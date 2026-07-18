/रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर लॉर्ड्समधील एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का!

Rohit Sharma Viral video : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा शेवटचा सामना होणार आहे, हा सामना लॅार्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर सुरु होणार आहे. भारताच्या संघाने दुसरा सामना गमावल्यानंतर आता मालिका ही बरोबरीत आहे त्यामुळे तिसरा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाची असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय फलंदाजीतील दिग्गज रोहित शर्माच्या निवृत्तीबद्दल सतत चर्चा सुरू आहे. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 19 जुलै रोजी लॉर्ड्सवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना रोहितचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असू शकतो असे दावे केले जात होते पण त्यानंतर बीसीसीआयच्या सचिवांनी स्वत: यावर स्पष्टीकरण दिले होते. आता सोशल मिडीयावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत.
तथापि, बीसीसीआयने या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. दरम्यान, लॉर्ड्समधील एक फोटो चाहत्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये रोहित टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासोबत विनोद करताना दिसत आहे. बीसीसीआयने रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दलच्या अटकळी फेटाळल्यानंतर, शनिवारी लॉर्ड्सवर एक नवीन चित्र समोर आले. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा बाल्कनीमध्ये सपोर्ट स्टाफसोबत हसताना आणि विनोद करताना दिसत आहे.
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तिसऱ्या आणि निर्णायक एकदिवसीय सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या ऐच्छिक सराव सत्रादरम्यान रोहित शर्मा मैदानावर दाखल झाला. सराव सुरू करण्यापूर्वी त्याने संघ व्यवस्थापनासोबत वेळ घालवला आणि गौतम गंभीरशी गप्पाही मारल्या. व्हायरल व्हिडिओमधील त्याचा शांत आणि सकारात्मक स्वभाव चाहत्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. माध्यमांमध्ये रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दल बरीच अटकळ बांधली जात आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, तो लॉर्ड्सवर आपला शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळेल अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही असे स्पष्ट सांगितले.
Locked in, but enjoying the moment #RohitSharma and #GautamGambhir share a laugh on the Lord's balcony before India take the field for the series-deciding ODI. #ENGvIND 3rd ODI SUN, 19th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/FUCQX0HxTa— Star Sports (@StarSportsIndia) July 18, 2026
या सत्रादरम्यान त्याने प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी संवादही साधला. भारताच्या ऐच्छिक सराव सत्रादरम्यान शर्मा मैदानावर उपस्थित होता. त्याने आपला सराव पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी संघ व्यवस्थापनासोबत काही वेळ घालवला. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान, माध्यमांमध्ये असे वृत्त पसरले होते की, भारतीय संघ व्यवस्थापनाला 2026 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठीच्या आपल्या योजनांमध्ये रोहित शर्मा नको होता आणि त्याच्या जागी युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वालला संधी द्यायची होती. तथापि, बीसीसीआय सचिवांनी या अटकळी फेटाळून लावल्या.