वानखेडे स्टेडियममध्ये रोहित शर्माच्या नावे स्टँडचं उद्घाटन, पत्नी रितिका सजदेह झाली भावूक; Video Viral

Rohit Sharma Wife ritika sajdeh emotional at Wankhede stadium: 16 मे रोजी मुंबईच्या प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियममध्ये (wankhede stadium) एक ऐतिहासिक क्षण घडला. भारतीय क्रिकेट संघाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याच्या नावाने स्टँडचं उद्घाटन करण्यात आलं. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) तर्फे आयोजित या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने रोहित शर्मा, शरद पवार आणि माजी फलंदाज अजित वाडेकर यांच्या नावावर असलेल्या स्टँडचे अधिकृत करण्यात आले. यासोबतच वानखेडे स्टेडियममध्ये एका लाउंजचेही उद्घाटन करण्यात आले.

या खास प्रसंगी रोहित शर्माचं कौतुक बघायला वानखेडे स्टेडियमवर त्याची पत्नी रितिका सजदेह, आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्यही उपस्थित होते. स्वतःच्या नावाच्या स्टॅन्डच उद्घाटन रोहितला कुटुंबाच्या हस्ते करायचं होतं. तो खास स्टेजच्या खाली उतरून त्यांना घेऊन आला. रोहितने आपल्या आई-वडिलांना पुढे करून त्यांच्या हस्ते स्टँडचे उद्घाटन करवले. हा क्षण अत्यंत भावनिक होता. रितिका सजदेह या क्षणी इतकी भावूक झाली की त्यांना अश्रू अनावर झाले. स्टेजवर काही वेळ ती रडताना दिसली. याचाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे.

स्टँडच्या उद्घाटनानंतर, रोहित शर्माने चाहत्यांसोबत त्याच्या मनातील भावना शेअर केल्या. रोहित म्हणाला की, “मी कधीच कल्पना केली नव्हती की वानखेडेसारख्या ऐतिहासिक मैदानावर माझ्या नावाने स्टँड असेल. मी इथे अनेक अविस्मरणीय क्षण घालवले आहेत. आज माझे आई-वडील, भाऊ आणि पत्नी इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मी हे काहीच करू शकलो नसतो.”

#WATCH | Mumbai | At the inauguration ceremony of a stand in Wankhede to be named after him, Indian ODI men's cricket team captain Rohit Sharma says, "It will be a surreal feeling on 21st when I come here and play against Delhi Capitals, representing Mumbai Indians, and to have a… pic.twitter.com/Jw8TflEP0Y

— ANI (@ANI) May 16, 2025