English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Vijay Hazare Trophy 2025-26 स्पर्धेत शतकांचा पाऊस… 22 फलंदाजांनी इतिहासच बदलला, पहिल्यांदाच बघायला मिळाला असा कारनामा

Vijay Hazare Trophy 2025-26 स्पर्धेत शतकांचा पाऊस… 22 फलंदाजांनी इतिहासच बदलला, पहिल्यांदाच बघायला मिळाला 'असा' कारनामा

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 ही स्पर्धा सध्या सुरू झाली आहे. पहिला दिवस ऐतिहासिक होता. अनेक विक्रम बनले आणि मोडले गेले. पहिल्या दिवशी बावीस फलंदाजांनी शतके ठोकली आणि या स्पर्धेचा इतिहास बदलला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 11:25 AM IST
Vijay Hazare Trophy 2025-26 स्पर्धेत शतकांचा पाऊस… 22 फलंदाजांनी इतिहासच बदलला, पहिल्यांदाच बघायला मिळाला 'असा' कारनामा

Vijay Hazare Trophy 2025-26:  भारतीय घरगुती क्रिकेटमधील प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफीच्या 2025-26 सिजनची धमाकेदार सुरुवात झाली आहे. पहिलाच दिवस ऐतिहासिक ठरला. अनेक जुने विक्रम मोडीत निघाले आणि नवे विक्रम जन्माला आले. अवघ्या एका दिवसात तब्बल 22 फलंदाजांनी शतक झळकावत या स्पर्धेच्या इतिहासात एक सुवर्णपान लिहिले.

Add Zee News as a Preferred Source

पहिल्या दिवसाने रचला नवा इतिहास

24 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू झालेल्या या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी जे घडलं, ते याआधी कधीच पाहायला मिळालं नव्हतं. देशभरातील विविध मैदानांवर झालेल्या सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला आणि गोलंदाज पूर्णपणे हतबल झाले. विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात एका दिवसात सर्वाधिक शतके झळकावण्याचा हा विक्रम आहे.

यापूर्वी एका दिवसात जास्तीत जास्त 19 शतके ठोकण्याचा विक्रम 12 डिसेंबर 2021 आणि 3 जानेवारी 2025 रोजी नोंदला गेला होता. मात्र 24 डिसेंबर 2025 रोजी तो विक्रम पूर्णपणे मोडीत निघाला. या ऐतिहासिक कामगिरीत रोहित शर्मा, विराट कोहली यांसारख्या दिग्गजांपासून ते नवख्या चेहऱ्यांपर्यंत सर्वांचाच मोलाचा वाटा होता.

रोहित-विराटची दणदणीत शतके

वर्षानुवर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत मैदानात उतरलेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी पहिल्याच दिवशी आपली छाप सोडली. मुंबईकडून खेळताना रोहित शर्माने सिक्कीमविरुद्ध जयपूरमध्ये अवघ्या 94 चेंडूंमध्ये 155 धावांची तुफानी खेळी केली. या डावात त्याने 9 षटकार आणि 18 चौकार ठोकले. तर विराट कोहलीने आंध्र प्रदेशविरुद्ध 101 चेंडूंमध्ये 131 धावांची शानदार खेळी साकारत आपला क्लास दाखवून दिला.

बिहारच्या फलंदाजांनी घडवला महाभूकंप

रोहित आणि विराटने दिवसाची सुरुवात रंगतदार केली, पण खरी खळबळ उडाली ती बिहारच्या सामन्यांत. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बिहारने तब्बल 574 धावा ठोकत लिस्ट-ए क्रिकेटमधील नवा जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केला.

या सामन्यात बिहारसाठी अवघ्या 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने फक्त 36 चेंडूंमध्ये शतक ठोकत इतिहास घडवला. तो लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरला. संघाचा कर्णधार साकीबुल गनीने केवळ 32 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम केला. याच सामन्यात आयुष लोहारुकानेही 116 धावांची दमदार खेळी केली.

ईशान किशनचा धडाका

झारखंडकडून खेळताना ईशान किशनने कर्नाटकविरुद्ध अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेटमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात वेगवान शतक ठोकले. प्रत्युत्तरात कर्नाटकच्या देवदत्त पडिक्कलने 147 धावांची अप्रतिम खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला.

या दिवशीची सर्वात मोठी खेळी ओडिशाच्या स्वस्तिक सामलने केली. सौराष्ट्रविरुद्ध त्याने 169 चेंडूंमध्ये 212 धावांची ऐतिहासिक इनिंग खेळली, ज्यात 21 चौकार आणि 8 षटकारांचा समावेश होता.

शतकवीरांची यादी आणखी मोठी

22 शतकांची ही यादी इथेच संपत नाही. या ऐतिहासिक दिवशी अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, ध्रुव शौरी, यश दुबे, समर गज्जर, स्नेहल कौथंकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगदोह, अमन मोखडे, हिमांशु राणा, रवि सिंह, बिप्लब सामंत्रे, फिरोजम जोतिन आणि विष्णू विनोद यांनीही शतके झळकावत आपली छाप सोडली.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चा पहिला दिवस हा भारतीय घरगुती क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय दिवसांपैकी एक म्हणून कायम लक्षात राहणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Vijay Hazare Trophy 2025-26historyCricket Records

इतर बातम्या

तब्बल 16 दिवस बँका बंद! पाहा जानेवारीतील Bank Holiday List,...

भारत