/वनडेतून निवृत्त होण्याच्या चर्चांबाबत काय म्हणाला रोहित शर्मा? इंग्लंड विरुद्ध सीरिज गमावल्यावर मनातलं सगळं बोलला

Rohit Sharma talk about ODI Retirement : भारतीय संघाचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा याच्या वनडे क्रिकेटमधील निवृत्ती संदर्भात मागील काही दिवसात खूप चर्चा सुरु होत्या. लॉर्ड्स मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजमधील तिसरा सामना हा रोहित शर्माचा वनडे क्रिकेटमधील शेवटचा सामना ठरेल अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेली. मात्र या सर्व चर्चांचं बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी खंडन केलं होतं. त्यानंतर रविवारी लॉर्ड्स मैदानावर झालेल्या सामन्यात रोहित शर्माने भारतीय संघासाठी जबरदस्त फलंदाजी करून 137 धावांची शतकीय खेळी केली. या सामन्यात भारताचा पराभव झाला आणि इंग्लंडने ही सीरिज २-१ ने आघाडी घेत जिंकली. लॉर्ड्सवर झालेल्या निर्णायक सामन्यानंतर रोहित शर्माने सीरिज गमावल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली आणि त्या सोबतच वनडेतून निवृत्त होण्याच्या चर्चांबाबत सुद्धा आपलं मत व्यक्त केलं.
इंग्लंड विरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्माने 138 धावांची ऐतिहासिक कामगिरी केली. तो भारताचा पहिला खेळाडू बनला ज्याने लॉर्ड्स मैदानावर वनडे फॉरमॅटमध्ये शतक ठोकलं. 110 बॉलमध्ये रोहितने 5 षटकार आणि 17 चौकार ठोकले. त्यांनी शुभमन गिल सोबत 147 धावांची पार्टनरशिप केली आणि मग विराट कोहली सोबत सुद्धा शतकीय पार्टनरशिप केली. मात्र एवढं करून सुद्धा या सामन्यात भारताचा पराभव झाला आणि याबाबत बोलताना रोहित शर्माने म्हटले की, 'बर्मिंगहॅममधील विजयाने आमची सुरुवात चांगली झाली, पण त्यानंतर कार्डिफमध्ये आम्हाला पराभव पत्करावा लागला. आज फलंदाजीच्या बाबतीतही आम्ही चांगली सुरुवात केली, तरीही शेवटी आमचा पराभवच झाला'. रोहित शर्माने सीरिज गमावल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
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मागील काही दिवसांपासून रोहित शर्मा हा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होणार अशी चर्चा रंगली होती. लॉर्ड्स मैदानावरील रविवारचा सामना हा त्याच्या करिअरमधील शेवटचा ठरू शकतो अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेली. या सगळ्या निवृत्तीच्या चर्चांवर भारताचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्माने म्हटले की, ' चांगली फलंदाजी करणे आणि माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हे माझे काम आहे. मी पदार्पण केल्यापासूनच लोक या गोष्टींबद्दल चर्चा करत आहेत. जोपर्यंत मी इथे आहे, तोपर्यंत अशा चर्चा सुरूच राहतील. त्या गोष्टींचा मला काहीही फरक पडत नाही; माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे मी मैदानावर काय करतो. मी माझे सर्वोत्तम देण्याचा आणि संघाच्या यशात योगदान देण्याचा प्रयत्न करतो. सध्या माझे संपूर्ण लक्ष याच गोष्टीवर आहे. बाहेरच्या चर्चांबद्दल बोलायचे तर, त्या होऊ द्या; कारण त्याशिवाय त्यात काहीच मजा नाही. माझे काम मैदानावर आहे आणि त्यांचे मैदानाबाहेर.