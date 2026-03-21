रोहित, कोहली की एम एस धोनी... IPL मधून कोणी कमावलाय सर्वाधिक पैसा?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026 : रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एम एस धोनी तीनही दिग्गज क्रिकेटर आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून या स्पर्धेत खेळतायत. तेव्हा त्यांनी आतापर्यंत आयपीएलमधील किती पैसे कमावले याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Mar 21, 2026, 03:53 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार आहे. सर्वांच्या नजरा या पुन्हा एकदा रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एम एस धोनीवर लागल्या आहेत. एकीकडे एम एस धोनी हा तब्बल एका वर्षाने त्याच्या फॅन्सना मैदानात दिसणार आहे. तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सुद्धा अनेक महिन्यांनी क्रिकेट मैदानावर खेळताना दिसतील. क्रिकेटच्या दुनियेत तीन दिग्गजांना खूप मानाचं स्थान आहे. तिघांनीही आपल्या कारकिर्दीत त्यांच्या संघांना विजेतेपद मिळवून दिलंय. एम एस धोनी आणि रोहित शर्मा यांनी त्यांचे संघ चेन्नई सुपरकिंग्स आणि मुंबई इंडियन्सला प्रत्येकी पाचवेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. तीनही दिग्गज क्रिकेटर आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून या स्पर्धेत खेळतायत. तेव्हा त्यांनी आतापर्यंत आयपीएलमधील किती पैसे कमावले याविषयी जाणून घेऊयात. 

एम एस धोनीने आतापर्यंत किती पैसे कमावले?

एम एस धोनी हा 2008 पासून चेन्नई सुपरकिंग्स सोबत खेळतोय. 2016 आणि 2017 असे दोन वर्ष संघावर बंदी असताना तो रायजिंग पुणे या संघाकडून खेळला होता. धोनीच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सने तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. पहिल्या तीन सीजनमध्ये एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षाला ६ कोटी रुपये पगार म्हणून मिळाले होते. तर सीजन 4 ते 6 दरम्यान एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षाला 8.28 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी धोनीला 12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात एम एस धोनीला दरवर्षी 15 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 17 या आयपीएल सीजनमध्ये धोनीला १२ कोटींचं मानधन मिळालं. आयपीएल च्या 18 व्या आणि 19 व्या सीजनसाठी एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षी 4 कोटी एवढं मानधन आयपीएल खेळण्यासाठी मिळालं आहे. एम एस धोनीची आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 196 कोटी ते 204 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. 

विराट कोहलीने आयपीएलमधून किती पैसे कमावले?

विराट कोहली हा 2008 पासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासोबत खेळतोय.  पहिल्या तीन सीजनमध्ये विराट कोहलीला प्रत्येक वर्षाला 12 कोटी रुपये मानधन म्हणून मिळाले होते. तर सीजन 4 ते 6 दरम्यान विराट कोहली प्रत्येक वर्षाला 8.28 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी कोहलीला  12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात विराट कोहलीला दरवर्षी 17 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 17 या आयपीएल सीजनमध्ये विराट कोहलीला 15 कोटींचं मानधन मिळालं. आयपीएल च्या 18 व्या आणि 19 व्या सीजनसाठी विराट कोहलीला प्रत्येक वर्षी 21 कोटी एवढं मानधन आयपीएल खेळण्यासाठी मिळालं आहे. विराट कोहलीची आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 220 ते 230 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. 

रोहित शर्माने आयपीएलमधून किती पैसे कमावले?

रोहित शर्मा हा आयपीएलमध्ये सुरुवातीचे तीन सीजन हे डेक्कन चार्जर्स संघाकडून खेळला होता. या तीन सीजनसाठी त्याला दरवर्षी 3 कोटींचं मानधन मिळालं आहे.  सीजन 4 पासून रोहित शर्मा आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल खेळतोय. यात त्याने त्याच्या नेतृत्वात पाचवेळा संघाला विजेतेपद जिंकून दिलंय. सीजन 4 ते 6 दरम्यान रोहित शर्माला प्रत्येक वर्षाला 9.2 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी रोहितला 12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात रोहित शर्माला दरवर्षी 15 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 19 या आयपीएल सीजनमध्ये रोहित शर्माला 16 कोटींचं मानधन मिळालेलं आहे. रोहित शर्मा आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 200 ते 210 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

