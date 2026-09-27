'मी कधी असा विचार करणार नाही की...' रोहित शर्माने 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं वक्तव्य

ICC ODI World Cup 2027 : रोहित शर्माने टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. आता तो फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत असून त्याच्या नेतृत्वात २०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचला. मात्र ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पराभव झाल्याने त्यांना वर्ल्ड कप जिंकता आला नाही. रोहित शर्मा आता 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी सज्ज असून तो वर्ल्ड कप त्याला काहीही करून जिंकायचाय. मात्र त्याचं वर्ल्ड कप संघात खेळणं हे त्याची फिटनेस आणि फॉर्मवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडिजविरुद्धची 3 सामन्यांची सीरिज त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याआधी त्याने वर्ल्ड कप खेळण्याच्या आपल्या स्वप्नाबद्दल आणि इच्छेबद्दल भाष्य केले.
जिओ हॉटस्टारशी बोलताना रोहित शर्माने म्हटलं, 'माझं काम पूर्ण झालंय असा विचार माझ्या मनात कधीच येणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही खेळत असता, तोपर्यंत आणखी काहीतरी साध्य करण्याची आशा नेहमीच असते. मी वर्ल्ड कपची आणि माझ्यासाठी पुढे काय वाढून ठेवलं आहे, हे पाहण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे'.
वर्ल्ड कपमधील चॅलेंजेसबद्दल बोलताना रोहित शर्मा म्हणाला की, 'वर्ल्ड कप किंवा आयसीसी स्पर्धेत खेळणे हे एका वेगळ्याच प्रकारचे आव्हान असते. यात तुम्हाला विविध संघांविरुद्ध आणि वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळावे लागते. याचे मुख्य आव्हान म्हणजे तुम्हाला यासाठी वेगळ्या पद्धतीने तयारी करावी लागते आणि वेगळ्या मानसिकतेने गोष्टींकडे पाहावे लागते'.
भारताने 1983 आणि 2011 चा वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. रोहित शर्मा हा कधी वनडे वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाचा भाग राहिलेला नाही. जरी त्याच्या नेतृत्वाखाली भारत मागील आवृत्तीत विजेतेपदाच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, तरीही ऑस्ट्रेलियाने अंतिम सामना जिंकला.
2027 वनडे वर्ल्ड कपचं यजमानपद हे दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांकडे आहे. ही स्पर्धा 4 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. रोहित शर्माला या स्पर्धेत खेळायची आणि भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. या स्पर्धेला अजून साधारण एक वर्ष बाकी आहे आणि भारताला एकूण 14 सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या तीन सामन्यांचाही समावेश आहे.