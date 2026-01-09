English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • रोहित शर्माच्या पत्नीने खरेदी केलं आलिशान घर! 263000000 रुपयांच्या घरात काय आहे खास? जाणून घ्या

रोहित शर्माच्या पत्नीने खरेदी केलं आलिशान घर! 263000000 रुपयांच्या घरात काय आहे खास? जाणून घ्या

Ritika Sajdeh Bought New House : क्रिकेटर रोहित शर्माची पत्नी रितिका सजदेह हिने मुंबईत नवीन घर खरेदी केलंय. रितिकाचं घर हे मुंबईतील प्राईम लोकेशनवर असून याची किंमत ही कोट्यवधीच्या घरात आहे. मात्र यात तेवढ्याच विशेष फॅसिलिटी सुद्धा आहेत.    

पूजा पवार | Updated: Jan 9, 2026, 04:42 PM IST
रोहित शर्माच्या पत्नीने खरेदी केलं आलिशान घर! 263000000 रुपयांच्या घरात काय आहे खास? जाणून घ्या
Photo Credit - Social Media

Ritika Sajdeh Bought New House : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माची (Rohit Sharma) पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) सध्या तिच्या नव्या घरामुळे चर्चेत आलीये. रितिकाने नुकतंच मुंबईत एक नवीन अपार्टमेंट खरेदी केली असून रोहित - रितिकाचं नवीन घर हे प्रभादेवी येथील अहुजा टॉवर्समध्ये आहे, या नव्या घराची किंमत ही जवळपास 26.30 कोटी रुपये आहे. रितिकाने या नव्या घराच्या डील मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात केली. यासाठी तिला जवळपास 1.31 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली. रितिकाच्या मुंबईतील या आलिशान घराविषयी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

रितिकाने नव्या अपार्टमेंटमध्ये कोणत्या सुविधा :

रोहित शर्माची पत्नी रितिकाचं नवीन घर एका हायराइज बिल्डिंगमध्ये आहे. तिच्या या नव्या घरासह तीन गाड्यांच्या पार्किंगची सुविधा सुद्धा आहे. रितिकाच्या या नव्या घराच्या कार्पेट एरिया विषयी सांगायचं झाल्यास ते 2760 स्वेअर फूट एवढं आहे, जे मुंबई सारख्या शहरात खूप प्रशस्त आणि मोठं मानलं जातं. रितिकाने ज्या टॉवरमध्ये हे नवीन घर घेतलंय ते वरळी, लोअर परेल आणि बीकेसी येथून खूप जवळ आहे.  शिवाय तिच्या घरापासून सी लिंक सुद्धा खूप जवळ आहे. रितिकाचं हे नवीन घर अगदी प्राईम लोकेशनवर आहे. 

रोहित शर्माने सुद्धा खरेदी केलाय फ्लॅट :

याच इमारतीमध्ये रोहित शर्माने सुद्धा एक अपार्टमेंट खरेदी केलेलं आहे. रोहित शर्माचा हा फ्लॅट सुद्धा खूप आलिशान आहे जो 29 व्या फ्लोअरवर आहे. रोहित शर्माच्या या अपार्टमेंटची सगळ्यात मोठी खासियत ही आहे की  याने 270 डिग्रीचा व्यू मिळतो. घराची खिडकी उघडली की त्याच्या समोरच अरबी समुद्राचं दृश्य दिसतं जे अद्भुत आहे. अशातच रितिकाने सुद्धा याच बिल्डिंगमध्ये आपला नवा फ्लॅट खरेदी केलाय.   

हेही वाचा : 'पाठ दाबून देण्यास नकार दिल्याने मला बेडवर ढकललं अन्..', 17 वर्षीय मुलीचा गंभीर आरोप; 'रात्रभर..'

 

रितिका सजदेह काय काम करते? 

रोहित शर्माची पत्नी रितिका सजदेह सुद्धा एक वर्किंग वूमेन असून तिने अनेक वर्ष स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटचं काम केलंय. रितिका कॉर्नरस्टोन नावाने एक पीआर एजन्सी सुद्धा चालवते ज्यात ती क्रिकेट सह बॉलिवूडच्या अनेक स्टार्सचं मॅनेजमेंट बघते. या लिस्टमध्ये सारा अली खान, अनन्या पांडे, वरुण धवन, विजय देवरकोंडा आणि वरुण धवन सारखे स्टार सामील आहेत. त्यामुळे रितिकाची वार्षिक कमाई ही कोट्यवधींमध्ये आहे. यापूर्वी रितिका ही विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची मॅनेजर सुद्धा राहिली होती. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
rohit sharmaritika sajdehmarathi newsCricket NewsMumbai news

इतर बातम्या

Makar Sankranti 2026 : लग्नानंतर पहिलाच सण मकर संक्रांत येत...

भविष्य