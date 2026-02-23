English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वानखेडेवर परतणार वेस्ट इंडिजचा दुखापतग्रस्त खेळाडू, झिम्बाब्वे विरुद्ध पहिल्या सुपर 8 साठी तयार

वानखेडेवर परतणार वेस्ट इंडिजचा दुखापतग्रस्त खेळाडू, झिम्बाब्वे विरुद्ध पहिल्या सुपर 8 साठी तयार

T20 World Cup 2026 : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सोमवारी स्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे सुपर 8 चा मुकाबला पार पडणार असून या सामन्यासाठी वेस्ट इंडिजचा स्टार ऑलराऊंडर रोमारियो शेफर्ड हा दुखापतीतून बरा झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 23, 2026, 09:02 AM IST
वानखेडेवर परतणार वेस्ट इंडिजचा दुखापतग्रस्त खेळाडू, झिम्बाब्वे विरुद्ध पहिल्या सुपर 8 साठी तयार
(Photo Credit - Social Media)

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 राउंडमध्ये ग्रुप ए मधील दुसरा सामना हा वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे (WI VS ZIM) यांच्यात होणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सोमवारी हा सुपर 8 चा मुकाबला पार पडणार असून या सामन्यासाठी वेस्ट इंडिजचा स्टार ऑलराऊंडर रोमारियो शेफर्ड (romario shepherd) हा दुखापतीतून बरा होऊन खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोमारियो शेफर्डचा वानखेडेवर पॉवर शो : 

मागील आठवड्यात वेस्ट इंडिजचा 31 वर्षीय ऑलराऊंडर रोमारियो शेफर्ड हा दुखापतीमुळे प्लेईंग 11 मधून बाहेर होता. मात्र सुपर 8 सामन्यापूर्वी शनिवार आणि रविवारी मुंबईत झालेल्या नेट प्रॅक्टिस सेशनमध्ये त्याने जबरदस्त लय दाखवली. गुडघ्यावर पट्टी बांधलेली असून सुद्धा तो वानखेडे स्टेडियममध्ये लांब लांब सिक्स ठोकताना दिसला. कोच डैरेन सैमीने सांगितलं की शेफर्ड आता पूर्णपणे फिट असून त्यांच्या संघाचे सर्व शिलेदार या युद्धासाठी तयार आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच स्पर्धेत रोमारियो शेफर्डने स्कॉटलंड विरुद्ध हॅट्रिक सह 5 विकेट घेतल्या होत्या. 

झिम्बाब्वेचा धोका : 

कोच डॅरेन सेमीने झिम्बाब्वेला हलक्यात घेऊ नये अशी सूचना दिली आहे. त्याने सिकंदर रजच्या नेतृत्वात झिम्बाब्वेचा जो खेळ सुरु आहे त्याची प्रशंसा करत म्हटले की, जेव्हा कोणी संधी देत नाही तेव्हा तिचं गोष्ट तुमच्यासाठी प्रेरणा बनते. झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला पराभूत करून सुपर 8 मध्ये एंट्री घेतली होती. तसेच ते ग्रुप स्टेजमध्ये टेबल टॉपर सुद्धा राहिले होते. वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर दोघांमध्ये आतापर्यंत 4 टी20 सामने खेळवले गेले असून यात 3 सामने हे वेस्ट इंडिजने जिंकलेत. 

हेही वाचा : IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?

16 वर्षांपूर्वी झिम्बाब्वेने वेस्ट इंडिजचा केला होता पराभव : 

वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे हा सुपर 8 सामना त्या पिचवर खेळवला जाणार आहे जटा पिचवर भारत विरुद्ध अमेरिका यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला होता. खास गोष्ट अशी की 16 वर्षात झिम्बाब्वेने वेस्ट इंडिजला एका सामन्यात पराभूत केलंय. त्यावेळी डॅरेन सेमी हे त्या सामन्याचा भाग होते. सॅमीने सीडिंग सिस्टीमवर टीका केली आणि म्हटले की, रसद पुरवठ्याच्या बाबतीत चाहत्यांसाठी ते चांगले असले तरी, संघांना खरी प्रेरणा त्यांच्या मैदानावरील कामगिरीतून मिळते.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
romario shepherdZIM vs WIT20 World Cup 2026Cricket Newssuper 8

इतर बातम्या

‘या’ अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी खाल्ला होता मार...

मनोरंजन