नवरा नवरी करत होते फोटोशूट, रोहित शर्मा अचानक खिडकीत आला अन्....Video तुफान व्हायरल

Rohit Sharma Dance : रोहित शर्माचा (Rohit Sharma) एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात तो एका जोडप्याचं वेडिंग शूट सुरु असताना खिडकीत येऊन नाचताना आणि मस्ती करताना दिसतोय. रोहितच्या फॅन्सना हा व्हिडीओ खूप आवडला असून त्यांना यानिमित्ताने रोहितचा एक वेगळाच अंदाज पाहायला मिळाला. रोहितने केवळ नवरा नवरीलाच नाही तर वेडिंग शूटच्या सर्व सदस्यांना सुद्धा सरप्राईज दिलं.
रोहित शर्मा आपल्या खोलीच्या खिडकीजवळ स्पीकर घेऊन उभा राहिला. खाली एक जोडपं त्यांचं वेडिंग शूट करत होतं. तेव्हा रोहितने स्पीकरवर हिंदी गाणं ' आज मेरे यार की शादी है' लावलं. या गाण्यावर तो खूप मस्तीमुडमध्ये नाचत होता.
रोहित शर्माचं हे अचानक केलेलं एक्ट पाहून खाली उभे असलेले नवरा नवरी आणि वेडिंग शूट करणारे सर्व हैराण झाले. रोहितचा डान्स पाहून नवरा नवरी त्यांचं हास्य रोखू शकले नाहीत. त्यांनी आनंदाने रोहितला अभिवादन केलं. या घटनेने त्यांच्या वेडिंग शूटमध्ये एक नेहमी लक्षात राहणारा प्रसंग जोडला गेला.
रोहित शर्मा हा मैदानात शांत आणि गंभीरतेसाठी ओळखला जातो. परंतू त्याच्या या व्हिडीओमुळे त्याने फॅन्सचं हृदय जिंकलं आहे. सोशल मीडियावर लोकांनी त्याच्या या मजेदार शैलीचे कौतुक केलं आहे.
A newly engaged couple was doing their wedding shoot, and when Rohit saw them while working out, he played the song Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai" on his speaker and started dancing.
The way Couple said ye to moment ho Gaya
bRO made their wedding more special pic.twitter.com/E8TefTYAv9
रोहित शर्मा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 3 सामन्यांच्या वनडे सीरिजसाठी तयारी करत आहे. ज्याचा पहिला सामना हा 30 नोव्हेंबर रोजी रांचीमध्ये होणार आहे. तर उर्वरित दोन सामने हे रायपूर आणि विशाखापट्टणम येथे होतील.
रोहित शर्माचा पहिला वनडे सामना कुठे होणार आहे?
रोहित शर्माचा पहिला वनडे सामना 30 नोव्हेंबर रोजी रांचीमध्ये होणार आहे.
रोहित शर्माच्या फॅन्सना त्याचा हा व्हिडीओ का आवडला?
रोहित शर्माच्या फॅन्सना त्याचा हा व्हिडीओ आवडला कारण त्यात त्याचा मजेदार अंदाज आणि नवरा नवरीचे आनंदी प्रतिक्रिया आहे.
रोहित शर्मा व्हिडीओ सोशल मीडियावर का व्हायरल झाला आहे?
रोहित शर्मा एका जोडप्याचं वेडिंग शूट सुरु असताना खिडकीत येऊन नाचताना आणि मस्ती करताना दिसतोय, त्यामुळे त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.