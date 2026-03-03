विराट - रोहित 'ऑन फादर्स ड्युटी', मैदानापासून दूर असलेले दिग्गज मुलांसोबत घालवतायत वेळ, Video Viral

Virat Kohli With Son Akaay : टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू आणि माजी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हे दोघे सध्या क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहेत. दोघांनी टी20 क्रिकेट आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्याने ते सध्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा भाग नाहीत. अनेक भारतीय फॅन्स त्यांना क्रिकेटच्या मैदानात मिस करत आहेत. मात्र विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सध्या नॅशनल ड्युटीवर नाहीत तर फादर्स ड्युटीवर आहेत. विराट कोहलीचा लंडन येथील मुलगा अकाय सोबतचा व्हिडीओ एकीकडे व्हायरल होतोय, तर दुसरीकडे रोहित शर्माचा मुलगा अहान सोबत अम्युसमेंट पार्कमधील व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
टीम इंडियाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याचा मुलगा अहान सोबत अम्युसमेंट पार्कमधील एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यात बाप लोकांची जोडी कूल कपड्यात एकमेकांसोबत जबरदस्त दिसतेय. रोहित शर्मा मुलगा अहान सोबत एका टॉय ट्रेनमध्ये बसलेला दिसून येत आहे. तर दुसऱ्या व्हिडिओत गोंडस अहान वडील रोहितचा हात पकडून चालताना दिसतोय. रोहित शर्मा आणि पत्नी रितिका सजदेह या दोघांना 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी पुत्ररत्न प्राप्त झाला ज्याचं नाव त्यांनी अहान असं ठेवलं.
What a lovely video of Rohit Sharma spending time playing with his son Ahaan.
The carbon copy of Rohit Sharma. pic.twitter.com/UDltfcMaXx
rushiii12 March 1, 2026
The way Jr. Hitman Ahaan calls Ritika bhabhi mummy.
Cutie Ahaan is growing up so fast. Before we even realized it, he has started walking and talking too. pic.twitter.com/7dxue5tYDX
(rushiii12) March 1, 2026
टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर विराट कोहली जेव्हा सामने खेळत नसतो तेव्हा तो कुटुंबासोबत लंडनला राहतो. अशातच लंडनच्या रस्त्यांवर विराट कोहली आणि अकाय हे फिरताना दिसतायत. लहानगा अकाय वडील विराटचा हात पकडून चालताना दिसतोय. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांच्या घरी 15 फेब्रुवारी 2024 मध्ये मुलाचा जन्म झाला ज्याचं नाव नंतर अकाय असं ठेवण्यात आलं.
Virat Kohli with Akaay at London Streets pic.twitter.com/plGfX6PHWt
Virat Kohli Fan Club (TrendVKohli) March 3, 2026
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये खेळण्यासाठी तयारी करत आहेत. विराट आणि रोहित हे दोघे मागील काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजमध्ये खेळताना दिसले. यात विराट कोहली हा टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 240 धावा करणारा फलंदाज होता.