  • मुंबईकडून IPL 2026 खेळण्याआधी सुट्ट्यांसाठी कुठं गेलाय रोहित शर्मा? एका दिवसाचं भाडं पाहिलं का?

'मुंबई'कडून IPL 2026 खेळण्याआधी सुट्ट्यांसाठी कुठं गेलाय रोहित शर्मा? एका दिवसाचं भाडं पाहिलं का?

Rohit Sharma Vacation Before IPL 2026: रोहित शर्माने स्वत: या ठिकाणावरुन काही रिल्स आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केले आहेत. मात्र हे ठिकाण आहे कुठे? तिथं आहे काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 15, 2026, 08:54 AM IST
'मुंबई'कडून IPL 2026 खेळण्याआधी सुट्ट्यांसाठी कुठं गेलाय रोहित शर्मा? एका दिवसाचं भाडं पाहिलं का?
रोहितनेचे शेअर केलेत व्हिडीओ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Rohit Sharma Vacation Before IPL 2026: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सध्या कुटुंबासोबत सुट्ट्यांचा आनंद आहे. रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी ऋतिका यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरुन सध्या हे दोघेही त्यांच्या दोन्ही मुलांसोबत परदेशात सुट्ट्यांसाठी गेल्याचं स्पष्ट होत आहे. मात्र हे दोघे ज्या हॉटेलमध्ये वास्तव्यास आहेत त्या हॉटेलमचं एका रात्रीचं भाडं हे सर्वसामान्यांच्या तीन ते चार महिन्यांच्या पगाराइतकं आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र हे खरं आहे. रोहित त्याच्या कुटुंबासहीत नेमका गेलाय कुठं आणि तिथलं भाडं नक्की किती आहे हे पाहूयात...

सुट्ट्यांचा आनंद घेतोय रोहित, समोर आला व्हिडीओ

भारताने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 8 मार्च रोजी टी-20 वर्ल्डकपवर सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरलं तेव्हा मैदानामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून रोहित शर्मा या ऐतिहासिक क्षणांचा साक्षीदार झाला. रोहितबरोब त्याची पत्नीही उपस्थित होती. लवकरच रोहित आयपीएलच्या 19 व्या पर्वात म्हणजेच आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिसणार आहे. मात्र त्यापूर्वी रिलॅक्स होण्यासाठी रोहित आणि ऋतिका मुलांसोबत मालदीव या बेटांच्या देशात गेले आहेत.

ऋतिका आणि रोहितही त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन या सुट्ट्यांदरम्यानचे फोटो आणि छोटे छोटे व्हिडीओ शेअर करताना दिसत आहेत. रोहितने शेअर केलेला हा खालचा व्हिडीओ पाहूनच हे ठिकाण किती सुंदर आहे याचा अंदाज बांधता येईल.

हे ठिकाण कोणतं?

ऋतिका आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरींमध्ये मालदीवमधील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलला टॅग करते. त्यामुळे हे दोघे मुलांसहीत याच हॉटेलमध्ये राहत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. ऋतिकाने तिच्या अनेक स्टोरींमध्ये काफू अलोट बेटवरील हॉटेलचं अकाऊंट टॅग करतेय. जे डब्लू मॅरिएटच्या मालकीचं हे रिसॉर्ट असून हे आयलँड रिसॉर्ट आहे. म्हणजेच बेटावरील हे रिसॉर्ट असून ते JW Marriott Maldives Kaafu Atoll Island Resort म्हणून ओळखलं जातं. या रिसॉर्टमध्ये सी व्हिलाज म्हणजेच उधळ बेटांवर उभारलेले एका रांगेत असलेले सुंदर बंगले आहेत. या बंगल्यांच्या मागील बाजूस असलेल्या घसरगुंड्या थेट समुद्रात घेऊन जातात. या ठिकाणी समुद्रात डॉल्फीन्स सहज दिसतात. हे ठिकाण अत्यंत सुंदर पण तितकेच महागडे आहे. 

किती आहे एका दिवसाचं भाडं?

डब्लू मॅरिएटचं काफू अलोट आइसलँड रिसॉर्टमध्ये एका रात्रीसाठी राहण्याचं भाडं किती असा प्रश्न तुम्हाला पडलं असेल तर वेगवेगळ्या वेबसाईटनुसार या हॉटेलमध्ये एक रात्र राहण्यासाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागते. 'हॉटेल्स डॉट कॉम'नुसार या ठिकाणी एक रात्र राहायचं असेल तर 2 लाख 10 हजार 294 रुपये मोजावे लागतात. 'अगोडा' वेबसाईटनुसार या रिसॉर्टमधील सी व्हिलाचं एका रात्रीचं भाडं 2 लाख 10 हजार 294 रुपये इतकं आहे. तर 'बुकींग डॉट कॉम'नुसार या रिसॉर्टवरील एका रात्रीच्या स्टेसाठी 2 लाख 10 हजार 768 रुपये मोजावे लागतील.

अर्थात हे फाइव्ह स्टार हॉटेल असल्याने तिथे दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि त्यांचा दर्जाही तसाच असणार यात शंका नाही. मात्र हे रिसॉर्ट नक्कीच भारतातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना परवडणारं नाही असं येथील एका दिवसाचं भाडं पाहून म्हणता येईल. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

