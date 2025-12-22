'त्यांना विचारा....', रोहित शर्माने एशेजमधील पराभवानंतर इंग्लंडला मारला टोमणा, सर्वांसमोर केलं अपमानित

Rohit Sharma : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) एका कार्यक्रमादरम्यान इंग्लंडच्या संघाला टोमणा मारला आहे. या कार्यक्रमात बोलताना रोहितने सांगितले की ऑस्ट्रेलियात खेळणं सर्वात कठीण असतं आणि याबाबत तुम्ही इंग्लंडला विचारू शकता. सध्या इंग्लंडचा संघ 2025-26 एशेज सीरीज खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून या सीरिजमधील पहिले तीन सामने त्यांनी गमावले, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये एशेज सीरिज जिंकण्याची त्यांची आशा मावळी आहे.
इंग्लंडने पर्थ आणि ब्रिस्बेनमध्ये झालेले पहिले दोन टेस्ट सामने हे तीन दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत खेळत प्रत्येकी 8 विकेटने गमावले, आणि तिसरा टेस्ट सामना हा एडिलेड ओव्हलमध्ये झाला, ऑस्ट्रेलियाने त्याला रविवारी दुपारी 82 धावांनी पराभूत केलं. रविवारी दुपारी रोहित गुरुग्राममध्ये एका कार्यक्रमात पोहोचला, जिथे त्याने लोकांना सांगितले, 'ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळणे सर्वात कठीण आहे, तुम्ही इंग्लंडला विचारू शकता'.
रोहित शर्माने त्याचा शेवटचा टेस्ट सामना हा 26 आणि 30 डिसेंबर 2024 रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला. ऑस्ट्रेलिया या सहावेळा वर्ल्ड कप विजेत्या संघा विरुद्ध 1000 वनडे धावा करणारा रोहित शर्मा हा एकमेव भारतीय फलंदाज आहे. परंतू टेस्ट सामन्यात ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तो कमाल दाखवू शकला नाही. नोव्हेंबर 2013 मध्ये सचिन तेंडुलकर यांच्या फेअरवेल सीरिज दरम्यान टेस्टमध्ये पदार्पण करणाऱ्या रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 10 टेस्ट सामने खेळले आणि 19 इनिंगमध्ये 439 धावा केल्या. त्याने तीन टेस्टमध्ये अर्धशतक झळकावले आणि एकवेळा झिरोवर बाद झाला.
Rohit Sharma said : "Playing in Australia is the most difficult you can ask England about it."
आपल्या शेवटच्या टेस्ट सीरिजमध्ये रोहितने ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन टेस्ट खेळले परंतु ५ इनिंगमध्ये तो फक्त 31 धावा करू शकला. सुरु असलेल्या एशेज सीरीजचा चौथा टेस्ट 26 ते 30 डिसेंबरच्या दरम्यान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जाणार आहे. ऑस्ट्रेलिया आधीच सीरिज जिंकलेला आहे. पण तो बेन स्टोक्सच्या संघाला पुन्हा हरवून 4-0 ची आघाडी घेऊ इच्छित असतील. बॉक्सिंग डे टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाला पॅट कमिन्स आणि नाथन लियोन शिवाय उतरावं लागू शकतं. लियोन चोटिल आहे आणि कमिन्सला आराम दिला जाऊ शकतो.