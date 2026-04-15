MI vs PBKS: पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात रोहित शर्मा खेळणार की नाही? दुखापतीबाबत समोर आली मोठी अपडेट

Rohit Sharma Fitness Updates; MI vs PBKS IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा ज्याला खेळताना बघण्यासाठी सगळेच आतुर असतात. पण सध्या रोहित दुखापतीमुळे चर्चेत आहे. पंजाब किंग्सविरुद्ध होणाऱ्या आगामी सामन्यापूर्वी त्याच्या फिटनेसबाबत पूर्णपणे स्पष्टता आलेली नाही. अलीकडील सराव सत्रात तो अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा गुरुवारी खेळवला जाणार आहे. त्या आधी रोहित खेळणार की नाही याबद्दल स्पष्टता आलेली आहे. त्याला नेमकं काय झालेलं? त्याची दुखापत किती गंभीर आहे? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरुविरुद्धच्या मागील सामन्यात रोहितला हॅमस्ट्रिंगचा त्रास जाणवला होता. त्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सला 241 धावांचे मोठे लक्ष्य गाठायचे होते. रोहितने सुरुवात चांगली केली होती आणि 13 चेंडूत 19 धावा केल्या, पण सहाव्या षटकात अचानक त्याला वेदना जाणवू लागल्या. परिस्थिती गंभीर होऊ नये म्हणून त्याने स्वतःहून रिटायर होण्याचा निर्णय घेतला.
सामन्यानंतर त्याची वैद्यकीय तपासणी आणि स्कॅन करण्यात आले. या तपासणीत कोणतीही गंभीर दुखापत जसे की स्नायू फाटणे किंवा मोठा ताण आढळून आलेला नाही. ही बाब मुंबई इंडियन्ससाठी दिलासादायक असली, तरीही संघ व्यवस्थापन कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही.
Rohit Sharma skips today practice ahead of PBKS clash.
Mumbai Indians trained at Wankhede, but Rohit did not attend due to injury and is set to miss the next match. He is likely to return to training soon and focus on recovery pic.twitter.com/V4fVsHAq6V
— Sam (@Cricsam01) April 14, 2026
अशा प्रकारच्या हॅमस्ट्रिंग दुखापती सुरुवातीला किरकोळ वाटल्या तरी त्या दुर्लक्ष केल्यास गंभीर होऊ शकतात. त्यामुळे रोहितला विश्रांती देण्याचा पर्यायही व्यवस्थापन विचारात घेत आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना महत्त्वाचा असला तरी दीर्घकालीन दृष्टीने रोहितची फिटनेस अधिक महत्त्वाची मानली जात आहे.
अंतिम निर्णय मोठ्या प्रमाणात स्वतः रोहितवर अवलंबून असेल. अनुभवी खेळाडू म्हणून तो आपल्या शरीराची स्थिती चांगल्या प्रकारे समजतो. तो पूर्णपणे फिट असल्याची खात्री झाल्यानंतरच मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. अन्यथा संघ त्याला विश्रांती देऊन पुढील सामन्यांसाठी तयार ठेवू शकतो.
दरम्यान, या सामन्यात रोहित शर्माने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना त्याने 6000 धावांचा आकडा पार केला. 231 सामन्यांमध्ये त्याने 6013 धावा केल्या असून त्यात 40 अर्धशतकं आणि 2 शतकांचा समावेश आहे. ही कामगिरी त्याच्या सातत्यपूर्ण प्रदर्शनाची साक्ष देते.
एकूणच, रोहितची दुखापत फार गंभीर नसली तरी त्याच्या खेळण्याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी त्याची फिटनेस अपडेट महत्त्वाची ठरणार आहे, आणि चाहत्यांची नजर आता त्याच्या अंतिम निर्णयाकडे लागलेली आहे.