चाहत्यांनी कारला घेरलं, 'मुंबईचा राजा' म्हणत जल्लोष केला, रोहित शर्मा सोबत नक्की काय घडलं? Video Viral

Rohit Sharma Viral Video: भारतीय वनडे संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा किती लोकप्रिय आहे, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा मुंबईत आला. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये रोहितला पाहण्यासाठी शेकडो चाहत्यांनी जमाव जमवला आणि “मुंबईचा राजा” अशा घोषणा देत परिसर गजबजून टाकला. नक्की रोहितसोबत काय घडलं याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
अलीकडेच 38 वर्षीय रोहित शर्माने मुंबईतील वरळी भागात जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतले. पण त्यांच्या कारला गर्दीने अक्षरशः वेढा घातला. चाहत्यांचा उत्साह इतका जबरदस्त होता की कार हलवणंसुद्धा कठीण झालं. अखेर रोहित कारच्या सनरूफमधून बाहेर येत हात हलवत चाहत्यांच्या प्रेमाला प्रतिसाद दिला.
गेल्या दशकभराहून अधिक काळ भारतीय क्रिकेटमध्ये रोहितचं योगदान अनमोल राहिलं आहे. मुंबईसाठी घरगुती क्रिकेट खेळणं असो किंवा मुंबई इंडियन्सला तब्बल पाच IPL किताब जिंकवून दिला. त्यामुळे रोहित मुंबईकरांसाठी फक्त क्रिकेटर नाही तर एक भावना बनला आहे.
दरम्यान, मुंबईचा आणखी एक तारा खेळाडू सरफराज खानने सोशल मीडियावर रोहितला अनोख्या पद्धतीने आदरांजली दिली. त्याने चाहत्यांनी बनवलेला एक व्हिडीओ शेअर केला, ज्यामध्ये रोहितच्या भन्नाट फलंदाजीचे क्षण दाखवले होते. त्यासोबत त्याने चार हृदयाचे इमोजी पोस्ट करत आपला आदर व्यक्त केला. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सरफराजने २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट पदार्पण रोहितच्या कर्णधारकीतच केलं होतं.
IPL 2025 नंतर रोहित मैदानाबाहेर असला तरी लवकरच तो परतणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेत तो पुन्हा टीम इंडियासाठी खेळताना दिसेल, अशी अपेक्षा आहे. याआधी बीसीसीआयच्या नव्या ब्रॉन्को फिटनेस टेस्टमध्ये रोहितने उत्तीर्ण होत चर्चेतही झळकला होता.
एकदिवसीय सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावांचा विक्रम (२६४ धावा).
तीन वेळा डबल सेंच्युरी करणारा जगातील एकमेव फलंदाज.
टी२० आंतरराष्ट्रीयमध्ये सर्वाधिक शतकं.
आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सला ५ वेळा विजेतेपद.
रोहित मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये (वनडे व टी२०) सर्वाधिक यशस्वी ठरला आहे.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, त्याच्या नावावर १२+ टेस्ट शतकं आहेत.
कारण त्याने मुंबई इंडियन्सला अनेकदा विजेतेपद मिळवून दिलं आहे आणि मुंबईकरांच्या हृदयात त्याचं वेगळं स्थान आहे.