रोहित, कोहली की एम एस धोनी... IPL मधून कोणी कमावलाय सर्वाधिक पैसा?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार आहे. सर्वांच्या नजरा या पुन्हा एकदा रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एम एस धोनीवर लागल्या आहेत. एकीकडे एम एस धोनी हा तब्बल एका वर्षाने त्याच्या फॅन्सना मैदानात दिसणार आहे. तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सुद्धा अनेक महिन्यांनी क्रिकेट मैदानावर खेळताना दिसतील. क्रिकेटच्या दुनियेत तीन दिग्गजांना खूप मानाचं स्थान आहे. तिघांनीही आपल्या कारकिर्दीत त्यांच्या संघांना विजेतेपद मिळवून दिलंय. एम एस धोनी आणि रोहित शर्मा यांनी त्यांचे संघ चेन्नई सुपरकिंग्स आणि मुंबई इंडियन्सला प्रत्येकी पाचवेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. तीनही दिग्गज क्रिकेटर आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून या स्पर्धेत खेळतायत. तेव्हा त्यांनी आतापर्यंत आयपीएलमधील किती पैसे कमावले याविषयी जाणून घेऊयात.
एम एस धोनी हा 2008 पासून चेन्नई सुपरकिंग्स सोबत खेळतोय. 2016 आणि 2017 असे दोन वर्ष संघावर बंदी असताना तो रायजिंग पुणे या संघाकडून खेळला होता. धोनीच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सने तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. पहिल्या तीन सीजनमध्ये एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षाला ६ कोटी रुपये पगार म्हणून मिळाले होते. तर सीजन 4 ते 6 दरम्यान एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षाला 8.28 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी धोनीला 12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात एम एस धोनीला दरवर्षी 15 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 17 या आयपीएल सीजनमध्ये धोनीला १२ कोटींचं मानधन मिळालं. आयपीएल च्या 18 व्या आणि 19 व्या सीजनसाठी एम एस धोनीला प्रत्येक वर्षी 4 कोटी एवढं मानधन आयपीएल खेळण्यासाठी मिळालं आहे. एम एस धोनीची आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 196 कोटी ते 204 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
हेही वाचा : CSK च्या प्लेईंग 11 मधून MS Dhoni बाहेर! चाहते नाराज, IPL 2026 पूर्वी टीम कॉम्बिनेशनमध्ये मोठा ट्विस्ट
विराट कोहली हा 2008 पासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासोबत खेळतोय. पहिल्या तीन सीजनमध्ये विराट कोहलीला प्रत्येक वर्षाला 12 कोटी रुपये मानधन म्हणून मिळाले होते. तर सीजन 4 ते 6 दरम्यान विराट कोहली प्रत्येक वर्षाला 8.28 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी कोहलीला 12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात विराट कोहलीला दरवर्षी 17 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 17 या आयपीएल सीजनमध्ये विराट कोहलीला 15 कोटींचं मानधन मिळालं. आयपीएल च्या 18 व्या आणि 19 व्या सीजनसाठी विराट कोहलीला प्रत्येक वर्षी 21 कोटी एवढं मानधन आयपीएल खेळण्यासाठी मिळालं आहे. विराट कोहलीची आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 220 ते 230 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
रोहित शर्मा हा आयपीएलमध्ये सुरुवातीचे तीन सीजन हे डेक्कन चार्जर्स संघाकडून खेळला होता. या तीन सीजनसाठी त्याला दरवर्षी 3 कोटींचं मानधन मिळालं आहे. सीजन 4 पासून रोहित शर्मा आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल खेळतोय. यात त्याने त्याच्या नेतृत्वात पाचवेळा संघाला विजेतेपद जिंकून दिलंय. सीजन 4 ते 6 दरम्यान रोहित शर्माला प्रत्येक वर्षाला 9.2 कोटी मिळाले होते. आयपीएल सीजन 7 ते 10 मध्ये प्रत्येक वर्षी रोहितला 12.5 कोटी एवढं मानधन मिळालं होतं. आयपीएल सीजन 11 ते 14 या चार वर्षात रोहित शर्माला दरवर्षी 15 कोटींचं मानधन मिळालं होतं. तर 15 ते 19 या आयपीएल सीजनमध्ये रोहित शर्माला 16 कोटींचं मानधन मिळालेलं आहे. रोहित शर्मा आयपीएलमधील एकूण कमाई ही जवळपास 200 ते 210 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.