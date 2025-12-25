Vijay Hazare Trophy 2025-26 स्पर्धेत शतकांचा पाऊस… 22 फलंदाजांनी इतिहासच बदलला, पहिल्यांदाच बघायला मिळाला 'असा' कारनामा

Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय घरगुती क्रिकेटमधील प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफीच्या 2025-26 सिजनची धमाकेदार सुरुवात झाली आहे. पहिलाच दिवस ऐतिहासिक ठरला. अनेक जुने विक्रम मोडीत निघाले आणि नवे विक्रम जन्माला आले. अवघ्या एका दिवसात तब्बल 22 फलंदाजांनी शतक झळकावत या स्पर्धेच्या इतिहासात एक सुवर्णपान लिहिले.
24 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी जे घडलं, ते याआधी कधीच पाहायला मिळालं नव्हतं. देशभरातील विविध मैदानांवर झालेल्या सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला आणि गोलंदाज पूर्णपणे हतबल झाले. विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात एका दिवसात सर्वाधिक शतके झळकावण्याचा हा विक्रम आहे.
यापूर्वी एका दिवसात जास्तीत जास्त 19 शतके ठोकण्याचा विक्रम 12 डिसेंबर 2021 आणि 3 जानेवारी 2025 रोजी नोंदला गेला होता. मात्र 24 डिसेंबर 2025 रोजी तो विक्रम पूर्णपणे मोडीत निघाला. या ऐतिहासिक कामगिरीत रोहित शर्मा, विराट कोहली यांसारख्या दिग्गजांपासून ते नवख्या चेहऱ्यांपर्यंत सर्वांचाच मोलाचा वाटा होता.
वर्षानुवर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत मैदानात उतरलेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी पहिल्याच दिवशी आपली छाप सोडली. मुंबईकडून खेळताना रोहित शर्माने सिक्कीमविरुद्ध जयपूरमध्ये अवघ्या 94 चेंडूंमध्ये 155 धावांची तुफानी खेळी केली. या डावात त्याने 9 षटकार आणि 18 चौकार ठोकले. तर विराट कोहलीने आंध्र प्रदेशविरुद्ध 101 चेंडूंमध्ये 131 धावांची शानदार खेळी साकारत आपला क्लास दाखवून दिला.
रोहित आणि विराटने दिवसाची सुरुवात रंगतदार केली, पण खरी खळबळ उडाली ती बिहारच्या सामन्यांत. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बिहारने तब्बल 574 धावा ठोकत लिस्ट-ए क्रिकेटमधील नवा जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केला.
या सामन्यात बिहारसाठी अवघ्या 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने फक्त 36 चेंडूंमध्ये शतक ठोकत इतिहास घडवला. तो लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरला. संघाचा कर्णधार साकीबुल गनीने केवळ 32 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम केला. याच सामन्यात आयुष लोहारुकानेही 116 धावांची दमदार खेळी केली.
झारखंडकडून खेळताना ईशान किशनने कर्नाटकविरुद्ध अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेटमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात वेगवान शतक ठोकले. प्रत्युत्तरात कर्नाटकच्या देवदत्त पडिक्कलने 147 धावांची अप्रतिम खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला.
या दिवशीची सर्वात मोठी खेळी ओडिशाच्या स्वस्तिक सामलने केली. सौराष्ट्रविरुद्ध त्याने 169 चेंडूंमध्ये 212 धावांची ऐतिहासिक इनिंग खेळली, ज्यात 21 चौकार आणि 8 षटकारांचा समावेश होता.
22 शतकांची ही यादी इथेच संपत नाही. या ऐतिहासिक दिवशी अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, ध्रुव शौरी, यश दुबे, समर गज्जर, स्नेहल कौथंकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगदोह, अमन मोखडे, हिमांशु राणा, रवि सिंह, बिप्लब सामंत्रे, फिरोजम जोतिन आणि विष्णू विनोद यांनीही शतके झळकावत आपली छाप सोडली.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चा पहिला दिवस हा भारतीय घरगुती क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय दिवसांपैकी एक म्हणून कायम लक्षात राहणार आहे.