रोहित शर्माच्या पत्नीने खरेदी केलं आलिशान घर! 263000000 रुपयांच्या घरात काय आहे खास? जाणून घ्या

Ritika Sajdeh Bought New House : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माची (Rohit Sharma) पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) सध्या तिच्या नव्या घरामुळे चर्चेत आलीये. रितिकाने नुकतंच मुंबईत एक नवीन अपार्टमेंट खरेदी केली असून रोहित - रितिकाचं नवीन घर हे प्रभादेवी येथील अहुजा टॉवर्समध्ये आहे, या नव्या घराची किंमत ही जवळपास 26.30 कोटी रुपये आहे. रितिकाने या नव्या घराच्या डील मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात केली. यासाठी तिला जवळपास 1.31 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली. रितिकाच्या मुंबईतील या आलिशान घराविषयी जाणून घेऊयात.
रोहित शर्माची पत्नी रितिकाचं नवीन घर एका हायराइज बिल्डिंगमध्ये आहे. तिच्या या नव्या घरासह तीन गाड्यांच्या पार्किंगची सुविधा सुद्धा आहे. रितिकाच्या या नव्या घराच्या कार्पेट एरिया विषयी सांगायचं झाल्यास ते 2760 स्वेअर फूट एवढं आहे, जे मुंबई सारख्या शहरात खूप प्रशस्त आणि मोठं मानलं जातं. रितिकाने ज्या टॉवरमध्ये हे नवीन घर घेतलंय ते वरळी, लोअर परेल आणि बीकेसी येथून खूप जवळ आहे. शिवाय तिच्या घरापासून सी लिंक सुद्धा खूप जवळ आहे. रितिकाचं हे नवीन घर अगदी प्राईम लोकेशनवर आहे.
याच इमारतीमध्ये रोहित शर्माने सुद्धा एक अपार्टमेंट खरेदी केलेलं आहे. रोहित शर्माचा हा फ्लॅट सुद्धा खूप आलिशान आहे जो 29 व्या फ्लोअरवर आहे. रोहित शर्माच्या या अपार्टमेंटची सगळ्यात मोठी खासियत ही आहे की याने 270 डिग्रीचा व्यू मिळतो. घराची खिडकी उघडली की त्याच्या समोरच अरबी समुद्राचं दृश्य दिसतं जे अद्भुत आहे. अशातच रितिकाने सुद्धा याच बिल्डिंगमध्ये आपला नवा फ्लॅट खरेदी केलाय.
रोहित शर्माची पत्नी रितिका सजदेह सुद्धा एक वर्किंग वूमेन असून तिने अनेक वर्ष स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटचं काम केलंय. रितिका कॉर्नरस्टोन नावाने एक पीआर एजन्सी सुद्धा चालवते ज्यात ती क्रिकेट सह बॉलिवूडच्या अनेक स्टार्सचं मॅनेजमेंट बघते. या लिस्टमध्ये सारा अली खान, अनन्या पांडे, वरुण धवन, विजय देवरकोंडा आणि वरुण धवन सारखे स्टार सामील आहेत. त्यामुळे रितिकाची वार्षिक कमाई ही कोट्यवधींमध्ये आहे. यापूर्वी रितिका ही विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची मॅनेजर सुद्धा राहिली होती.