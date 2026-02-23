वानखेडेवर परतणार वेस्ट इंडिजचा दुखापतग्रस्त खेळाडू, झिम्बाब्वे विरुद्ध पहिल्या सुपर 8 साठी तयार

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 राउंडमध्ये ग्रुप ए मधील दुसरा सामना हा वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे (WI VS ZIM) यांच्यात होणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सोमवारी हा सुपर 8 चा मुकाबला पार पडणार असून या सामन्यासाठी वेस्ट इंडिजचा स्टार ऑलराऊंडर रोमारियो शेफर्ड (romario shepherd) हा दुखापतीतून बरा होऊन खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.
मागील आठवड्यात वेस्ट इंडिजचा 31 वर्षीय ऑलराऊंडर रोमारियो शेफर्ड हा दुखापतीमुळे प्लेईंग 11 मधून बाहेर होता. मात्र सुपर 8 सामन्यापूर्वी शनिवार आणि रविवारी मुंबईत झालेल्या नेट प्रॅक्टिस सेशनमध्ये त्याने जबरदस्त लय दाखवली. गुडघ्यावर पट्टी बांधलेली असून सुद्धा तो वानखेडे स्टेडियममध्ये लांब लांब सिक्स ठोकताना दिसला. कोच डैरेन सैमीने सांगितलं की शेफर्ड आता पूर्णपणे फिट असून त्यांच्या संघाचे सर्व शिलेदार या युद्धासाठी तयार आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच स्पर्धेत रोमारियो शेफर्डने स्कॉटलंड विरुद्ध हॅट्रिक सह 5 विकेट घेतल्या होत्या.
कोच डॅरेन सेमीने झिम्बाब्वेला हलक्यात घेऊ नये अशी सूचना दिली आहे. त्याने सिकंदर रजच्या नेतृत्वात झिम्बाब्वेचा जो खेळ सुरु आहे त्याची प्रशंसा करत म्हटले की, जेव्हा कोणी संधी देत नाही तेव्हा तिचं गोष्ट तुमच्यासाठी प्रेरणा बनते. झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला पराभूत करून सुपर 8 मध्ये एंट्री घेतली होती. तसेच ते ग्रुप स्टेजमध्ये टेबल टॉपर सुद्धा राहिले होते. वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर दोघांमध्ये आतापर्यंत 4 टी20 सामने खेळवले गेले असून यात 3 सामने हे वेस्ट इंडिजने जिंकलेत.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे हा सुपर 8 सामना त्या पिचवर खेळवला जाणार आहे जटा पिचवर भारत विरुद्ध अमेरिका यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला होता. खास गोष्ट अशी की 16 वर्षात झिम्बाब्वेने वेस्ट इंडिजला एका सामन्यात पराभूत केलंय. त्यावेळी डॅरेन सेमी हे त्या सामन्याचा भाग होते. सॅमीने सीडिंग सिस्टीमवर टीका केली आणि म्हटले की, रसद पुरवठ्याच्या बाबतीत चाहत्यांसाठी ते चांगले असले तरी, संघांना खरी प्रेरणा त्यांच्या मैदानावरील कामगिरीतून मिळते.