेला नमवणार का हे पाहणं महत्वाचं असेल. कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यर हे दोघेही सध्या दुखापतग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत टीम इंडियाचं नेतृत्व केएल राहुलकडे देण्यात आलंय. मात्र याआधी रोहित शर्माकडे पुन्हा टीम इंडियाचं नेतृत्व दिलं जाऊ शकतं अशी सुद्धा चर्चा होती. पण तसं काहीच झालं नाही.

रोहित शर्माने नाकारली ऑफर?

रोहित शर्मा हा टीम इंडियाचा माजी वनडे कर्णधार आहे. मात्र ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी बीसीसीआयने त्याला बाजूला करून शुभमन गिलकडे टीम इंडियाचं नेतृत्व सोपवलं. मात्र कर्णधारपद गिलकडे सोपवताना बीसीसीआयने रोहित शर्माशी फार चर्चा केली नाही अशी माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तिसऱ्या वनडेत श्रेयसला दुखापत झाली, ज्यातून तो अजून पूर्णपणे फिट झाला नाही. तर शुभमन गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात मानेला दुखापत झाली. त्यामुळे दोघं उपलब्ध नसल्याने आगामी दक्षिण आफ्रिका वनडे सामन्यात टीम इंडियाचं नेतृत्व कोण करणार अशी चर्चा सुरु होती. दरम्यान रोहित शर्माकडे पुन्हा एकदा कर्णधारपद सोपवलं जाऊ शकतं अशी चर्चा सोशल मीडियावर होती. त्यानंतर बीसीसीआयने संघ जाहीर करताना केएल राहुल हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात संघाचं नेतृत्व करेल अशी घोषणा करण्यात आली. 

त्यानंतर आता रोहित शर्माचे फॅन्स सोशल मीडियावर अशा गोष्टी बोलतायत की रोहित शर्माला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये कर्णधार बनवण्याचा सिलेक्टर्सचा विचार होता, मात्र हिटमॅनने स्वतः कर्णधार पद स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र या चर्चाच आहेत याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. कारण मुख्य निवडकर्ते अजीत अगरकर यांनी संघ जाहीर करताना असं काहीही म्हटलेलं नाही. संघात कर्णधारपदासाठी केएल राहुल हाच पहिली निवड होता अशी माहिती सुद्धा समोर आली. 

 कधी सुरु होणार सीरिज?

पहिली वनडे – 30 नोव्हेंबर , रांची
दुसरी वनडे – 3 डिसेंबर, रायपुर
तिसरी वनडे – 6 डिसेंबर, विशाखापट्टण

हेही वाचा : स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा

वन डे साठी टीम इंडिया : 

केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रुतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप सिंग.कसोटीनंतर आता वन-डेत भारताला दक्षिण आफ्रिकेला हरवून मालिका जिंकण्याचे आव्हान आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वात नवा जोश आणि नव्या चेहऱ्यांसह टीम इंडिया मैदानात उतरणार आहे.

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिज कधी सुरु होणार आहे? 

30 नोव्हेंबर पासून भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिज सुरु होणार आहे. 

वनडे सीरिजमध्ये कोणते अनुभवी खेळाडू आहेत? 

वनडे सीरिजमध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा हे अनुभवी खेळाडू आहेत. 

टीम इंडियाचं नेतृत्व कोण करणार आहे? 

केएल राहुल टीम इंडियाचं नेतृत्व करणार आहे. 

