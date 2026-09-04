/रोहित शर्मा 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? बैठकीनंतर BCCI च्या सचिवांनी दिलं उत्तर

Rohit Sharma World Cup 2027 : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा हा आगामी वर्ल्ड कप 2027 खेळणार की नाही याबाबत फॅन्सच्या मनात अनेक प्रश्न होते. गुरुवारी ३ सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयच्या मुंबईतील हेड्क्वाटरमध्ये टीम इंडियाची रिव्ह्यू बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीनंतर बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने हिटमॅनच्या भविष्याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले. या प्रश्नावर सुरुवातीला देवजीत सैकिया भडकले. शिवाय त्यांनी भारतीय संघात 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' नावाने कोणतेही पद नाही हे देखील स्पष्ट केले.
रिव्ह्यू मिटिंगनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केलं की 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' या पदाची नियुक्ती करण्याबाबत बीसीसीआयची कोणतीही योजना नाही. आधी समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआय 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' या नावाने नवीन पद नियुक्त करत असून याअंतर्गत माजी दिग्गज क्रिकेटर व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे जबाबदारी सांभाळू शकतात. मात्र याबातमीला बीसीसीआयने दुजोरा दिलेला नाही, आणि अशी कोणतीही योजना नसल्याचं सांगितलं आहे.
गुरुवारी रिव्ह्यू मिटिंगमध्ये बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल आणि टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यर सोबत दीर्घकाळ चर्चा केली. या बैठकीत आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध झालेल्या टी20 सीरिजमध्ये भारताच्या पराभवाच्या कारणांविषयी सुद्धा प्रश्न उत्तर करण्यात आली. या बैठकीकडे चाहत्यांचेही बारीक लक्ष होते, कारण त्यांना रोहित शर्माच्या भविष्याबाबत स्पष्ट उत्तर हवे होते. देवजित सैकिया यांनी ते उत्तर दिले आहे.
बीसीसीआयचे सचिवने म्हटले की, 'रोहित शर्मा हा सर्व सामन्यात चांगला खेळ खेळतोय. तुम्हाला अजून काय हवंय? मागच्या सामन्यात त्याने 130-140 धावा केल्या, मग तरी सुद्धा त्याच्याविषयी संभ्रम का निर्माण केला जातो. मला अफवा पसरवणाऱ्यांच्या हाती कोणतेही खाद्य द्यायचे नाही'.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात मागच्या महिन्यात वनडे सीरिज खेळवण्यात आली होती. या सीरिजच्या शेवटच्या सामन्यापूर्वी मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं की रोहित शर्माचा हा शेवटचा सामना ठरेल आणि त्यानंतर तो निवृत्ती घेईल. 2027 वर्ल्ड कप साठी रोहित शर्माचा विचार सिलेक्टर करत नाहीयेत असे सुद्धा रोहितला सांगितल्याचं समोर आलेलं. त्यानंतर बीसीसीआय सिलेक्टर्सवर रोहितच्या फॅन्सनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र रोहितने इंग्लंड विरुद्ध शेवटच्या वनडे सामन्यात शतक ठोकून त्याच्या निवृत्तीच्या सर्व अफवांवर पूर्णविराम लावला.